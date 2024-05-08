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Афганистан и Туркменистан подписали 10 контрактов и два меморандума

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В ходе визита в Герат бизнес-делегация Туркменистана и афганские предприниматели заключили 10 контрактов и два меморандума о взаимопонимании, сообщает Министерство промышленности и торговли Афганистана.

Сделки связаны с поставками арматуры, лакокрасочной продукции, мрамора и пищевой продукции.

“Существует прекрасная возможность для расширения торгово-экономических отношений между Афганистаном и Туркменистаном, которой обе стороны должны воспользоваться в полной мере”, – сказал на церемонии подписания контрактов министр промышленности и торговли Нуруддин Азизи.

Делегация во главе с председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нокергулы Атагулыевым находилась в Герате с трехдневным визитом. Туркменские бизнесмены за время визита побывали на промышленных предприятиях афганской провинции, в том числе на заводах по производству мрамора, чугунолитейных заводах, а также на фабриках по производству лакокрасочной продукции.

По данным Промышленно-горнодобывающей палаты Герата, в индустриальном парке провинции действуют около восьмисот заводов.

Продукция, производимая в Герате, в частности, мрамор, безалкогольные напитки, сантехническое оборудование, продукты питания и ковры, экспортируются во многие страны, включая в США, Европу, Центральную Азию и арабские страны. ///nCa, 8 мая 2024 г.

 

 

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