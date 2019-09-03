Посольство ОАЭ в Ашхабаде провело церемонию обратного отсчета до начала выставки ЭКСПО Дубаи-2020

Временный поверенный в делах ОАЭ Абдул-Азиз Аль-Хашими в понедельник провел презентацию, посвященную 413-дневному отсчету времени до международной выставки ЭКСПО-2020, который начнется в Дубае 20 октября 2020 года.

В мероприятии приняли участие представители правительства во главе с руководителем отдела по правовому регулированию и координации внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Мурадом Мурадовым, представители компании “Текмил”, проектировавшей туркменский павильон на ЭКСПО, а также представители местных и зарубежных СМИ.

Выступление Временного поверенного в делах ОАЭ Абдул-Азиз Аль-Хашими:

Я хотел бы поблагодарить Правительство Туркменистана за участие в Dubai Ехро 2020. Я также благодарю Мурада Мурадова, представителя министерства торговли и внешнеэкономических связей, за участие в мероприятии проводимое по случаю запуска обратного отсчета в Дипломатической Миссии ОАЭ в Туркменистане.

Ехро Dubai 2020 – это международная выставка, впервые проводимая в Африканском, Ближневосточном и в Южно-азиатском регионах, и в связи, с чем ОАЭ пообещали, что она станет лучшей в истории и будет проводиться под лозунгом «Взаимодействие умов и построение будущего».

В течение нашего необычайного пути развития за последние 50 лет, мы – ОАЭ продемонстрировали всему миру все достижения, которые могут быть достигнуты, если объединить видение и решимость.

Посредством выставки Ехро 2020 Dubai мы стремимся сыграть важную роль, чтобы вдохновить будущее поколение на творческий потенциал и инновации, которые будут определять прогресс человечества в течение следующих 50 лет.

Мы собрались сегодня в дипломатической Миссии Объединенных Арабских Эмиратов в Ашхабаде. чтобы объявить, в сотрудничестве с нашими друзьями в Туркменистане. запуска обратного отсчета до старта этого грандиозного и важного события, которое принесет пользу всем.

Это мероприятие представляет собой культурную, цивилизованную, и творческую встречу на всех уровнях с участием 200 международных участников, включая страны и международные организации. а также международные компании. Мы ожидаем, что более 25 миллионов посетителей посетят данное мероприятие и 70% из них составят посетители из-за пределов ОАЭ.

Данное событие также станет самым интеллектуальным (умным) событием со времени первой всемирной выставки, которая проводилась в Лондоне 1851 году.

Комментарий nCa

Тема ЭКСПО Дубаи 2020 «Соединяя умы, создавая будущее», предоставит платформу для развития творчества, инноваций и сотрудничества во всем мире. Концепция выставки основана на убеждении, что обмен инновационными идеями и налаживание партнерских отношений будут вдохновлять нас на формирование нашего будущего самым позитивным образом.

К тому времени, когда выставка начнется в октябре следующего года, технологии продвинутся дальше, и мы надеемся, что неопределенности, стоящие перед этой частью мира, будут разрешены.

Это мегасобытие дает ощущение преемственности для Центральной Азии, потому что ЭКСПО-2017 была организована Казахстаном в Астане. Темой ЭКСПО-2017 стала «Энергия будущего».

Тема ЭКСПО-2020 «Соединяя умы, создавая будущее» – расширяет горизонт, опираясь на импульс, набранный на ЭКСПО в Астане.

Здесь важно отметить, что Ближний Восток, важной частью которого являются ОАЭ, всегда находился на континентальной территории, называемой Великим Шелковым путем.

Шелковый путь был больше, чем просто торговой сетью; Шелковый путь являлся средством перемещения идей между странами. Таким образом, девиз ЭКСПО-2020 «Соединяя умы, создавая будущее» гармонирует с духом Шелкового пути.

Продвигаясь вперед, Центральная Азия понимает, что инновации – это не просто конечный продукт; это весь процесс, ведущий к конечному продукту. Таким образом, ЭКСПО-2020 станет поводом для наблюдения за тем, как процесс инноваций формирует наше будущее и как он может принести пользу региону.

Не менее важным является тот факт, что Центральная Азия с ее стратегическим расположением находится на пересечении нескольких торговых и коммуникационных коридоров. Всемирный смотр в Дубае станет идеальным местом для продвижения этих коридоров и для мозгового штурма с остальной часть мира относительно того, как можно достичь всеобъемлющей интеграции путем объединения общей базы знаний и человеческих и материальных активов.

Необходимо подчеркнуть, что ЭКСПО-2020 в Дубае – это комплекс колоссальных возможностей, которые регион не может упустить.

Как писал Шекспир:

В делах людей прилив есть и отлив,

С приливом достигаем мы успеха.

/// nCa, 3 сентября 2019 г.