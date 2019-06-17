Саммит ШОС в Бишкеке проложил путь к консолидации региональных усилий по укреплению безопасности и устойчивому развитию

Доклад nCa

13-14 июня 2019 года в Бишкеке, Кыргызстан, состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС). Кыргызстан – председательствующая страна в ШОС в 2018-2019 гг.

Участники саммит обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ШОС в таких сферах, как безопасность, противодействие экстремизму, терроризму и наркотрафику, экономика, промышленность, сотрудничество в гуманитарной сфере. Также были затронуты афганская и сирийская проблемы, ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Традиционно, вначале состоялось заседание в узком составе за закрытыми дверями с участием лидеров стран ШОС – Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана).

Затем саммит продолжился в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей (Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии), а также высоких представителей ряда международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ОДКБ и Евразэс.

По итогам саммита была принята Бишкекская декларация и еще 21 документ.

Участники саммита

В саммите приняли участие:

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Генеральный секретарь ШОС В.И. Норов

Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Д.Ф. Гиёсов.

В мероприятии приняли участие также приняли участие страны-наблюдатели в ШОС:

Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Исламской Республики Иран Хассан Рухани

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

И следующие международные организации:

заместитель Генерального секретаря ООН Р. Дикарло

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев

и.о. Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян

помощник Генерального секретаря ООН по вопросам гуманитарного партнерства на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Рашид Халиков.

Подписанные документы

Документы, подписанные в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

Бишкекская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Рабочего плана (2019–2020 гг.) по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств – членов Шанхайской организации сотрудничества на 2018–2023 годы. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Регламента Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Концепции сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Доклада Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 2019–2021 годов. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной туристской организацией. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Международным финансовым центром «Астана». Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании «дорожной карты» дальнейших действий Контактной группы «ШОС – Афганистан». Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).

Документы, подписанные в рамках заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области средств массовой информации. Соглашение между уполномоченными органами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. План основных мер по развитию сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области здравоохранения на 2019–2021 гг. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной туристской организацией. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Международным финансовым центром «Астана». «Дорожная карта» дальнейших действий Контактной группы «ШОС – Афганистан».

Бишкекская декларация – ШОС укрепляет партнерство в противостоянии глобальным угрозам

Руководители государств-членов рассмотрели ход реализации итогов Циндаоского саммита 2018 года и первоочередные задачи дальнейшего развития ШОС в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике. Согласованные позиции сторон отражены в принятой Бишкекской декларации.

Государства-члены подчеркнули, что ШОС является эффективным и конструктивным механизмом многостороннего взаимодействия, которое играет важную роль в поддержании регионального мира и стабильности, а также в содействии процветанию и развитию ее государств-членов. Отмечено, что ШОС утвердилась в качестве прочной платформы укрепления взаимопонимания, доверительного диалога и равноправного партнерства, в интересах строительства международных отношений нового типа, основанных на общепризнанных принципах и нормах международного права, а также в формировании общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.

Государства-члены подчеркнули намерение и далее твердо опираться на цели и задачи Хартии ШОС и следовать «шанхайскому духу», который воплощает взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию. Будут продолжены усилия по продвижению практического взаимодействия в области политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, развитие культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. Важное внимание будет уделяться углублению разнопланового взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, прежде всего наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС.

В ходе обмена мнениями по актуальной международной и региональной проблематике подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по обеспечению надежной безопасности и устойчивого развития на пространстве ШОС. В этой связи подчеркнута важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами на основе общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава ООН.

Подтверждена приверженность государств-членов ШОС усилению центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности как органа, несущего в соответствии с Уставом ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте отмечены намерения Республики Индии, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан и Республики Таджикистан добиваться избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации и Республики Узбекистан — в члены Совета ООН по правам человека.

Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они призывают международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом при центральной роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.

В этой связи отмечено подписание в марте 2019 года Меморандума о сотрудничестве между Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета СБ ООН и Региональной антитеррористической структурой ШОС, а также проведение Международной конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая оборот наркотиков и организованную преступность» (г. Душанбе, 16-17 мая 2019 г.).

Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму. Они отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.

Государства-члены ШОС, подписавшие Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, выступают за последовательную реализацию его положений (г. Нью-Йорк, 28 сентября 2018 г.).

Государства-члены ШОС считают необходимым обеспечить скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств.

Подчеркнута недопустимость попыток обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств, отмечено, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.

Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они приветствуют работу Группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного документа о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе.

В числе приоритетных задач, которые приходится решать государствам-членам ШОС, — незаконные культивирование, производство, оборот, продажа и распространение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этой связи подтверждено намерение наращивать совместные усилия по борьбе с наркоугрозой, в том числе на основе трех международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих правовых документов.

Государства-члены ШОС выступают за неукоснительное соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Осознавая усиливающиеся угрозы химического и биологического терроризма, они подчеркивают необходимость проведения многосторонних переговоров по международной Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Подтвержден твердый настрой ШОС наращивать усилия в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе. В данном контексте они поддерживают работу, которую проводит правительство и народ Афганистана при поддержке международного сообщества в целях восстановления мира и обеспечения устойчивого развития этой страны. Государства-члены ШОС вновь заявляют о своей готовности оказывать содействие процессу политического урегулирования конфликта под руководством и с участием самих афганцев как на двусторонней основе, так и в рамках Контактной группы «ШОС-Афганистан».

Государства-члены ШОС считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН на основе неукоснительного исполнения всеми его участниками своих обязательств.

Подчеркнута общая позиция о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога при обеспечении суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Особо отмечено, что взаимодействие в рамках Астанинского формата создало необходимые условия для реализации Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Вперед к углублению экономического и гуманитарного сотрудничества

Акцентированно прозвучал настрой в пользу наращивания усилий по укреплению экономической составляющей деятельности ШОС и взаимодействия в целях совместного формирования мировой экономики открытого типа. Приоритетно констатировалась важность объединения позиций государств-членов ШОС в условиях роста односторонних протекционистских действий отдельных государств, подрывающих основы системы многосторонней торговли и создающих искусственные препятствия на пути развития торгово-экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества. Серьезное значение имеет консолидированное мнение государств-членов ШОС о важности сохранения и укрепления роли Всемирной торговой организации.

Государства-члены ШОС намерены сфокусироваться на расширении и углублении взаимодействия в таких сферах, как торговля, финансы, инвестиции, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, инновации, высокие технологии и т.д, что будет отвечать интересам устойчивого развития в регионе. Серьезное внимание будет уделяться решению вопросов, связанных с увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах.

Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, необходимых для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС.

Страны ШОС намерены объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом между научно-исследовательскими центрами и учеными, организации специальных конкурсов в рамках ШОС в целях поиска новых источников социального и экономического роста.

Особое внимание будет уделено осуществлению проектов, обеспечивающих расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе с привлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Важнейшей составляющей деятельности ШОС остается сотрудничество в области здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, туризма и других. Продвижению на этих направлениях призваны способствовать, в частности, соглашения по развитию сотрудничества в области средств массовой информации, физической культуры и спорта.

Перспективной задачей признано формирование на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства с использованием потенциалов стран региона, международных организаций и многосторонних объединений. На ее решение будут нацелены в том числе меры по реализации в полном объеме возможностей Делового совета, Межбанковского объединения и Молодежного совета ШОС.

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая «Один пояс, один путь», высоко оценили итоги Второго международного форума сотрудничества ОПОП (Пекин, 25-27 апреля 2019 г.). Они отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.

Государства-члены намерены активно добиваться дальнейшего укрепления международных позиций ШОС, повышения ее роли в глобальных и региональных делах. В этом контексте особое значение имеет подписание в рамках саммита документов по вопросам взаимодействия Секретариата ШОС с рядом специализированных учреждений ООН, а также Международным финансовым центром «Астана».

Государства-члены намерены способствовать развитию технологических парков и бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС в целях улучшения бизнес-климата в регионе и поддержки молодежных стартап-проектов, в том числе проекта «Международный молодёжный бизнес-инкубатор стран ШОС» в рамках Молодежного совета ШОС.

В контексте сотрудничества по вопросам изменения климата государства-члены отметили договоренности, достигнутые на 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Катовице, о руководящих принципах для практической реализации Парижского соглашения.

Руководители государств-членов дали высокую оценку проделанной Кыргызской Республикой работе во время председательства в ШОС и выразили признательность кыргызской стороне за гостеприимство и хорошую организацию саммита в г.Бишкеке.

Председательство в Организации на предстоящий период переходит к Российской Федерации. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится 22–23 июля 2020 года в России.

С Бишкекской Декларацией можно ознакомиться здесь: http://rus.sectsco.org/load/550949/

Путин изложил основные планы будущего председательства России в ШОС в 2019-2020 г

В своем выступлении на саммите Президент Владимир Путин изложил видение России относительно перспективных направлений работы ШОС в период российского председательства в 2019–2020 годах.

Москва исходит из того, что одним из главных приоритетов организации остаётся борьба с терроризмом и экстремизмом. В этой связи Россия выступает за укрепление сотрудничества по линии антитеррористической структуры ШОС, блокирование финансовой подпитки терроризма, пресечение пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети Интернет.

Особое внимание Россия уделит также разрешению кризисных ситуаций и мирному урегулированию конфликтов вблизи внешних границ государств ШОС. Речь прежде всего идет об Афганистане.

«Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения», – сказал Путин.

«Мы всецело поддерживаем план по расширению взаимодействия организации с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, отражённые в подписываемой сегодня соответствующей «дорожной карте». Нацелены всемерно способствовать активизации работы Контактной группы «ШОС – Афганистан», – заявил он.

Путин также выразил озабоченность по поводу положения дел вокруг иранской ядерной программы.

«Выход Соединённых Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий – напомню, он был единогласно утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году – не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», – отметил он.

В данном контексте, Россия намерена добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств.

В экономическом секторе российский лидер предложил странам ШОС «подумать о новых перспективных проектах в торговле, промышленности, энергетике, инфраструктурной, научно-технологической, инновационной сферах».

Кроме того, Россия продвигает инициативу учреждения Форума глав государств, что будет способствовать расширению взаимовыгодных межрегиональных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов. Первое заседание Форума Путин предложил провести в начале следующего года.

Президент России назвал «весьма перспективным сопряжение строительства Евразийского экономического союза и реализации китайской программы «Один пояс – один путь». По его словам, этот шаг нацелен на «формирование в будущем большого евразийского партнёрства и построения в его рамках пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учётом законных интересов друг друга».

В рамках гуманитарного блока Россия сосредоточится на реализации достигнутых соглашений о сотрудничестве в области средств массовой информации, а также физической культуры, спорта, туризма.

Также Путин пригласил государства ШОС принять участие в программе празднования 75-летия победы во Второй мировой войне, запланированной СНГ.

///nCa, 17 июня 2019 (на основе официальных пресс-релизов ШОС)