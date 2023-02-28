Министр иностранных дел Туркменистана встретился со своим казахстанским коллегой

В понедельник, 27 февраля, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Астане с заместителем Премьер-Министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Встреча состоялась в рамках предстоящей Министерской встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Стороны в традиционно дружественном и конструктивном ключе обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере торговли, транспорта, логистики и энергетики, сообщает МИД Казахстана.

Особое внимание было уделено вопросам реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, направленных на всестороннее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия на международной арене.///nCa, 28 февраля 2023 г.