Дата-центры — фабрики, о которых никто не говорит

nCa Report

Возможно, где-то неподалеку от вас стоит здание — без окон, едва уловимо гудящее, окруженное генераторами и градирнями. Это сооружение влияет на вашу повседневную жизнь сильнее, чем практически любое другое здание в городе. Но вы, скорее всего, никогда о нем даже не задумывались.

Это дата-центр (центр обработки данных). И прямо сейчас он незаметно превращается в один из самых стратегически важных элементов инфраструктуры на планете.

Больше чем просто комната, полная серверов

Проще всего представить себе дата-центр в виде фабрики — с той лишь разницей, что вместо производства автомобилей или стали она перерабатывает информацию. Каждое отправленное вами электронное письмо, каждый совершенный платеж, каждое просмотренное видео, каждый поисковый запрос — все это где-то обеспечивается работой дата-центра. То же самое относится к анализу спутниковых снимков, текстам от искусственного интеллекта, финансовым торговым системам, логистическим сетям и национальным энергосистемам. В основе практически всего цифрового мира лежит этот невидимый пласт физической инфраструктуры.

Однако назвать дата-центр «комнатой, полной серверов» — это все равно что назвать нефтеперерабатывающий завод «набором труб». Современный ЦОД представляет собой сложнейшую инженерную экосистему: электрические подстанции, резервные генераторы, системы прецизионного охлаждения, волоконно-оптические сети, уровни физической безопасности и, в последнее время, стойки со специализированными ИИ-чипами, которые потребляют больше энергии на квадратный метр, чем почти любая другая коммерческая технология. Инженерная задача формулируется просто, но решается невероятно тяжело: всё должно работать непрерывно, всегда, без каких-либо исключений.

Даже несколько секунд простоя могут обернуться миллионными убытками. Именно поэтому дата-центры проектируются по принципу многократного дублирования: резервное питание для резервного питания, системы охлаждения, способные выдержать отказ других систем охлаждения. Надежность здесь — это не просто одна из характеристик. Это и есть сам продукт.

Что они делают на самом деле

Дата-центры выполняют четыре основные функции, и для понимания картины важно разобрать каждую из них по отдельности.

Первая — это хранение данных. Сегодня мир генерирует информацию в масштабах, которые были бы совершенно непостижимы еще для предыдущего поколения: финансовая отчетность, государственные архивы, научные базы данных, медицинские карты, записи с камер видеонаблюдения, социальные сети, показания промышленных датчиков. И всему этому физически необходимо где-то находиться. Дата-центры — это место, где все это живет.

Вторая — это вычисления. В отличие от пассивного хранения, вычисления — процесс активный. Дата-центры обрабатывают транзакции, запускают поисковые движки, обучают модели машинного обучения, оптимизируют маршруты доставки, выявляют киберугрозы и отрисовывают графику на платформах облачного гейминга — одновременно, непрерывно и сразу для миллионов пользователей.

Третья — это облачные сервисы. Большинство компаний больше не хотят владеть собственной вычислительной инфраструктурой и обслуживать ее. Вместо этого они арендуют виртуальные серверы, облачные хранилища и программные платформы у провайдеров, которые управляют физическими объектами от их имени. Эта модель — «инфраструктура как услуга» (IaaS) — незаметно стала одним из самых прибыльных секторов цифровой экономики.

Четвертая функция — это связность (сетевое взаимодействие). Дата-центры не являются изолированными объектами; они представляют собой узлы глобальной сети. Многие из них функционируют как точки обмена интернет-трафиком (IXP), направляя колоссальные объемы данных между странами, континентами и отраслями. Именно эта сетевая роль обеспечивает определенным дата-центрам колоссальное геополитическое значение: контролируя узел, вы влияете на весь информационный поток.

Экономика: сколько это стоит на самом деле

Здесь прежняя картина кардинально изменилась, и тут важна предельная точность.

Еще несколько лет назад создание солидного коммерческого дата-центра среднего размера обходилось примерно в 80–300 млн долларов. Сегодня эти цифры безнадежно устарели. Бум искусственного интеллекта спровоцировал такой всплеск строительства, какого отрасль еще никогда не видела. Согласно отраслевым данным, средняя стоимость дата-центра, введенного в эксплуатацию за 12 месяцев по состоянию на конец 2025 года, составила около 597 млн долларов — это почти вдвое превышает показатели всего двухлетней давности, причем рост продолжается темпами, за которыми аналитики едва успевают следить. Объекты, оптимизированные под задачи ИИ и спроектированные с учетом жестких требований к теплоотводу и энергопотреблению GPU-кластеров, могут обходиться в 20 млн долларов за мегаватт мощности и более, тогда как для традиционных ЦОД этот показатель составляет 10–12 млн долларов за мегаватт.

Понимание того, куда именно уходят эти средства, помогает избавиться от иллюзий и объяснить, почему эти цифры столь огромны.

Все начинается с земли и подготовки участка. В условиях, когда доступ к электроэнергии на развитых рынках стал крайне ограниченным, девелоперы все чаще скупают огромные земельные участки — зачастую в сотни акров — в тех локациях, где им физически могут гарантировать подключение к энергосети. Только за один 2024 год стоимость крупных земельных участков под эти цели подскочила более чем на 23% в годовом исчислении.

Электрическая инфраструктура зачастую становится самой крупной статьей расходов. Дата-центрам необходимы подстанции, трансформаторы, промышленные резервные генераторы, аккумуляторные системы и распределительные сети, спроектированные таким образом, чтобы предотвратить перерастание любого единичного сбоя в каскадное отключение энергии.

Электричество настолько фундаментально для работы ЦОД, что даже несколько секунд без него могут привести к необратимой потере данных и катастрофическому финансовому ущербу.

Следом идет охлаждение, которое больше не является второстепенным вопросом. Традиционное воздушное кондиционирование вполне справляется со стандартными серверами. Однако GPU-кластеры — оборудование, на котором обучаются и запускаются модели ИИ, — выделяют столько тепла, что обычное охлаждение с ним просто не справляется. Жидкостное охлаждение, иммерсионное (погружное) охлаждение и системы чиллерного (охлажденного) водоснабжения все чаще становятся стандартом для новых ИИ-ориентированных объектов, существенно увеличивая их стоимость и сложность.

Затем идет само оборудование: серверы, сетевые коммутаторы, массивы хранения данных, системы кибербезопасности, а для ИИ-объектов — графические процессоры (GPU), каждый из которых сейчас стоит десятки тысяч долларов и которых операторам могут требоваться тысячи штук. Как правило, именно сюда уходит наибольшая доля капитальных вложений.

Наконец, связность (сетевое подключение). Дата-центр без высокоскоростных дублированных волоконно-оптических линий связи с внешним миром — это просто дорогое здание, отрезанное от реальности. На развитых рынках этот вопрос решается относительно просто, но на развивающихся рынках он часто становится серьезным ограничением для жизнеспособности проекта.

После запуска объекта расходы не прекращаются. Электроэнергия, как правило, является самой крупной статьей регулярных операционных расходов, зачастую затмевая собой все остальные. Системы охлаждения работают круглосуточно. Оборудование требует замены в среднем каждые пять лет (для серверов и сетевых устройств). При этом темпы развития технологий искусственного интеллекта означают, что ИИ-ориентированные объекты могут столкнуться с необходимостью обновления еще раньше: сегодняшние ультрасовременные GPU устаревают в коммерческом плане быстрее, чем традиционное вычислительное железо. Штат сотрудников здесь невелик по сравнению с традиционным производством, но высокоспециализирован: инженеры, сетевые администраторы, специалисты по кибербезопасности и ремонтные бригады, способные поддерживать непрерывную работу сложных систем.

Как возвращаются инвестиции

Дата-центры представляют собой инфраструктурный бизнес, и, как и большинство подобных видов деятельности, они приносят доход медленно, но стабильно и в течение длительного времени.

Наиболее устоявшейся моделью является колокация (colocation): компании арендуют физическое пространство и электроэнергию под собственное оборудование, в то время как дата-центр предоставляет само здание, обеспечивает охлаждение и сетевое подключение. Облачные сервисы идут еще дальше — клиенты арендуют не физические стойки, а виртуальные вычислительные ресурсы, оплачивая только то, что они реально используют, и ничем не владея. Эта модель доказала свою колоссальную прибыльность для компаний, которые успели масштабировать ее на ранних этапах.

Самым новым и наиболее быстрорастущим источником дохода является лизинг (аренда) вычислительных мощностей для ИИ. Спрос на GPU-кластеры настолько высок, а первоначальные затраты столь велики, что многим компаниям выгоднее арендовать мощности для обработки алгоритмов ИИ, чем владеть ими. Дата-центры, обладающие необходимым аппаратным обеспечением, инфраструктурой охлаждения и связностью, фактически получают возможность устанавливать премиальные тарифы за доступ к вычислениям, которые их клиенты не могут легко воссоздать самостоятельно.

Помимо этого, дата-центры генерируют доход за счет услуг хранения и резервного копирования данных, предоставления инфраструктуры для аварийного восстановления (disaster recovery), а также взимания платы за сетевой транзит на объектах, находящихся на пересечении ключевых транспортных интернет-маршрутов.

Грамотно управляемый объект в удачной локации обычно выходит на окупаемость в период от пяти до десяти лет после открытия. ИИ-ориентированные центры требуют более высоких первоначальных затрат, однако в текущих реалиях спрос на них настолько велик, что возврат инвестиций может происходить быстрее — хотя они также несут в себе и более высокие технологические риски на случай, если циклы обновления оборудования изменятся быстрее, чем ожидалось.

Стратегический разворот

В подходах правительств и планировщиков ко всему этому произошло важное принципиальное изменение.

Большую часть эпохи интернета дата-центры рассматривались как частная коммерческая инфраструктура — представляющая интерес для владеющих ими компаний и практически невидимая для всех остальных. Сегодня ситуация изменилась. Правительства по всему миру начали относиться к дата-центрам так же, как предыдущие поколения относились к железным дорогам, портам и электростанциям — как к стратегическим национальным активам, которые на десятилетия вперед определяют экономическую конкурентоспособность, технологический потенциал и геополитическое положение страны.

Логика здесь очевидна. Государство, размещающее на своей территории крупные вычислительные мощности, привлекает инвестиции в облачные сервисы, разработку искусственного интеллекта, телекоммуникации и цифровые финансы. Оно получает весомые рычаги влияния в региональных сетях связи, формирует местный кадровый потенциал с редкими и ценными техническими навыками, а также сохраняет за собой определенную степень технологического суверенитета — возможность обрабатывать конфиденциальные данные внутри страны, а не направлять их через инфраструктуру, контролируемую иностранными правительствами или корпорациями.

Верно и обратное. Страны, не имеющие конкурентоспособной инфраструктуры ЦОД, все больше попадают в зависимость от внешних провайдеров в вопросах предоставления облачных сервисов, возможностей ИИ и критически важных цифровых систем. В мире, где искусственный интеллект становится центральным элементом экономической продуктивности и национальной безопасности, подобная зависимость сопряжена с серьезными рисками.

XIX век был сформирован железными дорогами. XX век — нефтью и промышленным производством. Инфраструктурное соперничество XXI века разворачивается в серверных залах, волоконно-оптических сетях и GPU-кластерах. География вычислительных мощностей пишется прямо сейчас, и страны, которые осознают это достаточно рано, чтобы начать действовать, могут оказаться в гораздо более выгодном положении, чем кто-либо ожидает на данный момент.

Вторая часть этой серии публикаций будет посвящена тому, почему Туркменистан может иметь гораздо более прочные стартовые позиции для этого перехода, чем полагают многие наблюдатели./// nCa, 26 мая 2026 г.