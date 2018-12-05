Лазуритовый коридор – Часть 6

ЭСКАТО (Экономическая Комиссия ООН для стран Азии и Тихого Океана) играет активную роль в Центральной Азии.

Г-жа Азхар Джаймурзина, начальник Секции упрощения перевозок и материально-технического обеспечения Экономической Комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана, выступила с докладом на конференции по Лазуритовому коридору в Авазе, 28 ноября.

Текст доклада:

Уважаемые делегаты, участники конференции.

Я с удовольствием принимаю участие в этой транспортной конференции высокого уровня, посвященной соглашению Лапис-Лазули о транзитном и транспортном сотрудничестве, а также в содействии обсуждению роли межправительственного сотрудничества в развитии международных транспортных коридоров. Я хотел бы выразить нашу признательность Туркменистану за созыв такой выдающейся аудитории, чтобы обменяться нашими знаниями, видениями и идеями о транзитном и транспортном сотрудничестве в нашем регионе и за его пределами.

Поддержка разработки и осуществления межправительственных соглашений по транспортной системе является одной из ключевых функций Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Действительно, видение ЭСКАТО о6 устойчивом развитии в Азии и Тихоокеанском регионе, основанное на совместном процветании, социальной справедливости и устойчивости, не станет реальностью, не затрагивая глобальные и региональные проблемы транспорта.

Сегодня широко признается, что межправительственное сотрудничество является непременным условием развития международных перевозок и что в Азии мы достигли значительных достижений в этой области. Межправительственные соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог, Трансазиатской сети железных дорог и по сухим портам, поддерживаемые ЭСКАТО, обеспечивают основу для сетей интермодальных перевозок в азиатском регионе, соблюдая согласованные стандарты качества инфраструктуры. Эти соглашения заложили основы для создания международных интегрированных интермодальных транспортных и логистических систем.

В общей сложности 30 стран Азии являются участниками Межправительственных соглашений по сети Азиатских автомобильных дорог. 19 Азиатских стран являются участниками Межправительственного соглашения о сети Трансазиатских железных дорог. 13 стран являются участниками Межправительственного соглашения по портам. Страны из Центральной и Северной Азии являются участниками большинства, если не всех, этих межправительственных соглашений.

Такие инициативы, как коридор Лапис-Лазули, представляют собой стратегические и очень необходимые изменения, направленные на удовлетворение потребностей в оперативной связи и упрощении перевозок по маршрутам Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог.

Такие соглашения необходимы из-за сохраняющейся недостаточной транспортной связи и высоких транспортных издержек, которые препятствуют нашему прогрессу в осуществлении программ в области устойчивого развития до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Центральной и Северной Азии, не имеющих выхода к морю, в частности, несмотря на столь значительный прогресс за последние десятилетия, мы по-прежнему сталкиваемся с недостающими звеньями, недостаточными интермодальными связями, нехваткой транзитных режимов и другими препятствиями для беспрепятственных транспортных операций. Это объясняет, почему многие страны региона по-прежнему воспринимают своих основных торговых партнеров как борющиеся за обеспечение достаточного уровня качества в своих транспортных и логистических услугах и почему они по-прежнему страдают от высоких транспортных и логистических издержек, что отрицательно сказывается на их конкурентоспособности.

В этом контексте нельзя недооценивать значение соглашений о транзите и сотрудничестве в области транспорта, таких как Лапис-Лазули договор.

Во-первых, это договор на высшем уровне правительств о важности транспортных соединений для устойчивого развития. Транспорт влияет на региональную и глобальную торговлю, социальную интеграцию и равенство, охрану окружающей среды и многие другие области до такой степени, что она имеет решающее значение для осуществления Программ в области устойчивого развития 2030 года. В этом контексте созыв Конференции высокого уровня по транспорту в Туркменистане имеет особое значение, так как именно Туркменистан успешно запустил две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, связывающие транспортные и интермодальные транспортные коридоры с устойчивым развитием, и именно в Туркменистане состоялась первая Глобальная конференция ООН по Устойчивый транспорт.

Во-вторых, наша сегодняшняя конференция представляет собой шаг вперед для улучшения транспортной связи развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Очень важно, чтобы это осуществлялось совместными действиями как стран, не имеющих выхода к морю, так и стран транзита. Много раз мы не можем в полной мере использовать выгоды от участия в международных транспортных документах, поскольку страны, не имеющие выхода к морю, и их страны транзита не участвуют в тех же соглашениях. Эта задача была высоко оценена в ходе подготовки к среднесрочному обзору Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и мы надеемся на более тесное сотрудничество между странами, не имеющими выхода к морю, и странами транзита, если мы хотим достичь целей и целей, установленных Венской программой.

В-третьих, необходима также прочная институциональная структура и оперативная поддержка для внедрения интермодального транспортного коридора. Как мы управляем международным интермодальным коридором, оно оказывает глубокое влияние на их эффективность и общее влияние на развитие. На практике эффективная эксплуатация интермодальных транспортных коридоров чревата многочисленными проблемами. Часто слабая координация между различными видами транспорта приводит к чрезмерным задержкам в транспортном процессе, в частности, во время интермодальных обменов, которые происходят в морских, воздушных и сухих портах. Во многих случаях неэффективная координация между пограничными ведомствами приводит к сложностям в завершении формальностей, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через границы, что отрицательно сказывается на беспрепятственных транспортных операциях вдоль коридоров. Управление сложной, многоуровневой, многосторонней и мультимодальной сетью заинтересованных сторон и заинтересованных сторон представляет собой серьезную проблему само по себе, и для этого требуются надежные, устойчивые и эффективные институциональные рамки и механизмы, которые могут быть внедрены только посредством постоянных усилий и принятых решений на основе фактических данных и четких целей и показателей достижения результатов.

ЭСКАТО готова оказать поддержку своим государствам-членам в решении любых из этих проблем посредством проведения аналитических мероприятий, повышения осведомленности или наращивания потенциала. И я с нетерпением жду сегодняшнего обсуждения, чтобы посмотреть, как мы можем это сделать. Спасибо за Ваше внимание. /// nCa, 4 декабря 2018