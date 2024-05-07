News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В Северный Каспий потихоньку возвращается вода

В Северный Каспий потихоньку возвращается вода

By

В северной части Каспия на территории Казахстана наблюдается повышение уровня воды. Об этом пишет известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

«Каспийское море потихоньку начинает наполняться. Буквально год назад, вода в северной части каспийского моря отошла от берегов на десятки километров, и вот сейчас, буквально за один год, из-за паводков, вода начинает возвращаться…», – пишет он в своем блоге в социальных сетях.

Напомним, что Казахстан по четырем каналам недавно направил в Каспийское море около 1 миллиарда кубометров паводковых вод. ///nCa, 7 мая 2024 г.

 

Related posts:

  1. Какой проект советских ученых может спасти Каспий от высыхания?
  2. Каспий – пушки и углеводороды
  3. Казахстан пополнил Каспийское море 1 миллиардом кубометров паводковых вод
  4. Президент Узбекистана: Важно, чтобы процесс реформирования МФСА проходил на основе принципа «вода – энергетика – продовольствие»
  5. Центральная Азия: Вода должна быть объединяющей силой
  6. Президент Казахстана предложил создать Научно-исследовательский институт по Каспию
  7. Вода как стратегический ресурс
  8. «Дашогуз энерго» надежно обеспечивает электроэнергией северный регион Туркменистана
  9. Первый контейнерный поезд из Узбекистана пересекает Каспий из Туркменбаши в Баку на борту туркменского судна “Балкан”
  10. Каспий – уникальный регион добрососедства
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan