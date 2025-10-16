Узбекистан и Россия: стратегическое партнёрство, проверенное временем

Исторические основы и современная динамика

Отношения между Узбекистаном и Россией сегодня представляют собой устойчивую модель стратегического партнёрства, основанную на взаимном уважении, равноправии и стремлении к общему развитию. С момента установления дипломатических связей 20 марта 1992 года страны прошли путь от классических межгосударственных контактов до многоуровневой системы взаимодействия, охватывающей политику, экономику, промышленность, энергетику, транспорт и гуманитарную сферу.

За три десятилетия состоялось 35 взаимных визитов на высшем уровне – показатель уникальной интенсивности политического диалога. Только за последние два года лидеры двух стран встречались в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Ташкенте, обсуждая вопросы промышленной кооперации, энергетической интеграции и поддержки региональных связей. В 2024 году визит Президента России в Узбекистан стал историческим событием, ознаменовавшим запуск Совета регионов – нового формата для прямого взаимодействия между субъектами двух стран.

Экономика без барьеров: от торговли к промышленной кооперации

В экономической сфере между странами действует режим свободной торговли, а сотрудничество координируется Межправительственной комиссией, объединяющей 14 подкомиссий – от промышленности и инвестиций до науки, цифровизации и здравоохранения.

В последние годы наблюдается устойчивый рост двустороннего товарооборота: с 5,7 млрд долларов в 2018 году до 11,6 млрд в 2024-м, а за январь–август 2025 года он достиг 8,3 млрд, увеличившись на 6,5%. При этом, экспорт Узбекистана в Россию увеличился почти на 17%, главным образом за счёт текстильной, продовольственной и металлургической продукции. Узбекские фрукты, текстиль и цветные металлы уже давно стали узнаваемыми брендами на российском рынке.

Импорт из России традиционно представлен металлопрокатом, древесиной, энергоресурсами и транспортными средствами, что отражает взаимодополняемость экономик.

Инвестиции в будущее: промышленность, энергетика, регионы

Инвестиционное партнёрство Узбекистана и России сегодня охватывает 415 проектов общей стоимостью 55,6 млрд долларов. Только в 2024 году освоено свыше 5,8 млрд, а в 2025-м планируется ещё 5 млрд.

На территории Узбекистана активно работают более 3 000 предприятий с российским капиталом, из них свыше 2 100 – в Ташкенте. Эти компании представлены во всех стратегических секторах – от энергетики и химии до фармацевтики и цифровых технологий.

В портфеле проектов – строительство гидроэнергетических объектов, создание совместных производств удобрений и полимеров, освоение месторождений цветных металлов, запуск современных машиностроительных и строительных предприятий. Отдельное направление – развитие регионального сотрудничества: только в Бухарской области реализуются проекты почти на 1,2 млрд долларов, в Наманганской – более чем на 600 млн.

Транспорт и логистика: связующее звено Евразии

Транспортное сообщение остаётся опорой всей системы сотрудничества. В 2024 году объём двусторонних грузоперевозок превысил 15 млн тонн, а пассажиропоток по авиалиниям – 4 млн человек (+42 %).

Между странами выполняется около 300 рейсов в неделю, что делает Россию одним из крупнейших авиационных партнёров Узбекистана. В железнодорожной и автомобильной логистике идёт активная модернизация коридоров, включая маршруты через Казахстан и Каспий, а также развитие совместных логистических центров и мультимодальных хабов.

Совместные «дорожные карты» и индустриальные площадки

За последние годы утверждены десятки «дорожных карт» по итогам визитов и форумов, включая крупнейшие выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Только по их результатам подписаны сотни соглашений на миллиарды долларов в сферах промышленности, торговли и инноваций.

Эти документы не остаются формальностью – именно на их основе реализуются десятки конкретных производств, создаются рабочие места и формируется новая архитектура промышленной кооперации между Узбекистаном и Россией.

Итог: союз созидания и прагматизма

Узбекистан и Россия не просто соседи и партнёры – их отношения представляют собой пример прагматического союзничества, где приоритетом является не политическая риторика, а реальные дела.

Бурный рост товарооборота, масштабные инвестиции, развитие транспортных коридоров и укрепление гуманитарных связей демонстрируют, что это партнёрство – не дань прошлому, а инвестиция в общее будущее. ///nCa, 16 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)