Музыка и искусство станут прочным мостом дружбы между Туркменистаном и Румынией

15 сентября 2025 года в здании Национального камерного хора “Madrigal-Marin Constantin” в Бухаресте состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с госпожой Анной Унгуреану, дирижёром Национального камерного хора “Madrigal-Marin Constantin”.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества в области музыки и искусства, и выразили готовность к сотрудничеству в создании совместных проектов, направленных на популяризацию музыкального и духовного наследия двух дружественных стран.

Во время встречи румынская сторона передала Послу сборник хоровых произведений стран Центральной Азии в исполнении хора “Madrigal-Marin Constantin”, включающий гимны государств региона, в том числе Государственный гимн Туркменистана.

Эта встреча стала важным шагом в развитии культурного сотрудничества между Туркменистаном и Румынией, а также в укреплении гуманитарных связей между народами Центральной Азии и Европы.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии культурного диалога и выразили уверенность, что музыка и искусство станут прочным мостом дружбы между народами Туркменистана, Румынии и Центральной Азии. ///nCa, 17 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)