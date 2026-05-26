Переход от анализа к действиям в сфере социальной защиты в Туркменистане

Ашхабад, Туркменистан, 21 мая 2026 года — ЮНИСЕФ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством финансов и экономики и Государственным комитетом по статистике провели серию национальных консультаций с заинтересованными сторонами и социальными партнёрами для обсуждения результатов оценки системы социальной защиты, проведённой с использованием Основного диагностического инструмента (CODI). Процесс также осуществлялся при стратегическом участии Международной организации труда (МОТ) и Всемирного банка.

Процесс CODI обеспечивает основанную на данных платформу для дальнейшего укрепления системы социальной защиты Туркменистана. Оценка анализирует, насколько эффективно политика, программы и механизмы предоставления социальной защиты отвечают потребностям населения, а также способствует обсуждению практических направлений реформ для формирования более инклюзивной, справедливой и устойчивой системы.

Консультации начались 21 апреля и завершились итоговой конференцией 21 мая, объединив представителей Меджлиса (Парламента), ключевых государственных учреждений, хякимликов этрапов, Союза промышленников и предпринимателей, Национального центра профсоюзов, Союза женщин, Союза молодёжи, организаций лиц с инвалидностью, Национального общества Красного Полумесяца и других организаций гражданского общества.

В ходе консультаций государственные учреждения, партнёры по развитию и технические эксперты рассмотрели выводы оценки и обсудили приоритеты по укреплению социальной защиты с точки зрения всего жизненного цикла начиная с детского возраста —для детей и семей, населения трудоспособного возраста, лиц с инвалидностью и пожилых людей — с целью обеспечения более инклюзивной и адресной поддержки на каждом этапе жизни.

Ключевые рекомендации, сформированные в рамках диалога, включают определение реалистичной модели предоставления социальных услуг и поэтапности её внедрения; расширение системы пособий для детей; поддержка реформирования политики и программ пособий по инвалидности; укрепление управления пенсионной системой; улучшение взаимосвязи с активными программами рынка труда для поддержки уязвимой молодёжи при переходе к занятости; развитие правозащитного и ориентированного на потребности подхода в предоставлении услуг; а также усиление стратегического планирования, мониторинга и оценки, в том числе посредством разработки Национальной стратегии социальной защиты.

«Национальная стратегия социальной защиты может стать той общей рамкой, которая объединит реформы в области социального обеспечения, социальные услуги и меры содействия занятости. Для этого важно, чтобы она была комплексной, подкреплённой финансированием, имела чёткие сроки реализации и сопровождалась многолетним планом действий»,— отметила Лакшми Бхавани и.о. Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

«Мы рассматриваем результаты CODI как важную основу для дальнейшей работы по развитию системы социальной защиты в соответствии с международными стандартами и национальными приоритетами», — подчеркнула г-жа Халбиби Тачджанова Заместитель министра труда и социальной защиты населения.

Конференция также стала площадкой для обсуждения комплексного пакета рекомендаций, подготовленных по итогам анализа CODI, направленных на ускорение реформ социальной защиты, предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития Президента Туркменистана. Они имеют ключевое значение для продвижения национальных приоритетов по повышению уровня жизни населения, укреплению человеческого капитала и улучшению благополучия детей.

ЮНИСЕФ подтверждает готовность и дальше поддерживать Правительство Туркменистана и национальных партнёров в переводе аналитических выводов в практические решения и продвижении реформ социальной защиты, лучше отвечающих потребностям детей, семей и уязвимых групп населения по всей стране. ///nCa, 26 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)