ПРООН и Министерство связи Туркменистана проводят второй день Международного форума стартапов 2025 в Ашхабаде

Ашхабад, 14 ноября 2025 г.: Продолжая тему первого дня обсуждений, состоявшихся в рамках конференции «TurkmenTel 2025» 13 ноября, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане и Министерство связи Туркменистана продолжили проведение Международного форума стартапов 14 ноября 2025 в коворкинг-центре «Ish Nokady» в Ашхабаде.

Мероприятие собрало предпринимателей, инноваторов, менторов, международных экспертов и региональных партнеров с целью укрепления экосистемы стартапов Туркменистана и развития сотрудничества в Центральной Азии.

Второй день Форума был насыщен насыщенной программой, включая демонстрацию стартапов (Startup Showcase), энергичную сессию презентаций (Pitch Session) и вечерний нетворкинг. Стартапы из Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана получили возможность представить свои идеи, получить экспертную обратную связь и участвовать в активном обмене знаниями. Сессии подчеркнули креативность, техническую компетентность и предпринимательский дух стартапов Центральной Азии, демонстрируя решения с высоким потенциалом для продвижения цифровых инноваций и стимулирования устойчивого роста в регионе.

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия на тему «Возможности регионального сотрудничества в развитии экосистемы стартапов в Центральной Азии», модерируемая ПРООН с участием представителей Парка высоких технологий Кыргызстана, IT Парка Узбекистана, Accelerate Prosperity в Кыргызстане, Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана и компании Arassa Nusga (Туркменистан).

«Этот Форум выходит за рамки обсуждения мира цифровых технологий – это празднование разнообразия идей, взглядов и опыта, который приносит каждый участник. Он предоставляет уникальную возможность укрепить государственно-частное сотрудничество, обменяться лучшими практиками и создать долгосрочные партнерства в области ИКТ и цифровых инноваций», – сказал г-н Томица Паович, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане, в своей вступительной речи на второй день Форума в коворкинг-центре «Ish Nokady». «Вместе мы закладываем основу для динамичной и инклюзивной экосистемы стартапов в Центральной Азии – такой, которая не только устойчива, но и по-настоящему преобразующая. Представленные инновационные решения обладают потенциалом для укрепления партнерств и внесения значимых изменений в цифровую среду региона».

Сессию презентаций стартапов оценивала авторитетная группа региональных экспертов, включая инвестиционных менеджеров, основателей стартапов и руководителей по развитию бизнеса из Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Жюри отметило наиболее выдающихся участников в категориях «Лучшее инновационное решение» и «Лучшая презентация/стиль подачи», наградив победителей сертификатами и призами.

Международный стартап-форум 2025 года по-настоящему продемонстрировал предпринимательский талант Туркменистана и его растущее лидерство в национальной цифровой экономике. Форум подчёркивает, как инновации могут стимулировать инклюзивный экономический рост, ускорять цифровую трансформацию и создавать значимые возможности для молодежи по всей стране и в регионе», — сказал Ягмыргулы Гаровов, Директор компании «Digital Solution IT platform» в Туркменистане.

Международный форум стартапов является важной вехой в стратегической поддержке ПРООН цифровой трансформации Туркменистана. Через такие инициативы ПРООН сотрудничает со страной для продвижения устойчивого развития, стимулирования цифровых инноваций, укрепления экосистемы стартапов и бизнеса, а также вовлечения молодежи в создание инклюзивной экономики, готовой к вызовам будущего. ///nCa, 14 ноября 2025 г. ( в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)