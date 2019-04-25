Туркменистан – меняющаяся динамика двухстороннего и многостороннего партнерства – Часть 3

Тарик Саиди

Партнерство Японии с Туркменистаном служит еще одним примером гибкой дипломатии в действии.

Это сочетание способности оставаться сосредоточенным и кропотливой работы по пониманию новых и возникающих тенденций в Туркменистане. — Обе эти цели достигаются путем частого обмена визитами на различных уровнях.

Нынешнюю динамику двустороннего партнерства между Японией и Туркменистаном определили два значимых визита туркменской стороны, предпринятые за последние полгода:

В октябре 2018 года Японию посетила большая делегация Туркменистана во главе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Еще одна крупная делегация Туркменистана во главе с председателем туркмено-японской межпарламентской группы дружбы и заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым побывала в Японии в марте 2019 года.

Итоги данных визитов могут стать подспорьем при рассмотрении глубины и масштабов расширяющегося партнерства.

* * *

На сайте посольства Туркменистана в Японии размещены подробные материалы о взаимодействии между двумя странами, в том числе информация по указанным двум визитам.

Доклад о визите делегации во главе с Рашидом Мередовым:

Правительственна делегация Туркменистана провела ряд встреч в Токио

Вопросы развития межгосударственного сотрудничества на его ключевых направлениях обсуждались в ходе переговоров, проведённых по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова в столице Японии правительственной делегацией Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

22 октября, члены туркменской делегации были приняты Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Подтвердив высокую заинтересованность своей страны в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнёрства с Туркменистаном, глава японского правительства выразил признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за его личный вклад в развитие традиционно дружественных туркмено-японских отношений.

Как отметил Синдзо Абэ, он с особой теплотой вспоминает свой официальный визит в Ашхабад в октябре 2015 года, гостеприимство и радушный приём, оказанные ему и его супруге. Яркие впечатления остались от посещения Ахалтекинского конного комплекса, где можно воочию убедиться, с какой трогательной любовью и заботой относятся туркмены к легендарным ахалтекинским скакунам, являющимся гордостью и национальным достоянием туркменского народа. Большой интерес вызвали и национальные традиции чаепития.

В рамках встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по различным направлениям межгосударственного взаимодействия, в том числе в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, были рассмотрены возможности углубления продуктивного партнёрства за счёт реализации новых совместных проектов с японскими компаниями в газохимической промышленности, электроэнергетике, в области транспорта, модернизации системы железных дорог в Туркменистане и других отраслях, где приложение взаимных интересов видится наиболее эффективным.

Премьер-министр Синдзо Абэ выразил признательность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку кандидатуры Японии в качестве члена Совета Безопасности ООН на период 2023-2024 годы, а также за поддержку японского города Осака в качестве места проведения EXPO-2025.

Кроме этого, члены туркменской делегации провели ряд встреч с руководителями профильных министерств и ведомств Японии, предметно рассмотрев основные области двустороннего партнёрства, совместной работы по реализации имеющихся договорённостей.

Так, различные аспекты сотрудничества в транспортной сфере обсуждались в ходе переговоров с министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кеичи Ишии. При этом в качестве приоритетных были обозначены судостроение, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес, были вынесены на повестку дня встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно. Как отмечалось, демонстрируя схожесть или совпадение позиций по глобальной проблематике, наши страны активно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных организаций и структур. В том числе ООН, выступая за консолидацию усилий в выработке сбалансированных решений актуальных вопросов современности, являющихся приоритетными в политике Президента Гурбангулы Бердымухамедова, которые касаются, в первую очередь, обеспечения мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном масштабе, урегулирования ситуации в Афганистане и др.

Возможности совместной работы в области связи и телекоммуникаций рассматривались во время встречи с министром внутренних дел и коммуникаций Японии Масатоши Ишида. В частности, с японской стороны был выражен особый интерес и готовность оказать содействие строительству подводного оптико-волоконного кабеля между Туркменистаном и Азербайджаном.

Наряду с этим, был озвучен ряд предложений относительно партнёрства с японской компанией NEC (Nippon Electric Company) в космической сфере, и конкретно, использования технологий дистанционного зондирования земли с национального искусственного спутника Туркменистана, а также сотрудничества с Национальным институтом информационно-коммуникационных технологий (NICT) при Министерстве внутренних дел и коммуникаций Японии.

Тема партнёрства в экономической сфере получила своё продолжение в ходе встречи с заместителем Премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо. При этом констатировалось наличие самых благоприятных условий для поступательного наращивания взаимодействия, оптимальной реализации его многопланового потенциала, стимулирования инвестиционной активности, продуктивных контактов по линии деловых структур. Особое внимание было уделено вопросам финансирования проектов, реализуемых в Туркменистане при участии японских компаний.

В данной связи отмечена значимая роль Японского банка для международного сотрудничества (JBIC), заключившего ряд кредитных соглашений с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана. Стороны также высказались за скорейшее завершение работы над проектом межправительственного Соглашения в области инвестиций и подготовку Программы инвестиционного сотрудничества двух стран.

Вице-премьер Японии особо подчеркнул значение состоявшегося в 2013 году официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию как важного события в истории межгосударственных отношений, которым благодаря обоюдной доброй воле сторон ныне придан новый мощный импульс.

Широкий круг вопросов развития полномасштабного торгово-экономического партнёрства, выстраиваемого на принципах долгосрочности и взаимной выгоды, обсуждался во время встречи туркменской делегации с представителями крупнейших корпораций и компаний Японии. Бизнесмены дружественной страны в очередной раз подтвердили своё стремление к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, заявив о готовности принимать самое активное участие в осуществляемых в нашей стране масштабных проектах в различных сферах деятельности.

По итогам бизнес-форума подписан ряд двусторонних документов, касающихся реализации новых совместных проектов, в том числе строительства заводов по производству аммиака и карбамида, по переработке природного газа и производству бензина, цеха по производству фосфорных удобрений, а также о сотрудничестве с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC), поставках в Туркменистан землеройной техники компании «Komatsu» и автомобилей «Toyota».

23 октября правительственная делегация Туркменистана провела ещё ряд встреч, в том числе с Президентом Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) Шиничи Китаока. Стороны отметили позитивный опыт взаимодействия между Правительством Туркменистана и JICA, накопленный в течение более 20 лет. Была подчёркнута высокая эффективность реализуемых проектов по повышению квалификации туркменских специалистов различного профиля. Кроме этого, по линии Агентства налажена совместная работа учёных двух стран в области сейсмологии. В аспекте будущего партнёрства отмечалась необходимость дальнейшего расширения двусторонних связей в сфере образования.

Руководитель JICA выразил заинтересованность к сотрудничеству по проектам, имеющим социальную направленность. С этой точки зрения туркменской стороной выдвинуто предложение рассмотреть возможность участия в проекте модернизации железных дорог Туркменистана как социально значимого и имеющего своей целью предоставление высококачественных транспортных услуг населению страны, что также является одним из приоритетов политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В этот же день члены туркменской делегации встретились с Председателем Палаты представителей Тадомори Ошима. Спикер японского Парламента отметил высокий уровень отношений между двумя странами и, в частности, активно развивающиеся межпарламентские связи, результативность экономического сотрудничества, выделив при этом успешно осуществленные японскими компаниями с туркменскими партнёрами совместные проекты, стоимость которых исчисляется миллиардами американских долларов.

В этом контексте Тадомори Ошима выразил полную поддержку дальнейшего развития отношений с Туркменистаном, в том числе по масштабным экономическим проектам, которые предстоит реализовать в ближайшее время.

Председатель Туркмено-японской Группы дружбы Меджлиса, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил значимость межпарламентских контактов и подчеркнул, что их развитие открывает новые возможности для укрепления традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Японией.

В здании Парламента Японии Председатели парламентских Групп дружбы С.Бердымухамедов (с туркменской стороны) и Т.Эндо (с японской стороны) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Состоялась также встреча делегации нашей страны с Президентом Организационного комитета Олимпийских и параолимпийских игр Токио-2020 Ёширо Мори, который отметил позитивную роль Туркменистана в регионе Центральной Азии, которому он в бытность Премьер-министром Японии уделял большое внимание.

Известно, что развитие спорта высоких достижений и массово-физкультурного движения является одним из приоритетов политики туркменского лидера. Во исполнение поручений главы государства Гурбангулы Бердымухамедова члены делегации нашей страны обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта, в частности, в области организации международных соревнований континентального и мирового масштаба.

Актуальные вопросы взаимодействия рассматривались на встрече с членами японо-туркменского Совместного комитета по экономическому сотрудничеству. Сопредседатель комитета Йоичи Кобаяши выразил благодарность туркменской стороне за эффективное партнёрство с японскими коллегами в газовой отрасли, химической индустрии и других, стратегически значимых сферах, где реализуются масштабные совместные проекты.

Присутствовавшие на встрече представители японского бизнеса внесли ряд конкретных предложений, нацеленных на интенсификацию торгово-экономических отношений между двумя странами, на что ориентируют правительства своих государств Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Серия переговоров туркменской делегации в Токио включила также встречу с главой Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаши Маеда. С целью на дальнейшее развитие сотрудничества, стороны обсудили возможность расширения деятельности в Туркменистане этого крупнейшего финансового института Японии. Особое внимание при этом было уделено рассмотрению новых форм партнёрского взаимодействия JBIC с Правительством и банковскими структурами нашей страны.

Ещё одна встреча прошла в Агентстве страхования экспорта и инвестиций Японии (NEXI), которое обеспечивает страховое покрытие финансирования совместных экономических проектов, реализуемых японской и туркменской сторонами. В этом контексте члены делегации нашей страны и Масафуми Накада обсудили новые возможности сотрудничества, включая деятельность NEXI по привлечению различных финансовых институтов к финансированию проектов в Туркменистане. Была достигнута договорённость о проведении соответствующих консультаций в ближайшее время.

Также состоялась встреча с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, на которой был обсуждён позитивный опыт в реализации договорённостей, достигнутых на встречах Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассмотрены вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества, придания ему нового качества с акцентом на инвестиционную и технологическую составляющие.

Стороны определили перечень приоритетных совместных проектов, рассмотрение которых планируется в 2018-2020 годах. По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере инфраструктуры между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

Всемерное укрепление многоплановых связей с Японией является значимым компонентом в контексте развития диалога Туркменистана с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Подтверждением приверженности двух дружественных стран курсу на всестороннее расширение плодотворного, многопланового сотрудничества являются регулярные встречи на высшем, межправительственном и межведомственном уровнях, каждая из которых выливается в доверительный, деловой обмен мнениями по всему спектру отношений.

Своего рода «дорожной картой» здесь служит «Совместное заявление между Туркменистаном и Японией о новом партнёрстве», подписанное в ходе состоявшегося в 2013 году официального визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию. В этом комплексном документе зафиксированы ключевые направления межгосударственного взаимодействия в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ряд соглашений и контрактов был подписан Государственными концернами «Türkmengaz», «Türkmenhimiýa» и «Türkmennebit» с японскими компаниями «Sojitz», «Chiyoda», «Nippon», «ITOCHU», «JGC», «Kawasaki», «TOYO», «Mitsui», «Tsukishima», «Mitsubishi», «Sumitomo», а также между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским банком для международного сотрудничества. Общая стоимость проектов, которые были намечены к реализации, превышает 10 миллиардов американских долларов.

Обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнёрства была подтверждена и в ходе встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшейся в марте 2015 года в городе Сендай, где проходила III Всемирная конференция ООН по снижению риска стихийных бедствий.

Следует отметить, что международная проблематика составляет существенную часть политико-дипломатической повестки дня Токио и Ашхабада. Это касается сотрудничества в рамках ООН и других авторитетных международных организаций. Туркменистан и Япония придерживаются близких взглядов в вопросах координации усилий по обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, содействия экономическому восстановлению Афганистана посредством продвижения региональных проектов в сфере энергетики и транспорта, а также экологии, реализации Целей устойчивого развития и т.д.

Япония активно поддержала инициативы Президента Гурбангулы Бердымухамедова, по которым приняты соответствующие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН – «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития», «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Богатый опыт совместной работы по актуальным темам современного мирового развития, в поиске путей взаимовыгодного партнёрства в разных сферах накоплен в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», в котором Туркменистан председательствовал в 2015-2016 годов.

Тенденцию к сближению двух государств закрепили новые важные договорённости, достигнутые в 2015 году – во время официального визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в нашу страну. В его рамках в Ашхабаде состоялся туркмено-японский бизнес-форум с участием лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова и высокого японского гостя, а также руководителей министерств и отраслевых ведомств, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, членов правительственной делегации и представителей крупного бизнеса Японии.

В целом, по итогам переговоров на высшем уровне и в рамках форума были подписаны двусторонние документы, нацеленные на реализацию совместных проектов, в том числе в области строительства современных газоперерабатывающих и химических комплексов, газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте на общую сумму свыше 18 миллиардов долларов!

Особое место в этом внушительном пакете занимает Рамочное соглашение между Государственным концерном «Türkmengaz» и консорциумом компаний «Itochu Corporation», «JGC Corporation», «Mitsubishi Corporation», «Chiyoda Corporation», «Sojitz Corporation» (Япония), «Çalik» и «Rönesans» (Турция) о проекте строительства объектов в рамках освоения газового месторождения «Галкыныш».

Как известно, это крупнейшее в мире месторождение станет сырьевой базой для транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Активную поддержку данному проекту, в том числе за счёт предоставления льготных кредитов, оказывает Азиатский банк развития, в число ключевых акционеров которого входит Япония.

Сегодня в Туркменистане успешно работают крупные японские компании, являющиеся давними деловыми партнёрами нашей страны. Всемирно известные японские бренды, продукция японских производителей прочно занимают значимую нишу на туркменском рынке. В качестве примера можно привести многолетнее продуктивное сотрудничество с такими компаниями, как «Komatsu» и «Itochu Corporation», в первую очередь, в сфере поставок высокопроизводительной автотранспортной, дорожно-строительной и землеройной техники, задействованной практически на всех крупных стройках страны, а также в топливно-энергетическом секторе, транспортной сфере, водном и сельском хозяйстве.

Перспективной сферой взаимовыгодного партнёрства является и химическая промышленность, развитию которой глава государства Гурбангулы Бердымухамедов уделяет особое внимание. Так, в октябре 2014 года в городе Мары был сдан в эксплуатацию комплекс заводов по производству аммиака и карбамида. Проектирование, поставку оборудования и техническое консультирование осуществляли японские компании «Kawasaki Plant Systems Ltd» и «Sojitz Corporation». Мощность комплекса составляет 400 тысяч тонн аммиака и 640 тысяч тонн карбамида в год.

Знаменательными событиями отмечен и нынешний 2018 год, проходящий под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». На западе страны введён в строй завод «Garabogazkarbamid», где ежегодно будет перерабатываться около 1 миллиарда кубометров природного газа и выпускаться 1 миллион 155 тысяч тонн карбамидных удобрений. Этот крупный инвестиционный проект реализован консорциумом компаний «Mitsubishi Corporation» (Япония) и «Gap Inşaat» (Турция). Сумма контракта, заключённого с Государственным концерном «Тürkmenhimiýa», составляет более 1 миллиарда 570 миллионов долларов США. В финансировании проекта принимали участие Японский банк международного сотрудничества и его партнёры.

А менее недели назад при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась торжественная церемония открытия полимерного завода в посёлке Киянлы. Крупнейший в регионе газохимический комплекс возведён по заказу Госконцерна «Türkmengaz» корейскими компаниями «LG International Corporation» и «Hyundai Engineering Co., Ltd», турецкой «Çalik Holding», которые являются давними партнёрами нашей страны в реализации крупных инфраструктурных проектов, а также японской компании «TOYO Engineering Corporation», для которой полимерный завод в Киянлы стал первой масштабной стройкой в Туркменистане.

К слову, данный проект, общей стоимостью более 3 миллиардов 400 миллионов долларов США, удостоен специальной награды организации «TXF» (Великобритания) как один из десяти лучших проектов Европы и Евразии 2014 года, финансируемых экспортно-кредитными агентствами. Общая сумма кредитных соглашений, подписанных Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC), Экспортно-импортным банком Кореи и Синдикатом участвующих финансовых институтов Японии, Германии, Франции, Кореи, Китая, Италии, Австрии и Швейцарии по финансированию данного проекта, составляет свыше 2,5 миллиарда долларов США.

В настоящее время в Ахалском велаяте при участии японской компании «Kawasaki» и турецкой «Rönesans Holding» ускоренными темпами возводится завод по производству бензина из природного газа, строительство которого ведётся под патронажем лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова. Оснащённое новейшими технологиями предприятие будет ежегодно перерабатывать 1 миллиард 782 миллиона кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92, соответствующего самым высоким экологическим требованиям по стандарту Euro-5. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 700 миллионов долларов США. Он осуществляется за счёт инвестиций японской стороны и средств Государственного концерна «Türkmengaz».

Ещё одно Кредитное соглашение между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана, Японским банком для международного сотрудничества и другими финансовыми институтами подписано в июле 2018 года – на общую сумму свыше 13 миллиардов японских йен и 152 миллиона долларов США. Эти средства выделены на строительство газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте. Соответствующий контракт заключён между Государственной электроэнергетической корпорацией «Türkmenenergo» и японской компанией «Sumitomo Corporation». Электростанцию мощностью 432 MWt планируется оснастить оборудованием, произведённым компанией «Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.».

Как отмечают официальные представители JBIC, реализация данных проектов послужит дальнейшему динамичному развитию экономики Туркменистана за счёт диверсификации ТЭК, строительства новых современных производств, на основе передовых технологий выпускающих продукцию, которая пользуется высоким спросом на мировых рынках. Вместе с тем, JBIC через эти кредиты стремится создать новые бизнес-возможности для японских компаний в нефтегазовом секторе Туркменистана, тем самым способствуя укреплению международной конкурентоспособности японской промышленности.

Следует также подчеркнуть, что Туркменистан, взяв курс на модернизацию и диверсификацию национальной экономики, заинтересован в передовом опыте, накопленном Японией в научно-образовательной сфере и в области высоких технологий. Сделав акцент на развитии контактов в этой важнейшей сфере, обе страны наметили приоритетные «точки» взаимного приложения сил и интересов.

Особое место в этом перечне занимает совместная деятельность по внедрению новейших технологий и передовых научно-технических достижений, прекрасную возможность для которой создаёт созданный в Ашхабаде по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова современный Технопарк – крупный комплекс, включающий в себя ряд научно-исследовательских учреждений.

Плодотворные связи налажены в сфере подготовки кадров, в том числе за счёт преподавания японских специалистов в туркменских вузах, организации стажировок и обмена опытом для работников различных областей. Так, в 2013 году было подписано Соглашение о научном обмене и сотрудничестве между университетом города Цукуба и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Д.Азади, а в 2015 году – Соглашение по академическому обмену и сотрудничеству между Международным университетом гуманитарных наук и развития Туркменистана и Токийским университетом иностранных языков. Активно укрепляет взаимодействие с Университетом Цукубы и открытый два года назад в столице Инженерно-технологический университет имени Огузхана.

Следует отметить, что в рамках развития дружественного диалога с Японией большое значение придаётся изучению японского языка, преподавание которого налаживается не только в языковых вузах, но и в высших учебных заведениях технической, экономической и иной направленности, а также в отдельных общеобразовательных школах.

Уже на протяжении нескольких лет туркменская молодёжь активно участвует в японской Программе по укреплению дружеских связей для студентов – «МИРАИ», которая объединяет студентов со всего мира и даёт им возможность обмениваться ценным опытом в различных прикладных видах научных исследований.

Наряду с этим, год от года заметно активизируются контакты в области культуры и искусства, свидетельством чему служат проводимые на регулярной основе культурные акции – выставки, Дни Японии, кинопоказы, творческие встречи и обмены делегациями, что служит укреплению связей между представителями творческой интеллигенции и самым благотворным образом влияет на процесс дальнейшего сближения и взаимообогащения народов двух братских стран.

Ещё одной перспективной сферой взаимодействия видится туризм, развитию которого благоприятствует множество факторов, в том числе повышенный интерес туристов со всего мира, а также наличие уникальных природных и историко-культурных памятников на территории Туркменистана.

Таким образом, добрая воля и взаимный интерес, подкрепляемый конкретными предложениями по всестороннему углублению конструктивного диалога со стороны японских деловых и политических кругов, служат платформой для дальнейшей активизации установившихся продуктивных связей и диверсификации многогранного сотрудничества Туркменистана и Японии. ——- Опубликовано на сайте Посольства Туркменистана в Японии 26 октября 2018 г.

* * *

Доклад о визите делегации Туркменистана во главе с Сердаром Бердымухамедовым

Туркменская делегация провела в Японии более 20 встреч и переговоров

24-28 марта делегация нашей страны, возглавляемая председателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы с туркменской стороны, заместителем хякима Ахалского велаята Сердаром Бердымухамедовым, находилась с рабочим визитом в Японии, где были проведены встречи и переговоры, подписаны двусторонние документы.

В рамках заседания рабочей группы по туркмено-японскому экономическому сотрудничеству обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с взаимодействием в нефтегазовой и химической отраслях. В ней приняли участие представители Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, Банка международного сотрудничества (JBIC), Агентства страхования экспорта и инвестиций (NEXI), крупных японских компаний. В частности, состоялись переговоры по проекту освоения газового месторождения Галкыныш и другим актуальным совместным проектам.

В ходе встречи достигнуты соответствующие договорённости, проанализировано выполнение «Дорожной карты» по экономическому сотрудничеству, подписанной между правительствами двух стран 22 октября 2018 года.

Состоялись встречи с председателем Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству с японской стороны и с членами данного Комитета, которые выразили полную поддержку проектов, намеченных к реализации в нашей стране, отметив необходимость осуществления работы по потенциальным проектам в новых направлениях. В этой связи подчеркивалась важность подготовки к 13-му заседанию вышеназванного Комитета, запланированному в Ашхабаде на 23-24 мая.

Кроме того, члены туркменской делегации провели переговоры с представителями японских компаний, специализирующихся в нефтегазовой сфере. В частности, с руководителем компании «Kawasaki» обсуждались вопросы всесторонней подготовки к эксплуатации завода по производству синтетического бензина из природного газа, возведённого в Овадандепе (Ахалский велаят), а также соответствующие предложения по строительству второй очереди этого предприятия.

Переговоры с компанией «Sojitz» касались проекта цеха по выпуску фосфорных удобрений на Туркменабатском химическом заводе. С компанией «Mitsubishi» обсуждались предложения по разработке проекта строительства в Туркменистане нового завода по производству аммиака и карбамида.

Состоялись также отдельные встречи с компаниями «Itochu», «Highchem», «Sumitomo», «Mitsubishi», «Sojitz» по вопросам реализации и экспорта продукции нефтегазовой и химической отраслей.

По итогам вышеназванных встреч подписаны следующие двусторонние документы: Протокол Встречи по освоению газового месторождения Галкыныш; Меморандум о взаимопонимании между компанией «Sumitomo» и Государственным концерном «Türkmengaz»; Дополнение к Рамочному Соглашению о строительстве цеха по производству фосфорных удобрений, подписанному 22 октября 2018 года между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Sojitz Corporation».

По направлению сельского и водного хозяйства состоялись встречи с заместителем министра охраны окружающей среды Японии и генеральным директором департамента Японского агентства международного сотрудничества. Были рассмотрены вопросы применения передовых технологий и опыта японских партнёров по предупреждению селевых потоков и их отводу от населённых пунктов.

Были также организованы отдельные встречи с руководителями таких компаний, как «Marubeni», «Sojitz», «Itochu», «Komatsu», заинтересованных в сотрудничестве в области внедрения водоочистительных технологий. Наряду с этим, в целях выполнения соответствующего совместного проекта состоялись переговоры с японской стороной о поэтапной реализации Соглашения о поставке землеройной техники марки «Komatsu». По итогам встреч подписан Меморандум о взаимопонимании по закупке вышеназванной техники.

В контексте развития сотрудничества в финансово-банковском секторе проведены переговоры с руководителем и представителями Туркмено-японского экономического комитета с японской стороны.

В целях реализации соглашений, достигнутых в рамках визита делегации Туркменистана в Страну восходящего солнца в октябре 2018 года, в частности, подписания итоговых документов по проектам в водохозяйственной и автомобильной сферах, состоялись консультации с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, Банком международного сотрудничества (JBIC), Агентством страхования экспорта и инвестиций (NEXI).

В ходе визита были организованы встречи, направленные на развитие туркмено-японского партнёрства в области транспорта. Так, вопросы налаживания прямого воздушного сообщения между двумя странами и поставок в Туркменистан автомобилей японского производства рассматривались на переговорах с директором Бюро гражданской авиации Министерства транспорта, инфраструктуры, коммуникации и туризма Японии, президентом Ассоциации туристических агентств и генеральным директором департамента компании «Sumitomo».

Подписаны следующие двусторонние документы о взаимодействии в транспортной сфере: Протокол встречи с Ассоциацией туристических агентств Японии по дальнейшему укреплению сотрудничества в области туризма и транспорта; Протокол переговоров с компанией «Sumitomo Corporation».

Во время рабочего визита делегации Туркменистана в Страну восходящего солнца также проведены отдельные встречи с официальными представителями государства и правительства, в частности, со Спикером – председателем Палаты представителей Парламента Японии. Как подчёркивалось, поддерживая экономическую политику Туркменистана, японская сторона подтверждает готовность своих деловых структур и финансовых институтов и далее развивать взаимовыгодное партнёрство. Особой темой встречи стали вопросы укрепления взаимодействия по линии парламентов, установившихся контактов в рамках групп межпарламентской дружбы. Вместе с тем, отмечалась важность двусторонних культурно-гуманитарных связей.

На встрече туркменской делегации в министерстве иностранных дел Японии были рассмотрены вопросы развития туркмено-японских отношений в политико-дипломатической сфере. При этом подчёркивалось значение конструктивного партнёрства в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь, ООН, а также в формате Диалога «Центральная Азия + Япония».

Обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества, в основном касающимся градостроительства, рационального и бережного водопользования, состоялся в ходе встречи с губернатором города Токио.

Кроме того, делегация Туркменистана провела встречу с мэром японского города Тендо, на которой обсуждались вопросы наращивания плодотворного туркмено-японского взаимодействия, в частности, выхода на его новые направления в области сельского хозяйства. Туркменская сторона озвучила предложение установить побратимские отношения между Тендо и одним из городов нашей страны. Констатировалась также целесообразность рассмотрения перспектив сотрудничества с Ахалским велаятом Туркменистана в секторе АПК. Полностью поддержав эти предложения, мэр города Тендо высказался за их скорейшую проработку на уровне специалистов.

Отмечалось также, что 26-28 марта в японской столице, в Выставочном центре «Tokyo International Forum» состоялась международная выставка «Jitac European Textile Fair Spring 2019», где была представлена текстильная и швейная продукция, произведённая в нашей стране, привлёкшая заинтересованное внимание широкого круга посетителей.

Таким образом, итогом визита туркменской делегации в Японию стало проведение 22 встреч и переговоров и подписание 7 двусторонних документов.

Наряду с этим, представители Туркменистана ознакомились с 10 производственными объектами, относящимися к сферам промышленности и сельского хозяйства. В их числе – заводы по выпуску автомобилей марок «Nissan», «Toyota» и техники «Komatsu», водоочистной комплекс, установка по переработке отходов, животноводческое предприятие, теплица.——- Опубликовано на сайте Посольства Туркменистана в Японии 28 марта 2019 г.

* * *

Для того, чтобы оценить качество туркмено-японского взаимодействия, достаточно взглянуть на список взаимных визитов высокопоставленных лиц с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, который опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел Японии:

ВИП визиты – до 2018 г

Из Японии в Туркменистан Год Имя Июля 1997 г Кейзо Оюучи, член палаты представителей парламента (глава диалоговой миссии в России и Центральной Азии) Июль 2002 г Сейкет Сугиура, старший вице-министр иностранных дел (Глава миссии энергетического шелкового пути) Июнь 2005 г Ичиро Айсава, старший вице-министр иностранных дел Ноябрь 2010 г Ютака Банно, старший вице-министр иностранных дел (9-я совместная экономическая конференция Японии и Туркменистана). Апрель 2014 г Такао Макино, заместитель министра иностранных дел. Июнь 2015 г Даиширо Ямагива, государственный министр экономики, торговли и промышленности. Daishiro YAMAGIWA, State Minister for Economy, Trade and Industry Август 2015 г Кентаро Соноура, заместитель министра иностранных дел Октябрь 2015 г Синдзо Абэ, премьер-министр Декабрь 2015 г Хиросиге Секо, заместитель главного секретаря Кабинета Сентябрь 2016 г Мотомэ ТАКИСАВА, заместитель министра иностранных дел Май 2017 г Фумио Кисида, министр иностранных дел (Диалог “Центральная Азия + Япония”, 6-е заседание министров иностранных дел Сентябрь 2017 г Манабу Хории, заместитель министра иностранных дел Ноябрь 2017 г Манабу Хории, заместитель министра иностранных дел

Из Туркменистана в Японию Год Имя Октябрь 1992 Васаров, заместитель премьер-министра (Токийская конференция по оказанию помощи бывшему Союзу Советских Социалистических Республик) Октябрь 1994 г Кулиев Ч. Т., министр внешнеэкономических связей (1-я совместная экономическая конференция Япония-Туркменистан) Сентябрь 1996 г Сапаров, вице-премьер (3-я совместная экономическая конференция Туркменистана и Японии) Августа 1999 г Хариков Ф., вице-премьер Март 2000 г Гурбанмурадов, вице-премьер (по приглашению частного сектора) Июнь 2001 г. Гандымов, вице-премьер (конференция по поощрению инвестиций в центральноазиатские страны) Ноябрь 2003 г . Гурбанмурадов, вице-премьер (по приглашению частного сектора) Декабрь 2005 г. Айдогдиев, вице-премьер (6-я совместная экономическая конференция Япония-Туркменистан) Декабрь 2009 г Г. Бердымухамедов, президент Июль 2012 г Ходжамухаммедов, вице- премьер (10-я совместная экономическая конференция Япония-Туркменистан ) Ноябрь 2012 г Мередов, заместитель Председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел (Диалог “Центральная Азия + Япония”, 4-е заседание министров иностранных дел) Ноябрь 2012 г Елясов, министр здравоохранения и медицинской промышленности Сент 2013 г. Г. Бердымухамедов, президент Ноябрь 2013 г Артыков, министр энергетики Февр 2015 г Гурбанов, министр коммунального хозяйства Март 2015 г Г. Бердымухамедов, президент (третья Всемирная конференция ООН по снижению риска бедствий) Июль 2015 г Ходжамухаммедов, вице-премьер Декабрь 2015 г. Аннамередов, министр железнодорожного транспорта Апрель 2016 г. А.Нурбердиева, председатель парламента Июнь 2017 г Мередов, заместитель Председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел (12-я совместная экономическая конференция Япония-Туркменистан) Окт. 2018 г. Мередов, заместитель Председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел

* * *

Характер партнерства Туркменистана с Японией и Кореей не совсем одинаков из-за различных областей совместных интересов, однако ему присущи некоторые схожие моменты.

Важным общим аспектом является очевидное отделение политики от бизнеса. На взаимодействие не влияют политические соображения – стороны просто движимы общим желанием наладить взаимовыгодные условия.

Более того, отличительной чертой является способность сторон правильно интерпретировать возникающие и новые реалии.

* * *

Нынешняя динамика партнерства Туркменистана с Россией рисует еще одну жизнеспособную модель. /// nCa, 25 апреля 2019