Eni, SLB и ZOOMLION — бронзовые спонсоры XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025)

Ашхабад, Туркменистан — Организационный комитет XXX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT-2025) с гордостью сообщает, что компании Eni Turkmenistan Limited, SLB и ZOOMLION присоединились в качестве бронзовых спонсоров к этому значимому мероприятию, которое состоится в Ашхабаде с 22 по 24 октября 2025 года.

Eni вышла на рынок Туркменистана в 2008 году, приобретя компанию Burren Energy plc., и с 2014 года осуществляет деятельность на основании концессии Nebit Dag под названием Eni Turkmenistan Limited (ETL). Присутствие компании в стране характеризуется стабильным и взаимовыгодным партнерством с Правительством Туркменистана, значительными инвестициями за этот период, а также акцентом на безопасную добычу углеводородов и развитие человеческого капитала.

Подход Eni в Туркменистане выходит за рамки нефтедобычи и включает в себя социальную и экологическую ответственность, что соответствует глобальной стратегии устойчивого развития компании.

С численностью персонала около 850 человек, более 95% из которых составляют граждане Туркменистана, Eni Turkmenistan является одним из крупнейших работодателей Балканского региона. Компания предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для профессиональной подготовки и спонсирует обучение граждан Туркменистана в итальянских университетах, способствуя развитию национальных компетенций.

В июле 2025 года Eni Turkmenistan открыла новый офис в бизнес-центре Arkach в Ашхабаде, что стало подтверждением долгосрочной приверженности компании энергетическому рынку Туркменистана.

SLB, ранее известная как Schlumberger, является ведущей мировой компанией в области нефтесервисных технологий. Основанная в 1926 году, компания предоставляет инновационные решения для разведки, бурения, добычи и переработки углеводородов. SLB активно разрабатывает и внедряет современные технологии, направленные на сокращение выбросов углерода и повышение энергоэффективности.

В Туркменистане компания SLB продолжает предоставлять широкий спектр технологий и услуг, охватывающих полный цикл разработки месторождений — от геологоразведки до транспортировки углеводородов. Деятельность компании способствует оптимизации производственных процессов и эффективному управлению месторождениями.

В 2025 году SLB подтвердила своё участие в качестве бронзового партнёра международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана — 2025» (OGT-2025), тем самым подчеркнув свою приверженность развитию энергетического сектора Туркменистана и укреплению международного сотрудничества в области передовых технологий и устойчивого производства.

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., основанная в 1992 году, является одним из ведущих производителей строительной, землеройной, специализированной и сельскохозяйственной техники в Китайской Народной Республике. ZOOMLION активно развивает сотрудничество с Туркменистаном, поставляя современную специализированную технику для реализации ключевых инфраструктурных и отраслевых проектов.

Ведущая продукция охватывает 18 категорий, 105 серий продукции и 636 моделей. Это первая в отрасли компания с акциями A+H и уставным капиталом в 8,678 млрд юаней.

По количеству действующих патентов на изобретения занимает первое место в машиностроительной отрасли. Комплексная патентная сила занимает первое место в отрасли строительной техники.

ZOOMLION — ведущий мировой производитель строительной техники. Среди них башенные краны, гусеничные краны, автобетононасосы и колесные краны, которые последовательно побеждали в национальных чемпионатах по производству. Ее ключевые компании-компоненты Changde Hydraulics и Teli Hydraulics были признаны национальными специализированными и инновационными «малыми гигантами».

Фактически, ZOOMLION продукция и услуги представлены более чем в 130 странах и регионах мира. У нас более 30 дочерних платформ по всему миру, а также создано 26 промышленных парков по миру, а именно в провинции Хунань, Италии, Германии, Индии, Бразилии, Беларусь и других регионах. Наши производственные базы, торговые и сервисные платформы охватывают более 80 стран мира. В 2024 году в ZOOMLION общее количество сотрудников насчитывало более 31 000 человек.

Между ZOOMLION и Государственным Концерном «Туркменгаз» заключено несколько контрактов, часть из которых уже успешно выполнена, а другие находятся на этапе активной реализации. Поставляемая техника используется для стратегически важных объектов нефтегазовой отрасли страны.

Кроме того, компания заявила о намерении открыть официальное представительство в Ашхабаде, что подтверждает её долгосрочные планы по расширению присутствия на рынке Туркменистана и укреплению стратегического партнёрства с государственными структурами.

Роль в OGT-2025

Участие Eni Turkmenistan Limited, SLB и ZOOMLION в качестве бронзовых спонсоров конференции OGT-2025 подчеркивает их приверженность развитию энергетического сектора Туркменистана и укреплению международного сотрудничества. Эти компании привнесут в мероприятие свой опыт, инновации и стратегическое видение, способствуя обсуждению ключевых вопросов устойчивого развития, технологических инноваций и энергетической безопасности.

Оргкомитет выражает благодарность Eni Turkmenistan Limited, SLB и ZOOMLION за их поддержку и надеется на плодотворное сотрудничество, которое будет способствовать дальнейшему развитию энергетической отрасли Туркменистана и укреплению международных связей.

На сегодняшний день более 1400 делегатов из свыше 70 стран уже зарегистрировались для участия в конференции OGT 2025, а более 100 компаний-экспонентов представят свои технологии и инновационные решения на OGT EXPO — крупнейшей и наиболее значимой энергетической выставке Туркменистана. Подробная информация о спонсорах и программе конференции доступна на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com ///nCa, 16 октября 2025 г. (материал предоставлен Организаторами OGT 2025)