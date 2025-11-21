В проекты ЦАРЭС АБР вложит 10 млрд.долл. США – Президент Масато Канда

20 ноября 2025 года в Бишкеке состоялась 24-я Министерская конференция Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), на которой президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда выступил с основным докладом.

Двухдневная встреча, организованная Кыргызской Республикой, собрала министров, высокопоставленных делегатов и партнеров по развитию для продвижения сотрудничества по всей Центральной Азии.

“ЦАРЭС показала, чего могут достичь страны, когда они работают вместе”, – сказал Канда, подчеркнув роль программы в мобилизации инвестиций на сумму около 54 миллиардов долларов с 2001 года, включая 19 миллиардов долларов от финансирования и софинансирования АБР. Эти средства объединили общины, создали рабочие места и повысили жизнестойкость.

Канда оценил прогресс Программы по трем ключевым направлениям: финансирование, содействие и перспективы для будущего, подчеркнув эволюцию ЦАРЭС в динамичную платформу для трансграничного сотрудничества.

Направление 1: Финансирование

АБР объявил о планах инвестировать более 10 миллиардов долларов до 2030 года в развитие региональных связей, экологически чистой энергетики, цифровой трансформации и инклюзивной инфраструктуры. Это обязательство направлено на оптимизацию торговли и обеспечение равных выгод для всех.

Флагманской инициативой является расширение коридора ЦАРЭС 2, в рамках которого АБР мобилизует около 4 миллиардов долларов на 18 проектов в период с 2025 по 2028 год. Охватывая семь стран ЦАРЭС, эти усилия позволят модернизировать торговые, транспортные и логистические сети, ускоряя перемещение товаров и людей. (Маршрут коридора 2 проходит через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызскую Республику и Китай).

В энергетическом секторе АБР направляет более 800 миллионов долларов на два крупных проекта в области гидроэнергетики: Рогунский проект в Таджикистане и Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызской Республике. Кроме того, банк оказывает поддержку Азербайджану, Казахстану и Узбекистану в проведении технико-экономического обоснования проекта “Каспийский зеленый энергетический коридор” – новаторской инициативы, призванной обеспечить экспорт экологически чистой энергии из Центральной Азии в Европу.

“Эти инициативы отражают основную силу АБР: привлечение капитала и уверенности в сложных трансграничных проектах, которые другие пока не могут реализовать”, – отметил Канда.

Направление 2: Содействие

Помимо финансирования, ЦАРЭС выступает в качестве “сети доверия”, а АБР содействует реформам, которые превращают политические цели в реальные результаты. На фоне растущих рисков изменения климата и стихийных бедствий банк недавно одобрил выделение гранта в размере 56 миллионов долларов для Кыргызской Республики и Таджикистана. Этот инновационный пакет сочетает в себе финансирование на случай стихийных бедствий с облигациями по оказанию чрезвычайной помощи, перенося риски стихийных бедствий на рынки капитала и способствуя более быстрому восстановлению правительств в посткризисный период.

Еще одним важным элементов является региональная инициатива “Ледники – фермам”, поддержанная Зеленым климатическим фондом. В течение следующего десятилетия будет мобилизовано 3,5 миллиарда долларов на улучшение ирригации, хранения воды и управления водосборными бассейнами, что обеспечит средства к существованию и продовольственную безопасность миллионов людей.

Направление 3: Перспективы для будущего

Сила ЦАРЭС заключается в ее способности планировать на долгосрочную перспективу, обеспечивая при этом краткосрочные результаты, сказал Канда.

Ключевые достижения включают Цифровой коридор ЦАРЭС, который создает надежную наземную и волоконно-оптическую сеть для связи людей и рынков через границы.

АБР также оказывает поддержку Фонду подготовки проектов ЦАРЭС по климату и устойчивому развитию, в настоящее время поддерживая пять региональных инициатив, находящихся в стадии разработки.

Инновационные инструменты, такие как Фонд инноваций и венчурных инвестиций ЦАРЭС, расширят возможности начинающих предпринимателей, в то время как Фонд модернизации границ для интеграции, логистики и развития (BUILD) модернизирует границы и оптимизирует логистику.

“Эти платформы демонстрируют ценность АБР не только в области кредитования. Они показывают, что мы предлагаем идеи, стандарты и объединения, которые позволяют странам быстрее двигаться вперед”, – подчеркнул Канда.

Новая эра преобразований

Поскольку ЦАРЭС приближается к своему 25-летию, Канда призвал к возобновлению приверженности видению экономически устойчивого, экологически устойчивой, социально инклюзивного и подключенного к цифровым технологиям региона.

“АБР продолжит оставаться вашим предпочтительным партнером — как строитель мостов, катализатор и твердая рука в нестабильные времена”, – подтвердил Президент АБР. /// nCa, 21 ноября 2025 г.