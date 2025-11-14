Круглый стол по вопросам инклюзии людей с инвалидностью через партнерство состоялся в Ашхабаде

Туркменистан, Ашхабад – 11 ноября 2025 года – Сегодня в отеле «Йылдыз» в Ашхабаде состоялся круглый стол высокого уровня под названием «Инклюзия через партнерство: совершенствование законодательства и политики при участии и в интересах людей с инвалидностью». Мероприятие, организованное Региональным представительством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (РОЦА УВКПЧ) и ЮНИСЕФ при поддержке офиса Постоянного координатора в Туркменистане, собрало более 50 представителей государственных органов, агентств ООН, организаций гражданского общества, поддерживающих людей с инвалидностью, партнеров по развитию и международных экспертов для укрепления сотрудничества в целях инклюзивного развития в Туркменистане.

Круглый стол открыли Мяхри Бяшимова, заместитель министра иностранных дел; Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане; и Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ. В своих выступлениях они подтвердили приверженность Туркменистана реализации рекомендаций Универсального периодического обзора (УПО, 2023 г.), Конвенции о правах людей с инвалидностью (КПИ) и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, подчеркнув принцип «никого не оставить позади».

«Сегодняшний диалог — это важный шаг к тому, чтобы превратить обязательства в реальные результаты. Вместе — правительство, агентства ООН, организации людей с инвалидностью и партнеры по развитию — мы можем построить инклюзивное общество, где каждый пользуется достоинством, возможностями и правами», — отметил Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие эксперты, в том числе Маркус Шефер, член Комитета ООН по правам инвалидов (в онлайн-формате), Павло Быалык, региональный советник УВКПЧ по УПО в Центральной Азии, а также международные консультанты по вопросам инклюзии Дильмурад Юсупов и Янина Арсеньева. Основным моментом круглого стола стали презентации деятельности и опыта национальных общественных организаций, таких как Специальная Олимпиада, Центр поддержки людей с инвалидностью, Центральный физкультурно-спортивный клуб инвалидов, Общество глухих и слепых и организация «Йенме».

«Здесь, в Туркменистане, это видение воплощается в жизнь благодаря нашим совместным усилиям: расширению инклюзивного образования, укреплению инклюзивных медицинских и социальных услуг для людей с ограниченными возможностями, а также содействию инклюзивности посредством взаимодействия с общественностью и спорта», — подчеркнула Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ.

Участникам были представлены рекомендации УПО, поддержанные правительством, касающиеся прав людей с инвалидностью, и обсуждены дальнейшие шаги по разработке всеобъемлющей национальной стратегии по вопросам инклюзии людей с инвалидностью.

«Многие страны мира ратифицировали КПИ, но сама ратификация — это лишь первый шаг. По-настоящему важно превращать эти обязательства в национальную реальность через законодательные реформы, комплексные стратегии и конкретные планы действий. Продолжающаяся работа Туркменистана по пересмотру законодательства и разработке мер по реализации обязательств в рамках УПО заслуживает высокой оценки и демонстрирует искреннюю приверженность продвижению прав людей с инвалидностью в соответствии с международными стандартами», — подчеркнул д-р Шеффер.

Круглый стол соответствует обязательствам Туркменистана в рамках недавно принятой Рамочной программы сотрудничества ООН в интересах устойчивого развития (2026–2030 гг.), которая предусматривает приоритет инклюзии людей с инвалидностью во всех секторах.

///nCa, 14 ноября 2025 г. (совместно с Офисом Координатора ООН в Туркменистане)