Специалист туркмено-французской археологической экспедиции обучила студентов Института Культуры методам консервации артефактов

В 1994 году во время визита в Туркменистан Президента Франции Франсуа Миттерана была достигнута договорённость между Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) и Академией наук Туркменистана о создании археологической миссии.

В рамках данного сотрудничества туркмено-французская археологическая группа с 2001 года проводит раскопки в местечке Улугдепе, находящемся к востоку от Ашхабада, в окрестностях Каахка, и ведёт консервационно-реставрационные работы и исследования культурных слоёв данной археологической святыни. Этот памятник является одним из центров древней цивилизации, чей расцвет приходится на середину V тысячелетия до нашей эры.

Именно здесь в ходе проведённых раскопок группой учёных двух стран были обнаружены нуждающиеся в реставрации уникальные артефакты, пролившие свет на культуру того далёкого времени.

Для решения этой задачи в Туркменском государственном институте культуры в 2006 году была создана кафедра реставрации историко-культурных и этнографических памятников, которая занялась подготовкой специалистов в этой области.

C апреля текущего года, в вузе под наставничеством ведущего специалиста Академии наук Чешской Республики Эстеллы Оттенвелтер были проведены мастер-классы по теме «Консервация археологической керамики».

Эстелла более 20-ти лет принимает участие в реставрации археологических находок Улугдепе в составе туркмено-французской экспедиции.

По завершении учебного процесса состоялась торжественная церемония вручения специальных сертификатов. В церемонии принял участие Посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен. Он вручил сертификаты преподавателям и студентам Института.

С презентацией, посвящённой проведённым мастер-классам и выполненным студентами работам, выступила Эстелла Оттенвелтер.

Значимость мастер-классов велика – студенческая молодёжь обретает неоценимые практические навыки реставрационных работ, которые им пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности. Ведущие музеи страны разместили экспозиции отреставрированных ими артефактов. А около 100 экспонатов из Улугдепе выставлены в недавно открывшемся Музее истории и краеведения города Аркадаг. ///nCa, 7 мая 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан», фото – Французский Институт в Туркменистане)