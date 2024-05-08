В Баку состоялось седьмое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

6-7 мая 2024 года в Баку состоялось седьмое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря, сообщает МИД Азербайджана.

В переговорах приняли участие Азербайджанская Республика (глава делегации – С. Шарифов), Исламская Республика Иран (глава делегации – А. Джахангири), Республика Казахстан (глава делегации – З. Аманджолова), Российская Федерация (глава делегации – М.Петраков) и Туркменистана (глава делегации – М.Атаджанов).

В ходе встречи стороны продолжили обсуждение методологии проведения прямых линий выхода в Каспийское море.

На встрече также был проведён обзор сотрудничества на Каспии.

Следующее заседание группы состоится 24-27 июня 2024 года в Исламской Республике Иран. ///nCa, 8 мая 2024 г