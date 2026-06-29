Мировые лидеры и политики поздравили Национального Лидера Туркменистана с днем рождения (обновлено)

Сегодня, 29 июня, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает день рождения. По случаю 69-летия в адрес Аркадага Бердымухамедова поступают многочисленные поздравительные послания, телеграммы и телефонные звонки от руководителей иностранных государств, крупных международных организаций и видных общественных деятелей.

В этот день состоялся ряд телефонных разговоров, в ходе которых зарубежные лидеры подчеркнули высокий международный авторитет Гурбангулы Бердымухамедова и его выдающийся вклад в укрепление двустороннего и регионального сотрудничества.

Повестка телефонных переговоров: союзничество и региональная интеграция

Казахстан : В ходе телефонного разговора Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Бердымухамедова, пожелав ему долголетия и успехов, а также отметив его весомый личный вклад в развитие межгосударственных связей. В свою очередь Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение всестороннему развитию братских отношений и стратегического партнёрства с Казахстаном.

: В ходе телефонного разговора Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Бердымухамедова, пожелав ему долголетия и успехов, а также отметив его весомый личный вклад в развитие межгосударственных связей. В свою очередь Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение всестороннему развитию братских отношений и стратегического партнёрства с Казахстаном. Узбекистан : Телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым был посвящен не только поздравлениям, но и широкому кругу вопросов практического взаимодействия. Стороны с удовлетворением констатировали рост товарооборота и успешную работу приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз». Особое внимание лидеры уделили подготовке к восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Туркменистане в октябре текущего года. Национальный Лидер также передал главе Узбекистана теплые приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова.

: Телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым был посвящен не только поздравлениям, но и широкому кругу вопросов практического взаимодействия. Стороны с удовлетворением констатировали рост товарооборота и успешную работу приграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз». Особое внимание лидеры уделили подготовке к восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Туркменистане в октябре текущего года. Национальный Лидер также передал главе Узбекистана теплые приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова. Азербайджан : Ключевой темой разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стала подготовка к проведению международной выставки «Ene – tebigat», запланированной в Туркменистане на период с 19 октября по 30 ноября текущего года. Организаторами данного культурного проекта выступают Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

: Ключевой темой разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стала подготовка к проведению международной выставки «Ene – tebigat», запланированной в Туркменистане на период с 19 октября по 30 ноября текущего года. Организаторами данного культурного проекта выступают Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Россия: Развитие стратегического партнерства стало лейтмотивом беседы с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Глава верхней палаты российского парламента передала Аркадагу Бердымухамедову и Президенту Сердару Бердымухамедову искренние поздравления от имени Президента Владимира Путина. Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за добрые слова и подчеркнул, что многогранные туркмено-российские связи опираются на прочные традиции дружбы и эффективные контакты на высшем государственном уровне.

Послания и телеграммы в адрес Национального Лидера Туркменистана направил представительный круг мировых политиков, дипломатов и религиозных лидеров. В их числе Си Цзиньпин — Председатель Китайской Народной Республики, Владимир Путин — Президент Российской Федерации, Ильхам Алиев — Президент Азербайджанской Республики, Эмомали Рахмон — Президент Республики Таджикистан, Ли Чже Мён — Президент Республики Корея, Александр Лукашенко — Президент Республики Беларусь, Владимир Зеленский — Президент Украины, Никол Пашинян — Премьер-министр Республики Армения, Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани — Член правящей семьи Государства Катар, Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде — Председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного Совета СНГ, Мигель Анхель Моратинос — Заместитель Генерального секретаря ООН, Сергей Лебедев — Генеральный секретарь СНГ, Дмитрий Кобицкий — Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Михаил Мишустин — Председатель Правительства РФ, Дмитрий Медведев — Заместитель Председателя Совета безопасности РФ, Неда Бергер — Глава Австрийско-туркменского общества. ///nCa, 29 июня 2026 г.