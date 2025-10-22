Туркменистан протянет руку помощи афганскому народу

21 октября 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего визита в город Аркадаг объявил о намерении Туркменистана оказать гуманитарную помощь Афганистану. Заявление было сделано в контексте недавнего визита Национального Лидера в Афганистан, где состоялся запуск очередного этапа строительства газопровода ТАПИ.

В ходе поездки афганская сторона обратилась к Туркменистану с просьбой о поддержке граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, оставившего многих без крова. Отвечая на эту просьбу, Гурбангулы Бердымухамедов поручил председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д. Оразову подготовить предложения по оказанию гуманитарной помощи. Эти предложения будут представлены на рассмотрение Президента Туркменистана.

Национальный Лидер процитировал туркменскую пословицу «Kyýamat güni goňşudan» («В день суда помогут соседи»), которая отражает глубокие традиции добрососедства и гуманизма туркменского народа.

Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что оказание помощи станет отражением присущих туркменскому народу гуманистических принципов и стремления к добрым делам, направленным на поддержку соседей. ///nCa, 22 октября 2025 г.