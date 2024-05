Пустыни в Центральной Азии – Часть вторая

nCa Report

Объединение некоторых пустынь Центральной Азии в одну группу, исходя из их характеристик и целей исследования, является полезной идеей.

В кругу экспертов выделяются две группы пустынь: 1. Южные пустыни Центральной Азии; 2. Северные пустыни Центральной Азии.

Южные пустыни Центральной Азии

Статья с сайта One Earth:

https://www.oneearth.org/ecoregions/central-asian-southern-desert/

Расположенные на территории Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, Южные пустыни Центральной Азии охватывает две огромные пустыни: Кызылкумы в Узбекистане и Казахстане и Каракумы в Туркменистане. Растительность здесь очень приспособлена к экстремальным условиям, листья мелкие или вообще отсутствуют, а преобладающая фауна ведет ночной образ жизни, чтобы избежать жары. В пустынях есть несколько источников воды, сезонных и постоянных озер, разбросанных по всей территории пустыни, которые служат пищей как для людей, так и для диких животных, включая сайгаков и джейранов во время их миграции.

Главным видом экорегиона южных пустынь Центральной Азии является песчаный кот.

Этот экорегион площадью 567 973 км2 простирается от восточного побережья Каспия до среднего течения реки Сырдарья и предгорий Центральноазиатских гор. Группа пустынь пересекает Туркменистан, Узбекистан и Казахстан и разделена надвое рекой Амударья, крупнейшей рекой Центральной Азии, которая течет с горного хребта Гиндукуш и впадает в Аральское море. На севере раскинулась пустыня Кызылкум, “красная пустыня”, которая является 15-й по величине пустыней в мире.

На юге находится пустыня Каракумы, известная как “черная пустыня” из-за чернозема, скрытого под песчаной поверхностью. Это 12-я по величине пустыня в мире.

Общая площадь пустынь Кызылкум и Каракумы составляет около 6 миллионов квадратных километров. Для сравнения, площадь антарктической пустыни составляет 14,2 миллиона квадратных километров, Арктической пустыни – 13,9 квадратных километра, а Сахары – 9,2 миллиона квадратных километров.

В пустынях разбросано несколько многолетних и сезонных озер, а также оазисов. Растительность, такая как черный и белый саксаул, хорошо приспособлена к жаре и недостатку воды, при этом некоторые растения имеют маленькие листья или вообще не имеют их.

Фауна этих пустынь также должна быть хорошо приспособлена к экстремальным условиям, и из-за жары животные ведут ночной образ жизни, например песчаный кот. Юго-западная часть экорегиона граничит с Каспийским морем. Средняя температура воздуха составляет 14,7° C, при этом максимальная средняя температура составляет 36,5° C, а минимальная средняя температура составляет -8,2° C. Среднегодовое количество осадков составляет 138,7 мм в год. Климат здесь холодный, пустынный, с жарким и сухим летом.

Антилопа сайгак мигрирует зимой, и ее можно встретить в северо-восточной части экорегиона Узбекистана, а также в Капланкырском заповеднике на северо-востоке Туркменистана. В этом заповеднике также обитают популяции джейранов и успешно реинтродуцированный азиатский дикий осел [кулан]. К другим видам, находящимся под угрозой исчезновения в этом экорегионе, относится кречетка, которая мигрирует через этот район. К исчезающим видам относятся степной орел, египетский стервятник и пестрая круглоголовка. Последний вид встречается в основном вдоль низовьев реки Амударьи и между двумя сегментами экорегиона, однако он также был обнаружен в глубине пустыни Каракумы, в местности, известной как колодец Гамышлы.

Есть несколько пустынных видов, которые являются специалистами по песчаным пустыням, например, песчаный кот. Известно, что эти небольшие кошачьи способны выдерживать палящие летние температуры и минусовые зимние, они роют норы, чтобы укрыться от солнца, и охотятся на песчанок и тушканчиков по ночам.

В этом экорегионе есть несколько охраняемых территорий с различными категориями охраны и использования. В Туркменистане уже упомянутый Капланкырский заповедник относится ко категории IIa. Он был создан в 1979 году для сохранения пустынных и озерных экосистем и занимает площадь 2828 км2. Это важное место для миграции джейранов и сайгаков. Рядом с этим районом находится Шахсенемский заповедник, который также является значимым ареалом обитания птиц из-за орнитофауны озера Сарыкамыш.

Узбекская и казахстанская части экорегиона не имеют официальной охраняемой территории, но включают различные птичьи ареалы. Например, озеро Денгизкуль в Узбекистане классифицируется как “находящееся в опасности”, поскольку добыча газа в этом районе увеличивается, а также ведется строительство дополнительных объектов инфраструктуры, что повлияет на местное биоразнообразие. Этот район также был объявлен Рамсарским заповедником. Также в Узбекистане под “очень высокой” угрозой находится Талимарджанское водохранилище из-за проблем с управлением водными ресурсами и водозабором. Использование стационарных сетей на мелководье для поимки местных водоплавающих птиц усугубляет влияние человека на местную дикую природу. Тем не менее, в настоящее время этот экорегион в основном нетронут; пустынные районы с пахотными землями занимают менее 6% от общей площади, а плотность населения составляет менее 0,1 жителя на гектар. /// nCa, 7 мая 2024 г.