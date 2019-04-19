Туркменистан – меняющаяся динамика двухстороннего и многостороннего партнерства – Часть 1

Тарик Саиди

С решительным запуском семилетней программы развития на период 2019-2025 годов, экономика Туркменистана вступила в новую фазу развития.

По прогнозам, к 2025 году темпы роста ВВП достигнут 8,2%. Доля промышленности составит 33,8% ВВП, сельского хозяйства – 8,9%, строительства – 11,5%, сферы услуг – 45,8%.

Концепция цифровой экономики, предусмотренная планом развития, уже поэтапно развертывается. Укрепляется роль инноваций и технологий в экономическом развитии.

Общий объем инвестиций в 2019-2025 годах составит 229,3 млрд. манатов, из которых 91,3 процента или 209,2 млрд. манатов будет направлено в производственный сектор.

Общий объем внешней торговли в период реализации плана достигнет 135,2 млрд долларов США с экспортной составляющей на уровне 84,1 млрд долларов США и импортной частью на уровне 51,1 млрд долларов США.

* * *

Одновременно с целями семилетнего плана развития меняется и динамика двустороннего и многостороннего партнерства Туркменистана.

Последним примером активного двустороннего партнерства выступает более глубокое и тесное взаимодействие с Кореей, Японией и Россией. В многостороннем сотрудничестве наиболее ярко выделяются проект коридора Туркменистан-Афганистан-Пакистан, включающий газопровод ТАПИ, линию электропередачи ТАП и волоконно-оптической линии передачи, а также Лазуритовый коридор.

Для того чтобы определить состояние экономики Туркменистана и новые, формирующиеся возможности для партнерства, было бы полезно интерпретировать последние события в плане двустороннего и многостороннего партнерства Туркменистана.

Несмотря на то, что процессы взаимодействия с Кореей, Японией и Россией уникальны по-своему, есть некоторые общие моменты, которые можно назвать моделью сотрудничества:

Определение совместимости ресурсов и ноу-хау

Определение проектов, которые могут преобразовать ресурсы в продукты с добавленной стоимостью

Приобретение технологий

Совершенствование базы знаний посредством образования, профессиональной подготовки и обмена опытом

Совместная работа по ориентации на экспортные рынки

Установление взаимопонимания на всех уровнях

Использование совместной комиссии в качестве основной платформы для планирования и реализации элементов партнерства

Прежде чем подробно остановиться на последних событиях в двустороннем взаимодействии с Кореей, Японией и Россией, важно подчеркнуть, что открываются новые сферы взаимодействия, особенно в углеводородном секторе.

Вместе с тем, четко выражен отход от экономической модели, основанной на экспорте сырьевых ресурсов – экономики рантье. Заявленная цель заключается в расширении основ хозяйственной системы и достижении всеобщей самообеспеченности для защиты от искусственных потрясений, систематически исходящих из отдаленных столиц.

Первым и самым последним примером, заслуживающим пристального внимания, является визит президента Кореи Мун Чжэ Ина в Туркменистан. /// nCa, 19 апреля 2019

Продолжение следует. . .