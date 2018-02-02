Несмотря на 50-процентое увеличение, цены на бензин в Туркменистане самые низкие по СНГ

Ашхабад, 2 февраля 2018 (nCa) — С 1 февраля 2018 года цены на бензин в Туркменистане повысились. Литр самой востребованной марки «A-95» подорожал на 50 тенге и теперь реализуется по цене 1 манат 50 тенге.

Несмотря на 50-процентный рост цены, Туркменистан по-прежнему остается страной с самым дешевым бензином по СНГ.

Цены на другие нефтепродукты не изменились.

Для сравнения ниже приведены действующие цены на бензин в некоторых странах СНГ в долл.США за литр:

Туркменистан – 42 цента

Казахстан – 55 цента

Кыргызстан – 64 цента

Азербайджан – 73 цента

Россия – 74 цента

Узбекистан – 1.02 долл. США

Украина – 1.09 долл. США

В настоящее время среднемировая цена на данный вид горючего составляет 1,16 доллара США. /// nCa