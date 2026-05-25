Туркменский гроссмейстер Сапармурат Атабаев занял 3 место в Karshi Open-2026

Туркменский гроссмейстер Сапармурат Атабаев занял 3 место, приняв участие в международном шахматном турнире Karshi Open-2026.

Турнир проходил в Карши, Узбекистан с 19 по 24 мая и был посвящен памяти Исмата Шукурова.

Игра проводилась по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем времени.

Всего в турнире участвовали 56 шахматистов из 10 стран.

По 7 очков из 9 набрали Виталий Бернадский (Украина, рейтинг ФИДЕ 2507) первое место, по дополнительным показателям, Сайдакбар Сайдалиев (Узбекистан, рейтинг ФИДЕ 2454) — второе место и Сапармырат Атабаев (Туркменистан, рейтинг ФИДЕ 2471) — третье место.

В последнем туре Сапармурат чёрными обыграл лидирующего на тот момент гроссмейстера из Израиля Евгения Алексеева.

Двоюродный брат Сапармурата – Юсуп Атабаев также принял участие в Karshi Open-2026 и, набрав 6 очков, занял восьмое место.

Сапармурату Атабаеву 27 лет. Он один из сильнейших современных шахматистов Туркменистана. Родился в Ашхабаде и с юных лет считался одним из самых перспективных игроков страны. Среди его крупных достижений: победа на турнире «Белый слон» в Турции в 2024 году, победа на международном турнире UzChess Cup Futures в Ташкенте, выполнение гроссмейстерских норм на международных соревнованиях Азии, регулярные выступления за национальную сборную Туркменистана.

Первым тренером Сапармурата был заслуженный тренер Туркменистана Айдогды Атабаев, который остаётся его наставником много лет.

Результаты турнира Karshi Open-2026 можно увидеть на специализированном сервере https://s3.chess-results.com/tnr1392674.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=TKM&flag=30&SNode=S0 ///Федерация Шахмат Туркменистана