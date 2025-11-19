Встреча губернаторов прикаспийских регионов в Реште: «Каспий — мост дружбы и регионального развития»

18 ноября в городе Решт, административном центре иранской провинции Гилян, стартовала первая встреча губернаторов прикаспийских регионов стран, омываемых Каспийским морем. Форум проходит под девизом: «Каспий — мост дружбы и регионального развития».

Мероприятие, организованное по инициативе Ирана, объединило делегации пяти прикаспийских государств: России (Астраханская область, Республики Дагестан и Калмыкия), Азербайджана (города Баку, Ленкорань и Сумгайыт), Казахстана (области Мангистауская и Атырауская), Туркменистана (Балканский велаят), а также пяти иранских провинций — Гилян, Мазендеран, Голестан, Ардебиль и Восточный Азербайджан.

С приветственным словом на церемонии открытия выступили министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и министр культурного наследия, туризма и ремесел Реза Салехи Амири. В работе форума также приняли участие министры экономики и транспорта Ирана, послы прикаспийских стран, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и другие высокопоставленные представители.

Глава МИД Ирана назвал встречу «новой инициативой» в рамках каспийского сотрудничества и подчеркнул её значение в качестве практического шага к укреплению добрососедских отношений — ключевого принципа внешней политики страны. «Наш приоритет — соседи», — отметил Аракчи, добавив, что Иран поддерживает отличные, а в ряде случаев стратегические отношения со всеми прикаспийскими государствами. Он также сообщил о недавних визитах президента Масуда Пезешкиана в Россию и Азербайджан, а также о предстоящих поездках в Казахстан и Туркменистан в следующем месяце.

По словам министра, регион Каспийского моря играет важную роль в сфере энергетики, транспортных коридоров и транзитных маршрутов. «Экономическое и торговое сотрудничество с использованием каспийского маршрута имеет первостепенное значение для всех стран региона», — подчеркнул он.

Заместитель министра по правовым и международным вопросам Казем Гарибадади отметил, что будущее Каспия должно строиться на принципах сотрудничества и взаимной выгоды. Он охарактеризовал море как единое цивилизационное, экономическое, экологическое и безопасное пространство, объединяющее судьбы прибрежных регионов.

Гарибадади подчеркнул значение Каспия не только как морской акватории, но и как важного источника для рыболовства, а также региона, где развивается энергетика и торговые маршруты. Он напомнил, что здесь обитает крупнейшая в мире популяция осетровых, что требует устойчивых подходов к управлению ресурсами. Также он указал на значительные запасы нефти и газа, открывающие перспективы для совместных проектов и инвестиций.

Программа форума включает три тематических панели:

• Экономическое сотрудничество: инвестиции, торговля, аграрное партнерство и развитие туризма;

• Транзит и транспорт: развитие Международного транспортного коридора «Север–Юг», морские и железнодорожные связи, координация таможенных процедур;

• Охрана окружающей среды: восстановление экосистемы Каспия, сохранение водно-болотных угодий, устойчивое управление рыбными ресурсами и продвижение «зелёной» экономики.

Форум завершится 19 ноября 2025 года.

Напомним, что каспийские страны сотрудничают в нескольких пятисторонних форматах – саммиты на уровне глав государств, регулярные встречи министров иностранных дел, действует Комиссия по сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря, каспийские экономические форумы и медиа-форумы. /// nCa, 19 ноября 2025 г.