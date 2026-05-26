Новые энергообъекты, цифровые конюшни и иппотерапия: Гурбангулы Бердымухамедов обсудил ключевые проекты с главой турецкого холдинга «Çalyk Holding»

25 мая 2026 года, Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Ахметом Чалыком, руководителем турецкого холдинга «Çalyk Holding». Стороны обсудили ход строительства крупных промышленных и социальных объектов, а также внедрение цифровых технологий в текущие проекты компании в Туркменистане.

В начале встречи Ахмет Чалык передал приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес руководства Туркменистана. В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов ответил взаимными пожеланиями.

Национальный Лидер также выразил главе холдинга соболезнования в связи с кончиной его отца, Махмуда Чалыка — известного турецкого бизнесмена в текстильной индустрии.

Промышленность и медицина: что строит холдинг

Турецкий бизнесмен отчитался о реализации ключевых инфраструктурных проектов на территории Туркменистана. На данный момент «Çalyk Holding» ведет строительство:

электростанции комбинированного цикла на Каспийском побережье;

нового комплекса по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята;

крупных медицинских объектов в Ашхабаде, среди которых Международный центр педиатрии, Международный научно-клинический центр онкологии, Стоматологический центр и перспективная многопрофильная клиника на 500 мест.

Цифровизация и инновации в конном комплексе

Отдельной темой обсуждения стал проект модернизации Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что при оснащении как медицинских, так и энергетических и конноспортивных объектов приоритет должен отдаваться цифровым технологиям.

К обновлению конного комплекса предъявлены строние технологические требования. Устанавливаемое оборудование должно в автоматическом режиме управлять вентиляцией в конюшнях и вести непрерывный мониторинг состояния здоровья лошадей. Особое внимание поручено уделить современным покрытиям для манежей и созданию инфраструктуры для иппотерапии (метода реабилитации с помощью верховой езды).

Ахалтекинцы на мировой арене

Ахмет Чалык поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным выступлением туркменской группы конных игр «Galkynyş» на Международном фестивале этноспорта в Стамбуле. По словам бизнесмена, за шоу ахалтекинцев с большим интересом наблюдал в том числе Билал Эрдоган (турецкий бизнесмен, сын президента Турции Реджепа Эрдогана).

Глава «Çalyk Holding» также заявил о планах принять участие в профильных мероприятиях в Королевстве Нидерландов, чтобы внести свой вклад в популяризацию ахалтекинской породы на европейском рынке.

По итогам встречи Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил, что государство нацелено на поддержку инновационных и экономически эффективных решений во всех совместных проектах. Ахмет Чалык, в свою очередь, заверил, что холдинг обеспечит выполнение всех технологических требований на строящихся объектах.///nCa, 26 мая 2026 г.