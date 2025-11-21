Туркменистан принял участие в Бизнес-форуме ЦАРЭС 2025 и 24-й Министерской конференции в Бишкеке

18–20 ноября 2025 года делегация Туркменистана приняла участие в Бизнес-форуме ЦАРЭС-2025 и 24-й Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) «Зелёный и цифровой ЦАРЭС», прошедших в городе Бишкек. Делегацию возглавили заместитель министра финансов Б.Велиев и заместитель председателя Государственной таможенной службы М.Васиев, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе заседаний представители туркменской стороны подтвердили приверженность Туркменистана дальнейшему укреплению регионального экономического взаимодействия, содействию устойчивому развитию и расширению сотрудничества в области цифровой модернизации. Отмечена актуальность тематики нынешнего форума, подчёркивающей необходимость комплексного подхода к вопросам экологической устойчивости и внедрению современных технологических решений.

Туркменская делегация поддержала обновлённые стратегические документы ЦАРЭС, охватывающие приоритетные направления сотрудничества в транспортной, торговой, цифровой и социальной сферах. В этой связи была представлена информация о реализуемой в Туркменистане работе по модернизации национальной инфраструктуры, развитию цифровых услуг, совершенствованию таможенного администрирования, а также укреплению потенциала системы здравоохранения, включая внедрение климатоустойчивых и цифровых решений.

В ходе конференции Азиатский банк развития объявил о своих планах инвестировать более 10 миллиардов долларов до 2030 года для поддержки проектов и инициатив в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), что станет важным шагом на пути к созданию связанного цифровизацией и устойчивого региона, передает агентство Kabar со ссылкой на министерство экономики Кыргызстана.

Президент АБР Масато Канда в своем выступлении на 24-й министерской конференции ЦАРЭС в Бишкеке отметил, что видение ЦАРЭС очевидно – это регион, обладающий экономической и экологической устойчивостью, социальной инклюзивностью и цифровой связанностью. Проекты будут способствовать углублению интеграции, повышению устойчивости и совместному росту.

По итогам конференции были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании о создании Цифрового коридора ЦАРЭС

Бишкекская министерская декларация о начале переговоров по соглашению о партнёрстве ЦАРЭС по содействию торговле и инвестициям (CARTIF).

Также одобрены среднесрочные обзоры трех ключевых стратегий – транспортной стратегии ЦАРЭС 2030, интегрированной повестки дня в области торговли ЦАРЭС 2030 и цифровой стратегии ЦАРЭС 2030.

Три стратегии представляют собой дорожную карту для укрепления региональной взаимосвязанности, стимулирования диверсификации торговли и ускорения цифровизации посредством инвестиций в зелёную инфраструктуру, интеллектуальную мобильность и гармонизированное регулирование. Эти усилия согласуются с работой АБР по содействию достижению инклюзивного, устойчивого и стабильного роста в регионе, который включает страны Кавказа, Центральной, Восточной и Южной Азии.

Накануне Министерской конференции состоялся бизнес-форум ЦАРЭС, который собрал более 200 лидеров частного сектора, правительств и партнёров по развитию. На форуме обсуждались возможности трансформации коридоров ЦАРЭС в двигатели экономического роста, цифровых инноваций и повышения устойчивости к изменению климата.

Следующая министерская конференция состоится в Монголии в 2026 году и ознаменует 25-летний юбилей программы ЦАРЭС. ///nCa, 21 ноября 2025 г.