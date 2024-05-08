Toprak: Из пионера по переработке макулатуры в гиганта безотходного производства

Компания «Toprak», специализирующаяся на производстве бумаги и картонных изделий, была основана в 1998 году и в настоящее время является флагманом национальной целлюлозно-бумажной отрасли промышленности.

В начале своего пути компания занималась сбором макулатуры и её переработкой. Сейчас хозяйственное общество располагает четырьмя крупными производственными объектами и многофункциональной промышленной инфраструктурой.

Следует отметить что, компания успешно внедрила в поле своей деятельности принципы устойчивого и безотходного производства.

Так, компании «Toprak» принадлежит Бумажно-производственный комплекс в посёлке Яшлык Ахалского велаята. Завод производит бумажную продукцию из сельскохозяйственных отходов и вторсырья текстильного производства, что даёт возможность полностью производить бумажную продукцию из местного сырья.

Кроме того, завод, расположенный в промышленной зоне Овадан депе Ахалского велаята, производит бумагу из вторичного сырья. Из бумаги завод в Бюзмейинском этрапе Ашхабада изготавливает картонную продукцию, и уже производственный цех по сборке и нарезке готовой картонной продукции в Марыйском велаяте полностью обеспечивает бумажной тарой созданные в этом велаяте промышленные предприятия.

Продукты компании сертифицированы знаком качества Международной организации по стандартизации (ISO).

Британские и индийские эксперты оказывают содействие в модернизации производства

На заводе в Яшлыке компания начала выпускать продукцию под ставшей популярной в Туркменистане и Европе маркой «NowaEco».

Начиная с марта 2023 года на площадке завода проводятся работы по модернизации оборудования, а также по внедрению в производство высоких технологий. В реализации этих усилий компания пользуется консалтинговыми услугами британских и индийских экспертов в этой отрасли. В результате Toprak стал первым в Туркменистане экспортёром экологически чистой бумажной продукции из сельскохозяйственных и текстильных отходов в Европейский Союз.

Британские специалисты участвуют в разработке и воплощении в жизнь грандиозного плана по выпуску бумаги из растительных отходов сельскохозяйственного сектора, в том числе из хлопчатника.

Сейчас Toprak уже наладил поставки бумажной продукции в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезию, Италию, Нидерланды, Германию. Сама компания нацелена на расширении экспорта в европейском направлении.

Выйти на западный рынок туркменскому производителю помогли британские специалисты. После усиленной девятимесячной работы получена экологически чистая бумага из вторсырья. Белизна составляет свыше 85 %, и её используют в основном для изготовления книг, альбомов для рисования, бизнес-бумаги премиум класса и других категорий товаров.

Планы на будущее

В планах компании Toprak – реализации двухфазного проекта по расширению производственной мощности завода до 20 000 тонн бумаги, из которых 9000 будет экспортироваться и остальная часть будет отправляться на внутренний рынок. Реализация проекта позволит создать ещё почти сотню рабочих мест. Для этого в настоящее время ожидается поэтапное поступление оборудования от французских «Clextral» и «La Roche», предназначенного для производства 24 тысяч тонн целлюлозы.

Также в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Туркменистана и органов местной исполнительной власти предполагается осуществлять сбор и переработку отходов жатвы урожая в период до очередной вспашки земель. Этот проект позволит переработать порядка 240 тысяч тонн аграрных отходов, из которых в дальнейшем будут выпускать не только бумагу, но и извлекать лигнин, активно используемый при производстве цемента и асфальта, а также в изготовлении косметических средств.

Недавно завод посетили представители ПРООН и Посольство Великобритании и США.

Специалисты завода презентовали партнёрам план развития компании «Toprak», а также продемонстрировали соответствие условий работы предприятия основным пунктам Целей устойчивого развития (ЦУР). В будущем компания планирует производить не только картонную и крафт-бумагу, но также и бумажные упаковочные товары, которые призваны заменить пластиковые аналоги. ///nCa, 8 мая 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан», фото – социальные сети Посла Великобритании Стивена Конлона)