Гуманитарная сущность нейтралитета: как видение Аркадага определяет присутствие Туркменистана там, где требуется человеческое сострадание

Фонд, основанный на древних ценностях и руководствующийся современным видением

Тарик Саиди

Когда весь мир соберется в Ашхабаде 12 декабря 2025 года на международную конференцию, посвященную 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, дискуссии будут охватывать гораздо больше тем, чем дипломатические протоколы и геополитическую стратегию.

В основе этого грандиозного события лежит глубокая истина: нейтралитет, усовершенствованный и развитый Национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым-Аркадагом, превратился в нечто беспрецедентное в международных отношениях. Это стало живой, дышащей доктриной сострадания, которая преодолевает границы и затрагивает жизни самых уязвимых из нас: нуждающихся детей.

Такая эволюция произошла не случайно. Это результат систематической, кропотливой работы Аркадага на протяжении десятилетий по развитию того, что можно назвать только гуманитарным аспектом нейтралитета — концепции, которая превращает правовой статус в моральный императив, мост между нациями в спасательный круг для тех, кто страдает.

Зарождение сострадания: март 2021 года

В марте 2021 года в Туркменистане появилось замечательное заведение. Благотворительный фонд помощи детям, нуждающимся в заботе, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова, возник из видения, которое выходило за рамки границ, политики и простой человеческой истины о том, что каждый ребенок заслуживает заботы, здоровья и надежды. Это было не просто создание еще одной благотворительной организации. Создание фонда было практическим проявлением понимания Аркадага о том, что истинный нейтралитет должен иметь человеческое лицо, руку помощи и сострадательное сердце.

Создание фонда имело глубокие корни в древних гуманистических традициях туркменского народа — традициях гостеприимства, щедрости и заботы о нуждающихся. И все же гениальность Аркадага заключалась в том, что он сумел воплотить эти вечные ценности в современных институциональных рамках, создав механизм, благодаря которому нейтральный статус Туркменистана мог бы стать активной силой добра в мире.

Четыре года преобразующих действий

С момента своего создания фонд стал гораздо более чем национальным учреждением. Он превратился в международный символ того, как нейтральная страна может вносить активный вклад в глобальные гуманитарные усилия, сохраняя при этом свою принципиальную позицию невмешательства и мирного сотрудничества.

На родине фонд затронул множество молодых жизней. В новом городе Аркадаге гордо возвышается главное достижение фонда – Детский центр здоровья и реабилитации имени Гурбангулы Бердымухамедова. Это ультрасовременное учреждение, первое в своем роде в регионе, представляет собой качественный скачок в педиатрической помощи. Оснащенное по последнему слову медицинской техники, оно предоставляет комплексные услуги по лечению и реабилитации детям, нуждающимся в специализированном уходе.

Фонд планомерно укрепляет инфраструктуру здравоохранения во всех пяти велаятах Туркменистана. Современные машины скорой помощи, оснащенные по последнему слову техники оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи, были переданы в дар детским отделениям региональных больниц.

Современные аппараты для диализа от немецкого производителя B.Braun установлены в центрах охраны здоровья матери и ребенка по всей стране, что расширяет доступ к жизненно важному лечению почек для детей во всех уголках страны.

Помимо медицинского оборудования, фонд поддерживает хирургические операции, реабилитационные программы и долгосрочную медицинскую помощь детям в детских домах, специализированных школах и интернатах. Каждое вмешательство — это больше, чем просто медицинская процедура, это гарантия того, что ни один ребенок не останется без внимания, что каждая молодая жизнь имеет значение.

Преодоление границ

Но, пожалуй, наиболее глубокое выражение гуманитарного аспекта нейтралитета лежит в международной деятельности фонда. Здесь видение Аркадага раскрывается в полной мере.

Нейтральный статус Туркменистана — это не пассивный нейтралитет, это то, что было названо “позитивным нейтралитетом”, активное участие в страданиях мира, которое уважает суверенитет и в то же время отвечает на всеобщий призыв к человеческому состраданию.

Гуманитарная помощь фонда была оказана детям в Турции после разрушительных землетрясений, в Украине в условиях сохраняющихся проблем, в Палестине во время кризиса, в Афганистане, где продолжается восстановление, в Таджикистане, где школы нуждаются в поддержке, и в Приморском крае России, где была необходима помощь.

Это не случайная благотворительность. Это систематическая гуманитарная дипломатия, основанная на принципе, согласно которому нейтральная нация несет особую ответственность за то, чтобы служить маяком надежды и помогать детям, где бы они ни страдали.

Масштабы впечатляют: медицинские предметы, одежда, продукты питания, учебные принадлежности и специализированное питание были отправлены в нуждающиеся страны. В Хатлонской области Таджикистана компьютеры были предоставлены школам, построенным туркменскими строителями. В Афганистан было отправлено специализированное детское питание, произведенное в медицинском кластере Туркменистана, для поддержки самых маленьких – наиболее уязвимых слоев населения.

Архитектурное видение: Гуманитарное измерение нейтралитета

Достижения Аркадага выходят за рамки благотворительной деятельности. Он разработал новое понимание того, что может означать нейтралитет в 21 веке.

Традиционный нейтралитет часто предполагал дистанцирование, невмешательство, осторожный уход от мировых проблем. Концепция позитивного нейтралитета Аркадага с ее гуманитарным измерением предполагает нечто радикально иное: глубокую вовлеченность в облегчение человеческих страданий, активное участие в глобальных гуманитарных усилиях, но всегда через призму уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела и укрепления мира.

Это гуманитарное измерение действует на нескольких взаимосвязанных уровнях:

Превентивный уровень: Удовлетворяя гуманитарные потребности, особенно детей, фонд вносит свой вклад в предотвращение конфликтов. Здоровые, образованные, пользующиеся поддержкой дети являются основой стабильного общества. Это прекрасно согласуется с акцентом Туркменистана на превентивную дипломатию.

Уровень наведения мостов: гуманитарная помощь укрепляет узы дружбы и доверия между народами. Когда турецкие семьи видят, что туркменская помощь прибывает после землетрясения, когда афганские дети получают питание из Туркменистана, когда палестинская молодежь получает поддержку в трудные времена, — эти действия наводят мосты, которые не смогла бы построить никакая официальная дипломатия.

Уровень ценностей: Фонд на практике демонстрирует, что нейтралитет Туркменистана основан на глубоких гуманистических ценностях. Это показывает, что нейтралитет – это не безразличие, а скорее приверженность всеобщему человеческому достоинству, которое выходит за рамки политических разногласий.

Институциональный уровень: Благодаря партнерству с ЮНИСЕФ, сотрудничеству в рамках реализации Целей устойчивого развития ООН, участию в международных конференциях и сотрудничеству с гуманитарными организациями в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, фонд создал институциональную архитектуру, которая интегрирует гуманитарную деятельность в нейтральную внешнюю политику Туркменистана.

Признание и рост

Международное сообщество обратило на это внимание. На 57-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию значительное внимание было уделено гуманитарной деятельности фонда.

Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане назвала работу фонда “прекрасным примером реализации традиции оказания помощи тем, кто нуждается в поддержке”. Постоянный координатор ООН в Туркменистане вручил сертификат, подтверждающий ценный вклад фонда в оказание помощи нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года: “Никого не оставлять без внимания”.

В марте 2025 года, в четвертую годовщину основания фонда, в городе Аркадаг состоялась международная конференция, в которой приняли участие представители Узбекистана, Турции, Ирана, России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Грузии, Армении, Пакистана и Австрии, а также международных организаций и компаний. Тема — «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей» — прекрасно отражает связь работы фонда с более широкой политикой нейтралитета Туркменистана.

В том же месяце фонд подписал соглашение о расширенном партнерстве с ЮНИСЕФ, что ознаменовало новый этап сотрудничества в области развития здравоохранения, образования, защиты детей и социальной интеграции. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана также официально оформило свое сотрудничество с фондом, создав систематические механизмы поддержки инициатив в области охраны здоровья детей.

Контекст 12 декабря: Где нейтралитет встречается с гуманностью

По мере приближения 12 декабря 2025 года значение этой даты находит отклик на многих уровнях. Тридцать лет назад, 12 декабря 1995 года, Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию 50/80, признающую постоянный нейтралитет Туркменистана. Все 185 государств-членов на тот момент поддержали это историческое решение. Эта резолюция была подтверждена в 2015 году, а совсем недавно, на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была принята третья резолюция, приветствующая решение Туркменистана провести международный форум в декабре 2025 года.

Этот форум пройдет на самом высоком уровне — в Ашхабаде соберутся главы государств и руководители международных организаций. Они обсудят вопросы мира, безопасности, устойчивого развития и роль нейтралитета в современном мире. Но в основе каждой дискуссии будет лежать признание того, что нейтралитет, как его практикует Туркменистан, неотделим от гуманитарной деятельности.

2025 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана “Международным годом мира и доверия”. Этот девиз особенно символичен: он совпадает не только с 30-летием нейтралитета Туркменистана, но и с 80-летием самой Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что структурные подразделения ООН будут активно участвовать в международных мероприятиях, организуемых Туркменистаном, кульминацией которых станет форум 12 декабря.

Аркадаг систематически развивает концепцию

Чтобы понять, как мы пришли к этому, необходимо оглянуться на методический подход Аркадага к разработке концепции нейтралитета. Отталкиваясь от фундамента, заложенного первым президентом, который первым добился международного признания нейтралитета, Аркадаг постепенно совершенствовал концепцию туркменского нейтралитета.

В 2007 году он основал Региональный центр превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, создав институциональный механизм нейтралитета, который будет служить миру в регионе. Он выступал за принятие многочисленных резолюций ООН, которые расширили понимание роли нейтралитета: провозглашение 12 декабря Международным днем нейтралитета (2017), резолюции о роли нейтралитета в поддержании мира и безопасности, провозглашение Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества, а также международный год диалога как гарантии мира (2023).

Но, возможно, его самый значительный вклад был сделан на практике, а не в политике. Благодаря Благотворительному фонду, постоянному оказанию Туркменистаном гуманитарной помощи Афганистану, строительству социальных объектов в соседних странах, программам образовательного и культурного обмена Аркадаг продемонстрировал, что нейтралитет может быть активным, заинтересованным и глубоко гуманистическим.

Он понимал, что в мире, часто разделенном идеологией, политикой и борьбой за власть, существует универсальный язык, который преодолевает все разногласия: язык заботы о детях, исцеления больных, поддержки тех, кому больше не к кому обратиться. Это гуманитарное измерение нейтралитета, возможно, является его величайшим вкладом в международные отношения.

Локомотив перемен

Гуманитарное измерение, разработанное Аркадагом, служит локомотивом — движущей силой — работы фонда. Оно обеспечивает как философскую основу, так и практическую основу. С философской точки зрения, оно отвечает на вопрос: “Для чего нужен наш нейтралитет?” Ответ: да, служить миру, но также и человечеству, облегчать страдания, наводить мосты сострадания.

На практике это дает четкое руководство к действию. При возникновении кризисных ситуаций — землетрясений, конфликтов, стихийных бедствий — фонд знает, как реагировать в соответствии с нейтральным статусом Туркменистана. Он оказывает помощь, исходя исключительно из необходимости, без каких-либо политических условий или попыток повлиять на внутренние дела.

Он работает в рамках установленных международных правовых норм, уважая суверенитет и международное право. Он ориентирован на наиболее уязвимых — детей, чьи потребности выходят за рамки политики.

Общественное доверие

Бюджет фонда формируется в основном за счет добровольных пожертвований граждан и организаций Туркменистана. Такая массовая поддержка свидетельствует о том, что гуманитарные ценности, воплощенные в фонде, находят глубокий отклик у туркменского народа. Готовность простых туркмен вносить свой вклад в оказание помощи нуждающимся детям — как дома, так и за рубежом — отражает здоровые моральные устои общества и подтверждает концепцию Аркадага о том, что гуманитарная деятельность должна быть общим национальным делом.

Взгляд в будущее: конференция и то, что последует за ней

Конференция, которая состоится 12 декабря 2025 года, несомненно, станет историческим событием. Главы государств соберутся вместе, будут приняты резолюции и объявлены о новых инициативах. Но помимо формальных процедур, конференция представляет собой нечто более глубокое: признание того, что спустя 30 лет эксперимент Туркменистана с постоянным нейтралитетом оказался не просто жизнеспособным, но и ценным для международного сообщества.

Работа фонда послужит ярким примером в ходе этих дискуссий. Когда дипломаты обсуждают роль нейтралитета в современных международных отношениях, они могут привести конкретные примеры того, как нейтральный статус позволяет осуществлять гуманитарную деятельность. Когда политики рассматривают стратегии предотвращения конфликтов, они могут проанализировать, как удовлетворение потребностей детей способствует стабильности. Когда международные организации ищут партнеров для реализации Целей устойчивого развития, они могут видеть в фонде модель того, как национальные учреждения могут продвигать глобальные цели.

Аркадаг, несомненно, будет присутствовать —его присутствие будет ощущаться в каждой дискуссии, ведь именно его видение сформировало современный подход Туркменистана к нейтралитету. Его последовательное совершенствование этого концепта, его терпение в создании институциональных основ, его настойчивость в подчёркивании гуманитарного измерения — всё это будет признано и отмечено.

Универсальное послание

В работе фонда есть нечто глубоко волнующее, выходящее за рамки геополитики и национальных интересов. В мире, который часто характеризуется разделением, конкуренцией и конфликтами, это учреждение работает на основе простой предпосылки: нуждающиеся дети заслуживают помощи, независимо от того, где они живут и какая политическая система ими управляет.

Когда фонд отправляет медицинское оборудование в одну страну, учебные принадлежности – в другую, продукты питания – в третью, он не руководствуется стратегическими расчетами и не стремится к выгоде. Это просто ответ на древний человеческий порыв помогать страждущим — порыв, который туркменский народ чтил веками, но который Аркадаг направил в русло современной, эффективной международной гуманитарной деятельности.

Это настоящая проверка гуманитарного аспекта нейтралитета: имеет ли он практическое значение в жизни людей? Для ребенка в Турции, получившего теплую одежду после землетрясения, для школьника в Таджикистане, получившего доступ к компьютеру, для маленького пациента в Туркменистане, которому был проведен диализ для спасения жизни, для младенца в Афганистане, получившего правильное питание, – для всех этих детей ответ однозначно “да”.

Живое наследие

Когда мы стоим на пороге 12 декабря 2025 года, мы можем ясно видеть, что построил Аркадаг. Отталкиваясь от прочного фундамента международно признанного нейтрального статуса Туркменистана, он создал нечто беспрецедентное: всеобъемлющую доктрину позитивного нейтралитета со сложным гуманитарным измерением, поддерживаемую эффективными институтами, такими как Благотворительный фонд, и проявляющуюся в конкретных действиях, затрагивающих жизни людей за пределами границ.

Это часть его живого наследия — не записанного в международных договорах или запечатленного в памятниках, а живого в здоровье детей, в силе международных партнерств, в модели того, как нация может быть одновременно нейтральной и глубоко вовлеченной в мировые проблемы, уважающей суверенитет и активно сострадающей.

Декабрьская конференция отметит 30-летие нейтралитета, но она также, явно или неявно, отметит эволюцию этого нейтралитета в нечто более богатое и значимое, чем могли себе представить его основатели. Это прославит видение человека, который понял, что истинная сила заключается не в господстве, а в служении, что истинное влияние исходит не от вмешательства, а от помощи другим, и что величие нации можно измерить тем, как она заботится о самых уязвимых, где бы они ни находились.

Гуманитарное измерение нейтралитета, разработанное Аркадагом и воплощенное в Благотворительном фонде, – это не просто политика или программа. Это дар миру — демонстрация того, что даже в наше неспокойное время общечеловеческие ценности могут объединять нас, что сострадание может быть формой дипломатии и что самой мощной силой, способствующей установлению мира, может быть просто оказание помощи нуждающемуся ребенку.

Это послание, которое Туркменистан представит миру 12 декабря 2025 года. Это послание, которое мир отчаянно нуждается услышать.

***

В то время как мраморные залы Ашхабада готовятся к приему мировых лидеров, а Благотворительный фонд продолжает свою тихую, настойчивую работу в больницах и детских домах, в зонах стихийных бедствий и лагерях беженцев, нам напоминают, что истинный нейтралитет — это не отсутствие приверженности, а приверженность высшим ценностям, которые объединяют все человечество. Таково видение Аркадага. Это дар Туркменистана. Это будущее гуманитарной дипломатии. /// nCa, 19 ноября 2025 г.