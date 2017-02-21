Туркменистан и Афганистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

Туркменистан подтвердил готовность предоставления своего политического пространства для проведения меж-афганских мирных переговоров

Ашхабад, 21 февраля 2017 (nCa) — Афганская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел доктором Насир Андиша прибыла в Ашхабад для участия в торжествах и мероприятиях по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Во вторник в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с участием представителем средств массовой информации, в ходе которой была освещена тема основных направлений туркмено-афганского партнерства.

Д-р Андиша и его туркменский коллега Вепа Хаджиев выступили с заявлениями, в которых главный акцент был сделан на многоаспектном и надежном характере взаимодействия между двумя странами.

Андиша отметил, Афганистан был в числе первых стран, признавших независимость Туркменистана. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дела Афганистана, отношения между двумя странами всегда были дружественными, и в течение последнего десятилетия взаимодействие развивается ускоренными темпами ввиду освоения новых областей сотрудничества. «В отношениях наблюдается устойчивый рост на различных уровнях взаимодействия», – сказал д-р Андиша.

Говоря о проекте газопровода ТАПИ, который является не только мега-проектом, но и мега-концепцией, Андиша отметил, что обе стороны приступили к работе над проектом еще в 1990-х годах и после преодоления различных трудностей «мы сейчас очень близки к стадии реализации». «Это доказательство нашей твердой решимости», – отметил Андиша. «Сегодня (21 февраля 2017) в Кабуле между немецкой компанией ILF и правительством Афганистана был подписан контракт на предоставление консультационных услуг и управление проектом ТАПИ», – добавил он. В ближайшее время, аналогичное соглашение будет подписано между правительством Пакистана и немецкой компанией в Исламабаде.

«Мы также затронули тему контактов между народами», – завила заместитель главы внешнеполитического ведомства Афганистана. Как подчеркнул Андиша, если период взаимоотношений правительств двух стран длится вот уже 25 лет, то история отношений между двумя народами насчитывает не только столетия, но тысячелетия. «Мы, в целом, один народ», – подчеркнул он.

В наших обсуждениях вчера, мы сфокусировались на четырех основных направлениях сотрудничества —– безопасность, политика, экономика и культура.

Андиша подчеркнул важность торговли и транзита электроэнергии, которая будет поставляться Туркменистаном нескольким странам.

Как он отметил, обе стороны выделили значимость процесса мирного урегулирования и примирения.

Заместитель министра иностранных дел Афганистана заявил, что с точки зрения двусторонних отношений 2017 год – уже очень активный год. В частности, планируется визит Президента Гани в Туркменистан, региональная конференция по экономическому сотрудничеству, которая состоится в Ашхабаде в ноябре 2017 года. Кроме того, календарь полон множеством других событий.

Он отметил, что результаты недавних президентских выборов в Туркменистане гарантируют еще семь лет стабильности.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев в своем выступлении озвучил ряд важных моментов.

Ниже приведено краткое изложение его выступления:

Сегодня мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Афганистаном.

Я выражаю благодарность делегации Афганистана, прибывшей во главе с заместителем министра иностранных дел Афганистана Насир Ахмад Андиша, за переговоры, прошедшие в открытой дружеской обстановке.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Афганистаном были установлены 21 февраля 1992 года. Двухсторонние отношения с Афганистаном, страной, которая одна из первых признала независимость и нейтралитет Туркменистана, обогатились большим опытом.

Важную роль здесь играют визиты на уровне глав двух государств. Всего за последние 10 лет состоялось 13 государственных, официальных и рабочих визитом. Проведено несколько переговоров, по итогам которых достигнуты важные договоренности.

Мы, в Туркменистане, все шаги афганского народа в направлении установления мира и развития воспринимаем с интересом и поддержкой.

С позитивным настроем Туркменистаном относится к известиям о проведении нескольких раундов последовательных меж афганских мирных переговоров.

Туркменистан, в пределах своего нейтрального статуса, предпринял ряд усилий для содействия установлению мира в Афганистане, восстановления социальной и экономической системы в стране.

В этой связи, Туркменистан еще раз подтверждает свою готовность предоставить свое политическое пространство для проведения меж афганских переговоров под эгидой ООН. Данная инициатива была выдвинута Туркменистаном с международных трибун и Туркменистан придает особую важность этой инициативе.

Политические отношения между двумя странами активно развиваются в рамках ООН. Стороны поддерживают друг друга при выдвижении своих кандидатур в международных организациях.

Туркменистан выступает сторонником эффективного использования возможностей, предоставляемых международным инструментом «Стамбульский процесс». Как известно Туркменистан, совместно с Азербайджаном, руководит мероприятиями под названием Меры укрепления доверия «Региональные инфраструктуры» в рамках Стамбульского процесса по Афганистану. В рамках этих мероприятий осуществляются важнейшие проекты в нефтегазовой, транспортной, электроэнергетической и других сферах. Среди данных проектов можно выделить проект газопровода ТАПИ.

В Туркменистане строительство газопровода ТАПИ осуществляется высокими темпами. Сейчас, в эти дни в Кабуле проходят мероприятия, посвященные старту технических работ по прокладке сегмента трубопровода ТАПИ, который пройдет по территории Афганистана.

14-15 ноября 2017 года в Ашхабаде пройдет Седьмая конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII). Об этом был заявлено на Шестой конференции RECCA в Кабуле (3-4 сентября 2015 г).

Электроэнергетика занимает важность место в торгово-экономических туркмено-афганских отношениях. Это сотрудничество эффективно реализуется с 2003 года.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Афганистан по двум направлениям: через Имамназар (Туркменистан) в афганские провинции Фарьяб, Джaузджан и Сарипул, и через Серхетабат (Туркменистан) – в афганскую провинцию Гират. С целью наращивания объемов экспорта электроэнергии в Афганистан, Туркменистан ведет строительство дополнительных электростанций и объектов в Марыйском и Лебапском велаятах.

13 декабря 2015 года Туркменистан, Афганистан и Пакистан подписали меморандум по энергетике. Согласно этому документу, стороны договорились о содействии экспорта туркменской электроэнергии транзитом через Афганистан в Пакистан. И в этой сфере ведутся сейчас технические работы.

Туркменистан и Афганистан, имея выгодное географическое расположение, могут занять важное место в налаживании торгово-экономических взаимосвязей на Азиатском континенте. С этой точки зрения, особую важность приобретают крупные международные транспортно-коммуникационные проекты, нацеленные на создание транспортных коридоров по направлениям Север-Юг, Восток-Запад.

Здесь можно выделить сдачу в эксплуатацию 28 ноября 2016 года железной дороги Атамурат-Имамназар-Акина, являющейся сегментом Азиатского международного железнодорожного коридора. На долгосрочную перспективу нацелено сотрудничество по созданию транспортно-транзитных коридоров Афганистан- Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, Афганистан – Туркменистан – Казахстан.

Туркменистан и Афганистан ведут плодотворное сотрудничество и в культурной, образовательной областях, в сфере здравоохранения. В рамках двухсторонних соглашений сотни афганских граждан обучаются в ВУЗах и средне-профессиональных учебных заведениях Туркменистана.

Туркменистан всегда выступает сторонником мирной жизни афганского народа и в этой связи, исходя из своих возможностей, оказывает гуманитарную помощь стране. В частности, Туркменистан за счет собственных средств построил в провинциях Балх, Гират, Фарьяб школы и больницы. Предусмотрено продолжение работы в этом направлении.

Как известно, на заседании Кабинета министров 18 февраля 2017 года, Президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил концепцию внешней политики Туркменистана на 2017-2023 годы.

В данной Концепции, основанной на принципе постоянного нейтралитета, предусмотрен ряд планов по наращиванию сотрудничества с соседними государствами, в том числе с Афганистаном. В связи с этим мы надеемся на укрепление мира и безопасности в Афганистане, создание условий для благополучной жизни афганского народа. /// nCa