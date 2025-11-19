В Реште принято Заявление по итогам совещания губернаторов прикаспийских регионов

18–19 ноября 2025 года в иранском городе Решт по приглашению губернатора провинции Гилян прошел первый саммит глав прикаспийских регионов под девизом «Каспий — мост дружбы и регионального развития». В нем приняли участие губернаторы, руководители и высокопоставленные представители прибрежных провинций и областей пяти каспийских государств: Исламской Республики Иран, Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

В форуме участвовали делегации из 9 зарубежных регионов и всех пяти иранских прикаспийских провинций (Гилян, Мазендаран, Голестан, Хорасан-Шомали и Альборз).

Основной задачей саммита было объявлено укрепление прямого межрегионального сотрудничества, рост экономических связей, развитие устойчивого туризма и совместная защита экосистемы Каспийского моря.

Как сообщает агентство IRNA, по итогам двухдневной работы участники приняли совместное Заявление, в котором, в частности, подчеркнули:

Необходимость расширения экономического взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, взаимовыгодных инвестиций и морского туризма. Важность активного участия регионов в специализированных выставках и экологических мероприятиях, посвящённых Каспию. Полную поддержку развития устойчивого туризма. Готовность наращивать научное и образовательное сотрудничество между университетами и научными центрами прикаспийских регионов. Признание Каспийского моря ключевым фактором развития транспортно-логистического потенциала всего региона. Поддержку усилий всех пяти стран по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. Необходимость строгого сохранения морских биоресурсов и борьбы с незаконным промыслом. Приоритет борьбы с загрязнением моря, регулярного экологического мониторинга и сохранения биоразнообразия. Важность совместного изучения причин снижения уровня воды Каспийского моря. Благодарность властям провинции Гилян за высокий уровень организации саммита.

Во второй день работы делегации посетили порт Энзели и другие объекты провинции Гилян, где ознакомились с её логистическими возможностями и туристическим потенциалом. ///nCa, 19 ноября 2025 г.