Гран-при Шахматной Федерации Турменистана впервые проведен в Мары    

Очередной этап престижной серии Гран-При Федерации шахмат Туркменистана прошел в Мары с 7 по 12 октября 2025 года. Турнир сильнейших игроков Туркменистана, которые боролись за путёвки в финальный этап Гран-При.

Широкая география, высокий статус и серьёзная конкуренция

В этом четвертом этапе приняли участие 141 участников (91 в открытой категории и 50 в женском зачёте). Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем времени — 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.

Особо стоит отметить, что турнир включён в систему международного рейтинга FIDE, что делает его результаты значимыми не только в национальном, но и в международном шахматном контексте.

Женский турнир: уверенное лидерство Шохрадовой Лейлы

В женской категории свое превосходство доказала студентка Международного университета нефти и газа имени Я.Какаева женский кандидат в мастера FIDE Лейла Шохрадова набравшая 8,5 очков из 9 возможных. Лейла с таким же успехом выиграла и Дашогузский этап (9 из 9). После удачного выступления в Марыйском этапе Лейла набрала 24 пункта и в рейтинге Эло и превзошла отметку 2100, что означает присвоение ей титула мастера FIDE среди женщин.

Серебряную медаль завоевала Огулсурай Байрамбаева, студентка Туркменского государственного института физкультуры и спорта, набравшая 7 очков. Такое же количество очков набрала, но уступила серебро по дополнительным показателям бронзовый призер Энеш Аразмедова. Таким образом, весь пьедестал в женском зачёте достался ученицам столичной шахматно-шашечной школы.

Открытая категория: острейшая борьба и триумф молодости

Победителем турнира стал Аманмухаммет Хоммадов, студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта, набравший 8 очков из 9 возможных. В итоге эта победа для Аманмухаммета стала второй в сериях Гран-при, так как ранее он уже выигрывал Ашхабадский этап. Ученик специализированной шахматной школы Ашхабада представляет новое поколение туркменских шахматистов. Его выступление стало ярким подтверждением потенциала молодёжи страны.

Серебряную медаль завоевал действующий чемпион мужской высшей лиги студент туркменского государственного архитектурно-строительного института Вепалы Халынязов, набравший 7 очков и продемонстрировавший зрелую игру на протяжении всего турнира.

Чтобы определить бронзового призера организаторам пришлось провести дополнительный матч. По итогам основного турнира у Шахруха Тураева и у Шагельди Курбандурдыева оказались абсолютно равные показатели — одинаковое количество очков, равные коэффициенты, ничейный результат в личной встрече. В соответствии с регламентом турнира, для определения обладателя третьего места был проведён дополнительный блиц-матч. Сначала соперники сыграли две блиц-партии, которые завершились с равным счётом — 1:1. В результате победитель определялся в решающей партии по формату Армагеддон, где белым предоставляется 5 минут, чёрным — 4 минуты, а ничья фиксируется как победа за чёрных.

По результатам жеребьёвки чёрными фигурами играл Шагельди Курбандурдыев. В напряжённой партии, продемонстрировав высокую концентрацию и хладнокровие, Шахрух Тураев одержал победу, тем самым обеспечив себе третье место в итоговом зачёте турнира.

Гран-при ШФТ: уверенное движение вперёд

Серия Гран-при, впервые учреждённая Федерацией шахмат Туркменистана с этого 2025 года, стала ключевым элементом в продвижении шахмат в регионах страны и выявлении новых звёзд и талантов.

Следующий и последний этап Гран-при пройдет в городе Туркменбаши, где ожидается не менее напряжённая и зрелищная борьба. Финальные игры Гран-При пройдут в Ашхабаде, где будут определены победители в обеих категориях — открытой и женской. Победители получат прямые путёвки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года. ///Федерация Шахмат Туркменистана, 16 октября 2025 г.