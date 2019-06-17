Саммит ШОС в Бишкеке проложил путь к консолидации региональных усилий по укреплению безопасности и устойчивому развитию

Доклад nCa
13-14 июня 2019 года в Бишкеке, Кыргызстан, состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС). Кыргызстан – председательствующая страна в ШОС в 2018-2019 гг.
Участники саммит обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ШОС в таких сферах, как безопасность, противодействие экстремизму, терроризму и наркотрафику, экономика, промышленность, сотрудничество в гуманитарной сфере. Также были затронуты афганская и сирийская проблемы, ситуация вокруг иранской ядерной программы.
Традиционно, вначале состоялось заседание в узком составе за закрытыми дверями с участием лидеров стран ШОС – Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана).
Затем саммит продолжился в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей (Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии), а также высоких представителей ряда международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ОДКБ и Евразэс.
По итогам саммита была принята Бишкекская декларация и еще 21 документ.
Участники саммита
В саммите приняли участие:
- Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
- Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
- Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков
- Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан
- Президент Российской Федерации Владимир Путин
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
- Генеральный секретарь ШОС В.И. Норов
- Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Д.Ф. Гиёсов.
В мероприятии приняли участие также приняли участие страны-наблюдатели в ШОС:
- Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- Президент Исламской Республики Иран Хассан Рухани
- Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
И следующие международные организации:
- заместитель Генерального секретаря ООН Р. Дикарло
- Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев
- и.о. Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков
- Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян
- помощник Генерального секретаря ООН по вопросам гуманитарного партнерства на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Рашид Халиков.
Подписанные документы
Документы, подписанные в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
- Бишкекская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Рабочего плана (2019–2020 гг.) по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств – членов Шанхайской организации сотрудничества на 2018–2023 годы.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Регламента Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Концепции сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Доклада Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 2019–2021 годов.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной туристской организацией.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Международным финансовым центром «Астана».
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.
- Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании «дорожной карты» дальнейших действий Контактной группы «ШОС – Афганистан».
- Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).
Документы, подписанные в рамках заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
- Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области средств массовой информации.
- Соглашение между уполномоченными органами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.
- План основных мер по развитию сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области здравоохранения на 2019–2021 гг.
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной туристской организацией.
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Международным финансовым центром «Астана».
- «Дорожная карта» дальнейших действий Контактной группы «ШОС – Афганистан».
Бишкекская декларация – ШОС укрепляет партнерство в противостоянии глобальным угрозам
Руководители государств-членов рассмотрели ход реализации итогов Циндаоского саммита 2018 года и первоочередные задачи дальнейшего развития ШОС в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике. Согласованные позиции сторон отражены в принятой Бишкекской декларации.
Государства-члены подчеркнули, что ШОС является эффективным и конструктивным механизмом многостороннего взаимодействия, которое играет важную роль в поддержании регионального мира и стабильности, а также в содействии процветанию и развитию ее государств-членов. Отмечено, что ШОС утвердилась в качестве прочной платформы укрепления взаимопонимания, доверительного диалога и равноправного партнерства, в интересах строительства международных отношений нового типа, основанных на общепризнанных принципах и нормах международного права, а также в формировании общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.
Государства-члены подчеркнули намерение и далее твердо опираться на цели и задачи Хартии ШОС и следовать «шанхайскому духу», который воплощает взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию. Будут продолжены усилия по продвижению практического взаимодействия в области политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, развитие культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. Важное внимание будет уделяться углублению разнопланового взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, прежде всего наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС.
В ходе обмена мнениями по актуальной международной и региональной проблематике подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по обеспечению надежной безопасности и устойчивого развития на пространстве ШОС. В этой связи подчеркнута важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами на основе общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава ООН.
Подтверждена приверженность государств-членов ШОС усилению центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности как органа, несущего в соответствии с Уставом ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте отмечены намерения Республики Индии, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан и Республики Таджикистан добиваться избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации и Республики Узбекистан — в члены Совета ООН по правам человека.
Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они призывают международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом при центральной роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.
В этой связи отмечено подписание в марте 2019 года Меморандума о сотрудничестве между Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета СБ ООН и Региональной антитеррористической структурой ШОС, а также проведение Международной конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая оборот наркотиков и организованную преступность» (г. Душанбе, 16-17 мая 2019 г.).
Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму. Они отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.
Государства-члены ШОС, подписавшие Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, выступают за последовательную реализацию его положений (г. Нью-Йорк, 28 сентября 2018 г.).
Государства-члены ШОС считают необходимым обеспечить скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств.
Подчеркнута недопустимость попыток обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств, отмечено, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.
Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они приветствуют работу Группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного документа о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе.
В числе приоритетных задач, которые приходится решать государствам-членам ШОС, — незаконные культивирование, производство, оборот, продажа и распространение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этой связи подтверждено намерение наращивать совместные усилия по борьбе с наркоугрозой, в том числе на основе трех международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих правовых документов.
Государства-члены ШОС выступают за неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Осознавая усиливающиеся угрозы химического и биологического терроризма, они подчеркивают необходимость проведения многосторонних переговоров по международной Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
Подтвержден твердый настрой ШОС наращивать усилия в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе. В данном контексте они поддерживают работу, которую проводит правительство и народ Афганистана при поддержке международного сообщества в целях восстановления мира и обеспечения устойчивого развития этой страны. Государства-члены ШОС вновь заявляют о своей готовности оказывать содействие процессу политического урегулирования конфликта под руководством и с участием самих афганцев как на двусторонней основе, так и в рамках Контактной группы «ШОС-Афганистан».
Государства-члены ШОС считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН на основе неукоснительного исполнения всеми его участниками своих обязательств.
Подчеркнута общая позиция о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога при обеспечении суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Особо отмечено, что взаимодействие в рамках Астанинского формата создало необходимые условия для реализации Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.
Вперед к углублению экономического и гуманитарного сотрудничества
Акцентированно прозвучал настрой в пользу наращивания усилий по укреплению экономической составляющей деятельности ШОС и взаимодействия в целях совместного формирования мировой экономики открытого типа. Приоритетно констатировалась важность объединения позиций государств-членов ШОС в условиях роста односторонних протекционистских действий отдельных государств, подрывающих основы системы многосторонней торговли и создающих искусственные препятствия на пути развития торгово-экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества. Серьезное значение имеет консолидированное мнение государств-членов ШОС о важности сохранения и укрепления роли Всемирной торговой организации.
Государства-члены ШОС намерены сфокусироваться на расширении и углублении взаимодействия в таких сферах, как торговля, финансы, инвестиции, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, инновации, высокие технологии и т.д, что будет отвечать интересам устойчивого развития в регионе. Серьезное внимание будет уделяться решению вопросов, связанных с увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах.
Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, необходимых для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС.
Страны ШОС намерены объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом между научно-исследовательскими центрами и учеными, организации специальных конкурсов в рамках ШОС в целях поиска новых источников социального и экономического роста.
Особое внимание будет уделено осуществлению проектов, обеспечивающих расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе с привлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Важнейшей составляющей деятельности ШОС остается сотрудничество в области здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, туризма и других. Продвижению на этих направлениях призваны способствовать, в частности, соглашения по развитию сотрудничества в области средств массовой информации, физической культуры и спорта.
Перспективной задачей признано формирование на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства с использованием потенциалов стран региона, международных организаций и многосторонних объединений. На ее решение будут нацелены в том числе меры по реализации в полном объеме возможностей Делового совета, Межбанковского объединения и Молодежного совета ШОС.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая «Один пояс, один путь», высоко оценили итоги Второго международного форума сотрудничества ОПОП (Пекин, 25-27 апреля 2019 г.). Они отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.
Государства-члены намерены активно добиваться дальнейшего укрепления международных позиций ШОС, повышения ее роли в глобальных и региональных делах. В этом контексте особое значение имеет подписание в рамках саммита документов по вопросам взаимодействия Секретариата ШОС с рядом специализированных учреждений ООН, а также Международным финансовым центром «Астана».
Государства-члены намерены способствовать развитию технологических парков и бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС в целях улучшения бизнес-климата в регионе и поддержки молодежных стартап-проектов, в том числе проекта «Международный молодёжный бизнес-инкубатор стран ШОС» в рамках Молодежного совета ШОС.
В контексте сотрудничества по вопросам изменения климата государства-члены отметили договоренности, достигнутые на 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Катовице, о руководящих принципах для практической реализации Парижского соглашения.
Руководители государств-членов дали высокую оценку проделанной Кыргызской Республикой работе во время председательства в ШОС и выразили признательность кыргызской стороне за гостеприимство и хорошую организацию саммита в г.Бишкеке.
Председательство в Организации на предстоящий период переходит к Российской Федерации. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится 22–23 июля 2020 года в России.
С Бишкекской Декларацией можно ознакомиться здесь: http://rus.sectsco.org/load/550949/
Путин изложил основные планы будущего председательства России в ШОС в 2019-2020 г
В своем выступлении на саммите Президент Владимир Путин изложил видение России относительно перспективных направлений работы ШОС в период российского председательства в 2019–2020 годах.
Москва исходит из того, что одним из главных приоритетов организации остаётся борьба с терроризмом и экстремизмом. В этой связи Россия выступает за укрепление сотрудничества по линии антитеррористической структуры ШОС, блокирование финансовой подпитки терроризма, пресечение пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети Интернет.
Особое внимание Россия уделит также разрешению кризисных ситуаций и мирному урегулированию конфликтов вблизи внешних границ государств ШОС. Речь прежде всего идет об Афганистане.
«Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения», – сказал Путин.
«Мы всецело поддерживаем план по расширению взаимодействия организации с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, отражённые в подписываемой сегодня соответствующей «дорожной карте». Нацелены всемерно способствовать активизации работы Контактной группы «ШОС – Афганистан», – заявил он.
Путин также выразил озабоченность по поводу положения дел вокруг иранской ядерной программы.
«Выход Соединённых Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий – напомню, он был единогласно утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году – не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», – отметил он.
В данном контексте, Россия намерена добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств.
В экономическом секторе российский лидер предложил странам ШОС «подумать о новых перспективных проектах в торговле, промышленности, энергетике, инфраструктурной, научно-технологической, инновационной сферах».
Кроме того, Россия продвигает инициативу учреждения Форума глав государств, что будет способствовать расширению взаимовыгодных межрегиональных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов. Первое заседание Форума Путин предложил провести в начале следующего года.
Президент России назвал «весьма перспективным сопряжение строительства Евразийского экономического союза и реализации китайской программы «Один пояс – один путь». По его словам, этот шаг нацелен на «формирование в будущем большого евразийского партнёрства и построения в его рамках пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учётом законных интересов друг друга».
В рамках гуманитарного блока Россия сосредоточится на реализации достигнутых соглашений о сотрудничестве в области средств массовой информации, а также физической культуры, спорта, туризма.
Также Путин пригласил государства ШОС принять участие в программе празднования 75-летия победы во Второй мировой войне, запланированной СНГ.
///nCa, 17 июня 2019 (на основе официальных пресс-релизов ШОС)