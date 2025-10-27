Гёбекли-Тепе: Место, где чувствуется дыхание истории

Шанлыурфа расположена на юге Восточной Анатолии Турции. История Шанлыурфы восходит к эпохе неолита.

Если вы хотите прикоснуться к самым первым страницам истории человечества, этой осенью ваш путь лежит в Шанлыурфу, на юго-востоке Турции. Этот регион – «Taş Tepeler» («Каменные холмы») территория, где сосредоточены древнейшие неолитические памятники в мире, включая знаменитые Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе. Последние археологические раскопки кардинально меняют наше представление о прошлом.

На Карахан-Тепе впервые была обнаружена Т-образная каменная колонна с изображением человеческого лица. Ранее на колоннах в Гёбекли-Тепе и других памятниках встречались лишь изображения кистей и предплечий, что позволяло лишь предполагать их связь с человеческими фигурами. Эта же находка – первое реалистичное изображение человека с глубоко вырезанными глазами и чётким носом – открывает новую страницу в изучении искусства и верований эпохи неолита.

Ещё одно сенсационное открытие этого года – то, что считается древнейшей в мире трёхмерной мифологической сценой. Эти артефакты, погребённые в слое красной почвы в определённом порядке, свидетельствуют о мировоззрении и символическом мышлении древних людей. Археологи называют эту находку «величайшим открытием эпохи неолита».

Самый известный объект региона Taş Tepeler – это Гёбекли-Тепе, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокие Т-образные колонны, полноразмерная статуя дикого кабана и настенные изображения людей наполняют это место духом древности, оставляя у посетителей незабываемые впечатления.

Оказавшись в Шанлыурфе, обязательно посетите крупнейший музейный комплекс Турции – Музей Шанлыурфы и примыкающий к нему Музей мозаики Халеплибахче. Здесь в хронологическом порядке представлены экспонаты, начиная с Бронзового века и до наших дней.

Этот город – не просто населённый пункт, а настоящий музей под открытым небом. Окунитесь в атмосферу священного озера Балыклыгёль, осмотрите купольные дома Харрана и погрузитесь в уникальную местную культуру. А главное – нельзя уехать из этого священного места, не попробовав знаменитый местный завтрак « жареная баранья печень» и невероятно вкусное «чиг кёфте»!

Министерство культуры и туризма Турецкой Республики представило новый проект «TAŞ TEPELER» (в переводе – «Каменные холмы»). Его задача – исследовать места, где коренным образом изменился ход истории и произошла революционная трансформация деятельности человека. Гёбекли-Тепе, Карахан-Тепе, Сайбурч, Сефер-Тепе, Харбетсуван-Тепеси, Гюрджютепе, Чакмактепе, Йени-Махалле и Сёгют-Тарласы открыты для туристов круглый год. В рамках проекта, в котором хранятся одни из древнейших в мире образцов оседлой и общественной жизни, ведутся исследования на десяти археологических памятниках. В результате раскопок в Карахантепе уже обнаружены монументальные сооружения, аналогичные сооружениям Гёбекли-Тепе. Эти памятники продолжают проливать свет на историю человечества посредством археологических исследований. ///nÇa, 27 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)