Сравнительный анализ выступлений президентов на Саммите Центральной Азии — многообещающее будущее впереди



Анализ nCa, Тарик Саиди

16 ноября 2025 года в Ташкенте состоялось 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Азербайджан был принят в состав площадки в качестве полноправного члена.

Мы изучили выступления всех шести президентов на саммите и применили некоторые базовые методы критического дискурсивного анализа (CDA — Critical Discourse Analysis), чтобы определить их общие цели и индивидуальные позиции.

На момент подготовки этой аналитики в нашем распоряжении были полные тексты выступлений Президентов Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. У нас также имелось достаточно цитат из выступлений Президентов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, чтобы получить ясное представление об их позициях.

Рассматривая общую картину, мы можем с полной уверенностью сказать, что Центральную Азию ожидает крайне многообещающее будущее. Они действуют синхронно.

Ниже приведены полные тексты выступлений Президентов Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана, а также выдержки из выступлений Президентов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. После этого следует наш анализ.

Полный текст: Шавкат Мирзиёев (Узбекистан)

(С официального сайта президента)

Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники саммита!

Искренне приветствую вас на седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Добро пожаловать в Узбекистан!

Сегодня поистине исторический день для наших братских народов. Мы принимаем принципиальное решение о присоединении Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника.

Этот стратегический шаг полностью отвечает интересам наших народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.

Я твердо убежден, что присоединение братского Азербайджана придаст Консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно- гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития.

По сути мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов.

Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег за принятие этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника.

Приветствуем участие в этом историческом саммите господина Кахи Имнадзе, руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Уверен, что в такой воодушевленной обстановке сегодня мы с вами обстоятельно обменяемся мнениями и примем судьбоносные решения по дальнейшему развитию нашего сотрудничества.

Уважаемые главы делегаций!

Дорогие друзья!

За короткий период с момента нашей первой встречи мы прошли очень большой, исторический по своему значению путь.

Благодаря открытому диалогу и активным совместным усилиям мы смогли найти эффективные решения по целому ряду актуальных для нашего региона проблем.

Окончательно урегулированы территориальные вопросы, открылись пограничные пункты, налажено взаимовыгодное сотрудничество в водно-энергетической сфере, возобновлено транспортное сообщение, созданы благоприятные условия для активных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов между нашими странами.

Сегодня Центральная Азия – это пространство динамичного развития и плодотворного сотрудничества, открывающее перед нами новые возможности для устойчивого роста и процветания.

Регион ускоренными темпами интегрируется в мировую экономику: растет его инвестиционная привлекательность, расширяются возможности экспорта на третьи рынки, наращивается транзитный потенциал.

В прошлом году объем взаимной торговли между нашими странами достиг 10,7 миллиарда долларов, совокупный объем инвестиций в Центральную Азию увеличился на 17 процентов.

Наши страны принимают системные меры по вопросам обеспечения безопасности и стабильности, противодействия угрозам терроризма и экстремизма, трансграничной преступности.

Усиление солидарности и стремление к всеобщему развитию способствуют укреплению международной субъектности и повышению роли Центральной Азии в глобальном масштабе.

Усилилось взаимодействие в форматах «Центральная Азия плюс». Регион выступает с единой позицией на авторитетных международных площадках.

Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе.

Уважаемые коллеги!

В период председательства Узбекистана проведено более 20 крупных мероприятий в целях дальнейшего повышения потенциала нашего сотрудничества.

Запущена работа Форума межрегионального сотрудничества на уровне вице-премьеров, впервые прошли заседания глав оборонных ведомств, руководителей специальных служб, а также министров геологии, промышленности, сельского хозяйства, экологии и культуры. Успешно провели в Ташкенте Диалог женщин – лидеров Центральной Азии.

Все это ярко свидетельствует о системном наращивании институциональных основ и механизмов регионального партнерства.

Пользуясь случаем, выражаю всем вам признательность за поддержку в успешном проведении исторически важной 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая впервые прошла в нашем регионе – в городе Самарканде.

Безусловно, это уникальное событие – еще одно подтверждение имиджа Центральной Азии, как надежного и значимого партнера.

Уважаемые коллеги!

На фоне сложных и непредсказуемых международно-политических процессов особое значение приобретает укрепление нашей сплоченности и взаимной поддержки.

Убежден, что сегодня мы стоим на пороге исторического возрождения региона как Новой Центральной Азии.

Мы поставили перед собой задачу дальнейшего укрепления институциональных основ нашего сотрудничества, выработки скоординированного ответа на вызовы безопасности и устойчивого развития. Нам уже сейчас важно иметь четкое понимание того, каким мы хотели бы видеть регион через 10-20 лет.

В этой связи хочу выдвинуть ряд предложений.

Во-первых, принципиальное значение имеет дальнейшее совершенствование механизмов и договорно-правовой основы нашего взаимодействия.

Само время требует преобразовать наши встречи из консультативной формы регионального диалога в стратегический формат «Сообщество Центральной Азии».

На пути к этой цели предлагаем разработать Положение о Консультативных встречах, предусматривающее последовательное укрепление институциональных и организационных основ формата, учредить Секретариат, действующий на ротационной основе, повысить статус национальных координаторов до Специальных представителей Президентов.

Кроме того, опираясь на наши ценности и традиции народной дипломатии, считаем целесообразным создать Совет старейшин из числа авторитетных общественных деятелей с богатым жизненном опытом. Полагаем, что это будет способствовать усилению в наших странах связи между поколениями, а также укреплению общерегиональной солидарности и идентичности.

Во-вторых, приоритетной задачей остается выход на качественно новый уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Потенциал взаимной торговли и общего внешнеторгового оборота стран региона позволяет в среднесрочной перспективе увеличить их объемы минимум в 1,5-2 раза.

Считаю давно назревшими меры по устранению административных барьеров, упрощению налоговых и таможенных процедур, совместному использованию свободных экономических и промышленных зон.

На наш взгляд, разработка и принятие Всеобъемлющей региональной программы торгово-экономического взаимодействия на период до 2035 года, охватывающей вышеуказанные вопросы, позволит создать благоприятные условия для значительного увеличения объемов торговли.

Считаем, что в ближайшей перспективе особенно важно принять Декларацию об общем инвестиционном пространстве. Это позволило бы укрепить общие принципы нашей инвестиционной политики, обеспечить всестороннюю защиту прав инвесторов, создать предпосылки для формирования единого инвестиционного климата в нашем обширном регионе.

Полагаем важным использовать потенциал и новые возможности в сфере электронной торговли. По разным оценкам, ее рынок только в Центральной Азии может вырасти до 150 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие.

В этой связи целесообразно разработать Программу совместных мер по развитию электронной коммерции, которая позволит гармонизировать наши подходы, облегчит создание виртуальных торговых площадок и надежных цифровых платежных систем.

В-третьих, важнейшее значение для будущего региона имеет совместное развитие высокотехнологичной региональной инфраструктуры и транспортно-логистического потенциала.

Предлагаем консолидировать усилия для реализации стратегически значимых общерегиональных проектов по строительству и модернизации электростанций, линий передач, автомобильных и железных дорог, пунктов пропуска через границу, «зеленых коридоров», оптоволоконных линий и других.

В целях укрепления межрегиональной транспортной взаимосвязанности приоритетное значение придаем таким проектам, как строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также Трансафганского транспортного коридора.

Большие возможности перед нами открывают Транскаспийские маршруты, связывающие регион со странами Европы.

Для координации работы в этих направлениях считаем целесообразным создать Совет по инфраструктурному развитию на уровне заместителей премьер-министров наших стран.

В-четвертых, процветание и благополучие нашего региона напрямую зависят от наших усилий по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Уверен, что принимаемые сегодня Концепция региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков и угроз позволят значительно повысить эффективность нашего сотрудничества в этой сфере.

Особого внимания заслуживает ситуация в Афганистане, которая напрямую влияет на безопасность и устойчивое развитие всего региона.

Мы твердо убеждены, что интеграция Афганистана в наши инфраструктурные, энергетические и транспортные проекты должна стать неотъемлемой частью общей региональной политики.

Пользуясь случаем, выражаю особую благодарность за вашу поддержку недавно прошедшего «Ферганского форума мира». Мы выступаем за превращение этой экспертной площадки, способствующей тесному общению и укреплению взаимного доверия в нашем регионе, в регулярный Международный форум.

В-пятых, в центре нашего внимания должны оставаться вопросы экологии, климата и дефицита водных ресурсов.

На полях первого Самаркандского климатического форума была представлена Концепция «зеленого» развития Центральной Азии. Рассчитываем на вашу поддержку в принятии данного документа.

Учитывая нарастающий водный дефицит в регионе, его негативные последствия для устойчивого развития, предлагаем объявить 2026-2036 годы Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии.

Считаем важным активно вовлекать соседний Афганистан в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи.

Эффективное управление водными ресурсами невозможно без инвестиций в профессиональную подготовку профильных кадров.

В этих целях намерены на базе Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства создать Региональный центр компетенций в области водного хозяйства.

Как вам известно, в следующем году планируем провести в нашей стране Всемирный форум по водосбережению. Надеемся на вашу поддержку и активное участие.

Уважаемые участники саммита!

Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества полностью отвечает общим устремлениям наших братских народов.

Наш регион на протяжении тысячелетий был одним из центров мировой цивилизации, зарождения великих идей, культурного и духовного взаимообогащения.

Вчера мы вместе с вами посетили Центр исламской цивилизации. Это – уникальная платформа для генерации научных знаний и идей, проведения исследований, популяризации нашего общего культурно-исторического наследия.

Рассчитываем, что Центр станет местом притяжения для нашей молодежи, ее научного и духовного просвещения.

Накануне в Ташкенте мы провели первый Международный конгресс по вопросам духовного наследия и просвещения. Считаю, что такие встречи должны стать регулярными. Предлагаем проводить Конгресс каждый год в стране, председательствующей в нашем формате.

В этом контексте рассчитываем на вашу поддержку инициативы Узбекистана о принятии Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной вкладу видных ученых и мыслителей нашего региона в развитие глобального просветительства.

Выступаем также за создание Фонда научных исследований. Это позволило бы финансировать межгосударственные научные проекты, стимулировать и поощрять академическое сообщество, укреплять интеллектуальный потенциал региона, а также расширить наши возможности по внедрению технологий искусственного интеллекта для решения приоритетных задач социально-экономического развития наших стран.

Дорогие друзья!

В принимаемых сегодня документах и выдвинутых инициативах воплощена общая для всех нас цель построения устойчивой, безопасной и процветающей Центральной Азии.

Хочу особо подчеркнуть: наша сила – в единстве, наш путь к успеху – в дружбе и сотрудничестве.

Только сплотившись, опираясь на взаимное уважение, солидарность и стратегическое видение, мы сможем достичь наших благородных целей.

Уважаемые коллеги!

Хочу выразить искреннюю благодарность за ваши сегодняшние выступления в духе открытости и делового сотрудничества, выдвинутые конструктивные идеи и конкретные планы действий.

Пользуясь случаем, благодарю всех за теплые слова в адрес Узбекистана и нашего народа, в отношении проводимых в нашей стране реформ, а также нашего председательства.

Безусловно, реализация всех ваших предложений внесет достойный вклад в укрепление дружбы, взаимного доверия и всестороннего сотрудничества в Центральной Азии.

Дорогие друзья!

Пользуясь случаем, искренне поздравляю Президента Туркменистана, уважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова с принятием председательства в Консультативной встрече глав государств в 2026 году, которая уже пройдет в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан».

Мы готовы всесторонне поддержать усилия Туркменистана в период его предстоящего председательства и желаем больших успехов на этом пути.

Полный текст: Ильхам Алиев (Азербайджан)

(Дословно с официального сайта президента)

-Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Дорогие друзья,

Прежде всего, выражаю глубокую благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за приглашение принять участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Благодарю узбекскую сторону за традиционное гостеприимство.

Узбекистан под мудрым руководством моего брата Шавката Миромоновича Мирзиёева уверенно идет по пути развития и созидания. Большой международный авторитет, эффективные экономические реформы, масштабные проекты в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства вывели Узбекистан на лидирующие позиции в регионе. Узбекистан благодаря каждодневной заботе Президента находится среди ведущих спортивных держав мира. Последние летние Олимпийские игры это отчетливо показали. Шавкат Миромонович не только мудрый государственный деятель, но и человек, внесший большой вклад в дело развития узбекско-азербайджанских отношений. В Азербайджане его любят и уважают за конкретные дела, за доброе отношение к нашему народу. Будучи дальновидным политиком, Шавкат Миромонович отчетливо видит необходимость более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном. Еще раз, уважаемый Шавкат Миромонович, большое Вам спасибо за все.

Вчера мы посетили Центр исламской цивилизации. Созданный по инициативе Президента Узбекистана, центр является еще одним свидетельством преданности Президента Узбекистана богатому культурному наследию Узбекистана. В то время, когда в некоторых странах растут нападки на нашу религию, исламофобия приобретает системный характер, открытие Центра исламской цивилизации демонстрирует всему миру, что Ислам – это религия созидания, терпимости, дружбы и братства. Выдающиеся представители исламского мира внесли огромный вклад в мировую науку, культуру, и Центр исламской цивилизации это отчетливо показывает. Уверен, что величественный и уникальный по экспозиции Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира.

Уважаемые коллеги, Азербайджан уже в третий раз принимает участие в работе саммитов стран Центральной Азии. В 2023 году по приглашению Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона и в прошлом году по приглашению Президента Казахстана уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева я участвовал в их работе.

Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер. Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства.

За последние годы взаимные визиты на высшем уровне приобрели регулярный характер. За последние три года я 14 раз посещал страны Центральной Азии. За этот же период времени мои коллеги посетили нашу страну 23 раза.

Со странами Центральной Азии Азербайджан подписал договоры и декларации о союзничестве и стратегическом партнерстве, о создании совместных инвестиционных фондов. Регулярно проводятся дни культуры, выставки, концерты, что еще больше сближает наши народы, демонстрирует насколько мы близки и как ценим нашу дружбу.

Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет.

Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем инициативы друг друга и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера.

После восстановления территориальной целостности и суверенитета наша страна приступила к масштабным работам по возрождению освобожденных территорий. Мы высоко ценим братскую поддержку, которую страны Центральной Азии оказывают Азербайджану в этом вопросе.

В частности, в городе Физули уже функционируют школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме действует школа имени Манаса. Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев.

В октябре сего года в городе Физули был заложен фундамент мечети, которая станет символом братской поддержки со стороны Туркменистана. Все это останется в благодарной памяти азербайджанского народа как свидетельство нашего братства и солидарности.

Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном, связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках.

За последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов. Время в пути по коридору значительно сократилось.

Международный порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов.

Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. С пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора.

Большой потенциал имеется у нашего сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Проект «Цифровой шелковый путь» включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря.

Проект строительства электрического кабеля по дну Каспия открывает большие перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки.

В заключение хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии. Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве. Также хочу поздравить братский Туркменистан с принятием председательства в нашем формате. Спасибо за внимание.

Полный текст: Сердар Бердымухамедов (Туркменистан)

(Дословно по TDH)

Уважаемый Шавкат Миромонович,

Уважаемые главы государств,

Позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить сердечную признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за радушный приём, гостеприимство и прекрасную организацию этого Саммита.

Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена.

Уважаемые главы государств!

Считаю важным продолжать тесное политико-дипломатическое взаимодействие на региональном уровне, а также на международных площадках, прежде всего в ООН.

Уважаемые главы государств!

Огромный потенциал центрально­азиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона.

Среди стратегических сфер выделяю транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию.

Сегодня Центральная Азия рассмат­ривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения. Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвес­тиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого, полагаем, следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток–Запад и Север–Юг.

Уверен, что сложение потенциалов в создании современной, разветвлённой, эффективной и устойчивой транспортно-­логистической инфраструктуры – это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств.

Туркменистан также готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического парт­нёрства. Речь идёт не только о трубопроводных проектах.

Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создании в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надёжная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантий от влияния возможных негативных внешних факторов.

В ряду актуальных задач видим создание производственных кооперационных цепочек в промышленности и агропромышленном комплексе, более активное участие деловых кругов в создании совместных предприятий различного профиля на территориях наших стран, расширение приграничной и региональной торговли.

Рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия по вопросам водных ресурсов в регионе на основе равноправия, уважения интересов друг друга, взаимопонимания и солидарности.

В целом выступаем за наращивание совместных усилий по экологической проблематике в регионе, в первую очередь в таких чувствительных темах, как спасение Арала и опустынивание. Приветствуем присутствие в экологической повестке в Центральной Азии учреждений ООН, создание здесь её специализированных офисов. Убеждены в необходимости формирования нашими странами согласованной экологической дипломатии в ООН, привлечения к проблемам Центральной Азии всё большего международного внимания.

Уверен, что всегда актуальным и значимым будет для нас развитие и поддержка гуманитарного сотрудничества.

Уважаемые главы государств!

Принимая председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства и сплочённости, укрепления экономического партнёрства, привлекательности региона для серьёзных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах.

В заключение хотел бы пожелать братским народам наших стран мира, благополучия и процветания.

Основные тезисы: Касым-Жомарт Токаев (Казахстан)

• Полностью согласился с вопросами, поднятыми Мирзиёевым, и поддержал все институциональные предложения (например, Сообщество Центральной Азии, Секретариат, Совет старейшин).

• Высоко оценил Центр исламской цивилизации в Ташкенте и поддержал идею превращения его в общую научно-исследовательскую платформу.

• Подчеркнул укрепление культурных и гуманитарных связей как ключевой приоритет.

• Предложил разработать декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта странами Центральной Азии, включая единые стандарты.

• Выдвинул инициативу по созданию совместной комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

• Призвал к усилению региональной координации по вопросам водной безопасности, транспортной связанности и экономической интеграции.

• Назвал присоединение Азербайджана «историческим решением», усиливающим потенциал сотрудничества.

Основные тезисы: Садыр Жапаров (Кыргызстан)

• Отметил, что консультативный формат доказал свою эффективность как платформа для обсуждения вызовов и продвижения инициатив.

• Поддержал полноправное членство Азербайджана, заявив, что оно откроет «новые возможности и широкие горизонты» для Центральной Азии, особенно в международном транзите, логистике и энергетике.

• Подчеркнул стратегическое значение Зангезурского коридора для проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

• Акцентировал расширение сотрудничества в транспортной и энергетической сферах.

Основные тезисы: Эмомали Рахмон (Таджикистан)

• Поздравил Алиева с присоединением Азербайджана и отметил растущую роль консультативного формата в региональных и международных процессах.

• Призвал расширять сотрудничество в энергетике и промышленности, интегрируя производственные мощности.

• Предложил усилить совместные меры кибербезопасности для противодействия угрозам.

• Выдвинул идею создания международного инновационного образовательного центра в Центральной Азии как единой платформы для научных исследований и образовательных программ.

• Подчеркнул необходимость согласованных действий по обеспечению безопасности и интеграции Афганистана в региональные процессы.

Сравнение и анализ

Чтобы сравнить выступления, мы проанализировали темы, предложения и тональность на основе полных текстов и ключевых тезисов. Все шесть президентов подчеркнули единство, братство и региональное сотрудничество, отражая общую цель преобразовать Центральную Азию (теперь уже вместе с Азербайджаном) в более сильное и взаимосвязанное пространство. Однако каждый сделал уникальные акценты, связанные с национальными приоритетами.

Общие моменты во всех выступлениях

• Единство и региональная солидарность: единодушно определялись как основа прогресса. Мирзиёев говорил о «Новой Центральной Азии» через институциональное обновление; Алиев — о едином «геополитическом и геоэкономическом регионе»; Токаев — о «региональной солидарности»; Жапаров отметил успех формата; Рахмон — необходимость совместного реагирования; Бердымухамедов — общую безопасность.

• Присоединение Азербайджана: единогласно приветствовалось как «историческое» (Токаев, Мирзиёев). Мирзиёев говорил о «мосте» в Южный Кавказ; Жапаров — о новых возможностях в транзите и энергетике; Рахмон — о повышении международной роли; Алиев поблагодарил коллег и подчеркнул «братский характер» решения.

• Экономика и торговля: широкий консенсус относительно расширения торговли и инвестиций. Мирзиёев предложил программы до 2035 года и общее инвестиционное пространство; Алиев отметил высокоуровневые визиты и фонды; Рахмон — интеграцию производств; Бердымухамедов — кооперацию в торговле и технологиях.

• Транспорт и связанность: ключевая тема. Мирзиёев — модернизация сетей и Совет по инфраструктуре; Алиев подробно описал Средний коридор, Зангезурский коридор и каспийские проекты; Токаев — транспортная стратегия; Жапаров — связь Зангезура с ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан; Бердымухамедов — усиление транспортного сектора.

• Энергетика и инфраструктура: перекрывающиеся приоритеты. Мирзиёев включил энергетику в инфраструктуру; Алиев — проекты подводных кабелей; Рахмон — расширение энергетики; Бердымухамедов — энергетические сети.

• Безопасность и стабильность: общий акцент. Мирзиёев — Концепция безопасности и интеграция Афганистана; Бердымухамедов — борьба с терроризмом и угрозами; Рахмон — кибербезопасность; Токаев — координация усилий.

• Экология и вода: Мирзиёев предложил Концепцию зелёного развития, водное десятилетие; Токаев — водная безопасность; остальные поддержали общий импульс.

• Культура и гуманитарное сотрудничество: Мирзиёев — конгресс, резолюции ООН, Научный фонд; Алиев — культурные мероприятия и образовательные проекты; Токаев — гуманитарные связи; Рахмон — образовательный центр.

Уникальные позиции

• Мирзиёев (Узбекистан): наиболее комплексная и насыщенная предложениями позиция — институциональная реформа (Сообщество Центральной Азии, Секретариат), долгосрочные программы (электронная коммерция, водное десятилетие), экология и вовлечение Афганистана. Как председатель — определил саммит как начало «исторического возрождения».

• Алиев (Азербайджан): акцент на роли Азербайджана как транспортного узла (порт Алят, Зангезурский коридор), цифровые и энергетические проекты, благодарность за поддержку восстановления, исламское наследие. Конкретные данные (рост грузов на 90%).

• Токаев (Казахстан): технологический акцент — использование ИИ. Транспортная стратегия и вода.

• Жапаров (Кыргызстан): подчеркнул эффективность формата, выгоды от присоединения Азербайджана в логистике и энергетике, связи Зангезурского коридора с железной дорогой Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

• Рахмон (Таджикистан): инновационный образовательный центр, кибербезопасность, промышленная интеграция.

• Бердымухамедов (Туркменистан): выступление ориентированное на безопасность и энергетику; электроэнергетические сети и инфраструктуру в качестве ключевых позиций Туркменистана.

В целом выступления демонстрируют конвергенцию вокруг экономической интеграции и безопасности на фоне глобальных вызовов, а присоединение Азербайджана стало катализатором усиления регионального единства. Различия определяются национальными сильными сторонами: Узбекистан — институционализация и экология, Азербайджан — транзит и цифровизация, Казахстан — технологии и транспорт, Кыргызстан — логистика, Таджикистан — образование и кибербезопасность, Туркменистан — энергетика и безопасность. Это говорит о скорее взаимодополняющем, чем конкурирующем взаимодействии, которое может стать основой для успешной реализации совместных проектов. /// nCa, 17 ноября 2025 г.