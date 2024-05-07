В Северный Каспий потихоньку возвращается вода

В северной части Каспия на территории Казахстана наблюдается повышение уровня воды. Об этом пишет известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

«Каспийское море потихоньку начинает наполняться. Буквально год назад, вода в северной части каспийского моря отошла от берегов на десятки километров, и вот сейчас, буквально за один год, из-за паводков, вода начинает возвращаться…», – пишет он в своем блоге в социальных сетях.

Напомним, что Казахстан по четырем каналам недавно направил в Каспийское море около 1 миллиарда кубометров паводковых вод. ///nCa, 7 мая 2024 г.