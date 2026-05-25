XXV Международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад — 2026» успешно завершила свою работу

АШХАБАД, 25 мая (TDH). Сегодня в столице Туркменистана завершил свою работу двухдневный международный форум высокого уровня, посвященный вопросам устойчивого градостроительства, инфраструктуры, промышленности, энергетики и инвестиционного сотрудничества. Мероприятие, прошедшее под девизом «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие», стало эффективной площадкой для обсуждения ключевых аспектов современной урбанизации как в регионе, так и в глобальном масштабе.

Международная выставка и конференция, приуроченные к этой знаменательной дате, собрали членов правительства, руководителей международных организаций и дипломатических миссий, представителей крупных финансовых институтов, инвестиционных компаний, а также ведущих мировых строительных, архитектурных и технологических предприятий из десятков стран мира.

В течение двух дней для участников форума была организована масштабная и насыщенная программа — официальная церемония открытия, международная выставка, «Круглый стол» высокого уровня Организации Объединенных Наций, стратегическая пленарная сессия «Ашхабад — 2045», а также активные двусторонние встречи в форматах B2B и B2G.

Особое значение имел состоявшийся в рамках форума «Круглый стол» высокого уровня ООН на тему «От глобального диалога к локальным действиям: продвижение устойчивых, инклюзивных и умных городов». В ходе этой встречи обсуждались вопросы интеграции мирового опыта строительства устойчивых городов с национальными программами, реализуемыми в Туркменистане.

В рамках стратегической пленарной сессии «Ашхабад — 2045» были обозначены ключевые направления долгосрочной стратегии развития столицы как устойчивого, экологически чистого и полностью цифровизированного многопрофильного города. Во второй день конференции состоялся обмен опытом в таких конкретных областях, как финансово-инвестиционные условия для городов будущего, строительные экосистемы, инновации и модернизация энергетических систем.

Говоря об итогах международного форума, хяким города Ашхабада Рахим Гандымов отметил:

«XXV международный форум “Белый город Ашхабад” еще раз подтвердил свой статус авторитетной международной платформы для определения перспективных направлений сотрудничества. Наша страна объединила представителей более чем 50 государств для обсуждения архитектуры будущего, цифровизации и экологии. Выражаю искреннюю признательность всем участникам за большой вклад в превращение нашей столицы в современный центр устойчивого развития и инвестиционного взаимодействия».

Кроме того, в рамках форума руководители международных организаций и глав представительств зарубежных государств дали высокую оценку градостроительной стратегии Туркменистана и политике устойчивого развития, реализуемой государством в данной сфере. Перспективные и передовые концепции нашей страны в области архитектуры и градостроительства вызвали глубокий интерес и получили полную поддержку со стороны высокопоставленных международных представителей и экспертного сообщества. Особо подчеркивая глобальную значимость этих масштабных проектов, старший специалист ведущей мировой архитектурной компании “Zaha Hadid Architects” Саттор Джабборов в своём выступлении отметил следующее:

«В настоящее время интеграция архитектурного дизайна с инженерными и инновационными строительными технологиями — это не просто потребность, а основополагающее условие для создания умных, функциональных и устремленных в будущее городских пространств. Цифровые системы, такие как информационное моделирование зданий, 3D-печать на строительных площадках и робототехника, в корне изменили культуру строительства. Как представители “Zaha Hadid Architects”, мы адаптируем инновации к местным климатическим условиям, потребностям общества и национальным культурным особенностям, начиная с самых первых этапов проектирования. Какими бы технологически продвинутыми ни были умные города будущего, они должны быть прежде всего комфортными и гостеприимными для людей, основываясь на принципах гибкой городской связности, экологически устойчивых материалов, интеграции живой природы и создания комфортной для человека среды. Создание такой современной экосистемы возможно только благодаря слаженной совместной работе дизайнеров, инженеров, строителей и органов власти».

Прошедший форум в очередной раз подтвердил последовательное развитие Ашхабада как одного из самых красивых, комфортных для проживания и экологически чистых городов не только в регионе, но и в мире.

По окончании международной конференции участники выразили уверенность в том, что достигнутые здесь соглашения и платформы сотрудничества перерастут в долгосрочные проекты, устойчивые инвестиции и новые инновационные партнерства. Международный форум «Белый город Ашхабад — 2026» стал важным историческим шагом в создании городов будущего и выведении региональной урбанизации на качественно новый уровень. ///nCa, 25 мая 2026 г. (материал предоставлен Организаторами WCA 2026)