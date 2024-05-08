В Ташкенте состоялась Конференция по вопросам изменения климата и адаптации

6-7 мая в г. Ташкенте состоялась международная конференция по вопросам изменения климата и адаптации.

Организаторами конференции стали ПРООН совместно с Комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии, Агентством гидрометеорологической службы (Узгидромет) Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Экологическим движением Узбекистана при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ).

Целью конференции является представление подходов и возможностей по приоритезации адаптационных мероприятий и разработке механизмов адаптации к изменению климата, а также повышение осведомленности стран Центрально-азиатского региона об извлеченных уроках в подготовке Национальных адаптационных планов.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана, правительственных и неправительственных организаций, научного сообщества, международных агентств по развитию и финансовых институтов, которые работают в области адаптации к изменению климата. Как отмечалось на конференции, климат меняется и уже ощущаются последствия его изменения: погода становится более неустойчивой, повышается температура воздуха, изменяется гидрологический режим водных объектов, все чаще наблюдаются неблагоприятные погодные явления – засухи, сели, волны тепла и холода, сильные ветры, интенсивные осадки и пыльные бури. От последствий изменения климата сегодня страдают многие развивающиеся страны, которые не располагают достаточными социальными, технологическими и финансовыми ресурсами для адаптации. Миллионы людей уже сталкиваются с нехваткой воды и продовольствия, а также с возрастанием климатических рисков, ставящих под угрозу здоровье населения.

Неоспоримым фактом является то, что страны Центральной Азии являются наиболее подверженными и уязвимыми перед климатическими изменениями. Температура воздуха здесь растет в 1,7 раза быстрее, чем в среднем на планете, что приводит к сокращению площади ледников, объем которых за последние 50 лет снизился почти на 32%. Это влечет за собой уменьшение стока рек и создает риски для продовольственной и энергетической безопасности региона. В регионе уже наблюдается возрастающий дефицит водных ресурсов (уровень водообеспеченности на душу населения в Центральной Азии сократился вдвое – с 3500 м3 до 1630 м3), увеличение продолжительности волн жары, изменение режима и интенсивности осадков, и как результат, ухудшение качества плодородных земель, а также резко протекающие процессы опустынивания, что необратимо влечет к учащению пыльных и песчаных бурь на территориях, ранее этим явлениям не подверженным.

Как отмечалось, в этом контексте переход к «зеленой экономике» и борьба с изменением климата, смягчение его негативных последствий, охрана атмосферного воздуха, расширение зеленых насаждений стали приоритетом в рамках реформ в сфере государственного и общественного строительства. которые последовательно и шаг за шагом реализуются в Узбекистане. В Стратегии «Узбекистан 2030», направленной на устойчивое развитие, особое внимание уделяется вопросам экологии и окружающей среды, охраны и озеленения территорий.

“Изменение климата требует от стран Центральной Азии разработки долгосрочных стратегий, концепций, программ и плана действий по предотвращению влияния и смягчению последствий изменения климата и по адаптации к изменению климата. При отсутствии дополнительных ресурсосберегающих и адаптационных мер страны могут столкнуться с рядом проблем, приводящих к неустойчивости сельскохозяйственного производства и угрожающих продовольственной безопасности стран региона”, – отметил Анас Карман, врио Постоянного Представителя ПРООН в Узбекистане в своей речи.

Также отмечалась необходимость планировать и осуществлять действия с целью снижения потенциальных рисков, связанных с изменением климата. Все это планирование и ожидаемые результаты действий должны быть отражены в местных, региональных и национальных адаптационных планах.

Отмечалось также, что Зеленым климатическом фондом оказывается финансовая поддержка для выполнения обязательств стран перед Парижским соглашением по разработке Национальных планов адаптации. В рамках конференции были представлены результаты деятельности проектов в странах Центральной Азии и обсуждены подходы по разработке планов адаптации для наиболее уязвимых к изменению климата секторов экономики.

В соответствии с программой конференции вопросы адаптации к изменению климата были обсуждены в тематических сессиях, посвященных водным ресурсам, сельскому хозяйству, здравоохранению, строительному сектору и снижению рисков стихийных бедствий.

Также на полях конференции обсуждались вопросы финансирования адаптационных мероприятий. В ходе тематической сессии были рассмотрены возможности привлечения частного сектора и инновационные механизмы финансирования адаптационной деятельности.

По итогам конференции приняты рекомендации по разработке Национального адаптационного плана и повышению осведомленности широкой общественности о мерах по адаптации к изменению климата.

Конференция организована в рамках совместного проекта Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и Агентства гидрометеорологической службы при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата (Узгидромета) «Национальный адаптационный план (НАП), направленный на наиболее уязвимые к изменению климата секторы экономики и регионы, для продвижения средне- и долгосрочного планирования адаптационных мер и действий в Узбекистане».

Дополнительная информация:

Правительства стран Центральной Азии уделяют особое внимание снижению воздействия изменения климата на экономику и жизнедеятельность населения, а также вопросам адаптации к изменению климата. Странами безоговорочно было ратифицировано Парижское соглашение, и тем самым взяты определенные обязательства снизить удельные выбросы парниковых газов, а также внедрение адаптационной политики в стратегии развития. Парижское соглашение явно указывает на необходимость ограничить рост глобальной температуры путем митигации и реализовать механизмы адаптации, а также на необходимость участия всех Сторон соглашения в этих усилиях. При этом адаптация рассматривается и как предмет планирования и осуществления на национальном уровне, и как предмет содействия, отчетности и оценки прогресса на международном уровне.

Ратификация Парижского соглашения об изменении климата (Париж, 12 декабря 2015 г.) дает возможность вести деятельность на основе международных требований. В рамках Парижского соглашения Узбекистаном было принято обязательство сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Обновленные обязательства включают цели национального устойчивого развития, а также социального и экономического развития, в зависимости от современных национальных условий. Общенациональный проект «Яшил Макон», стартовавший по инициативе Президента нашей страны, пользуется широкой поддержкой общественности, в стране ежегодно высаживается 200 миллионов саженцев.

Статья 7 Парижского соглашения явно предписывает Сторонам проводить оценку последствий изменения климата для различных систем и их уязвимости, а также иметь национальные адаптационные планы. Более того, Соглашение предусматривает полномасштабную отчетность стран на международном уровне о принимаемых адаптационных мерах, их реализации и эффективности. ///ПРООН Узбекистан, 6 мая 2024 г.