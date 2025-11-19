ПРООН содействует визиту делегации ЦИК Туркменистана в Армению для изучения единого цифрового реестра избирателей

Ашхабад, 19 ноября 2025 г.: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане в партнерстве с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане (ЦИК) организовала ознакомительную поездку в Республику Армения с 13 по 16 ноября 2025 года. Визит поддерживает подготовку Туркменистана к реализации нового Закона о едином реестре избирателей, который вступит в силу 1 января 2026 года.

Делегация во главе с заместителем председателя ЦИК ознакомилась с опытом Армении в разработке и эксплуатации Устройств по Аутентификации Избирателей (VAD) и цифрового реестра избирателей. Основные направления работы включали создание централизованного Единого реестра избирателей, оцифровку и обновление данных избирателей, обеспечение прозрачности и целостности списков избирателей посредством применения VAD, обеспечение взаимодействия с базами данных гражданского состояния и места жительства, защиту данных посредством мер кибербезопасности и использование информации об избирателях с разбивкой по полу для повышения эффективности государственного управления.

Делегация встретилась с высокопоставленными должностными лицами Центральной избирательной комиссии Армении и Агентства информационных систем Армении, а также с техническими экспертами, участвующими в реформе VAD в стране, и провела официальную встречу с представителями ПРООН в Армении в Здании ООН в Ереване.

В рамках визита делегация ознакомилась с основными практическими аспектами избирательного процесса в Армении, включая выездные обзоры и дистанционный мониторинг процедур в день выборов.

Этот ознакомительный визит был организован в рамках совместного проекта «Содействие в наращивании потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане», реализуемого ПРООН и Центральной избирательной комиссией Туркменистана. Инициатива направлена ​​на поддержку Туркменистана в укреплении цифровизации выборов, прозрачности и надлежащего управления в соответствии с международными стандартами и инклюзивной избирательной практикой. ///nCa, 19 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)