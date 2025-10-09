Интеграция Тюркских Стран: Путь к Устойчивому Развитию и Сотрудничеству

Гули Низомова, ведущий научный сотрудник Центра внешнеполитических исследований (Узбекистан)

Аннотация. Статья посвящена анализу интеграционных процессов в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Рассматриваются особенности современного этапа взаимодействия тюркских стран, направленного на укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей. Подчёркивается, что ОТГ выступает не военным или политическим блоком, а эффективной платформой для углубления сотрудничества и формирования единого пространства развития тюркского мира

Ключевые слова: Организация тюркских государств, сотрудничество, тюркская интеграция, культура, инициативы, логистика, экономическое сотрудничество.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях динамично меняющегося международного порядка особую актуальность приобретает развитие региональных форматов сотрудничества, основанных на прагматизме, взаимоуважении и общих интересах. Организация тюркских государств достаточно органично воплощает в себе данные характеристики, объединяя страны, связанные историко-культурными корнями, общим языком и цивилизационным пространством.

ОТГ не является военным или политическим блоком, а представляет собой платформу для многостороннего взаимодействия, направленного на укрепление экономических связей, развитие транспортно-логистических маршрутов и расширение гуманитарного сотрудничества. Основная цель – содействие устойчивому развитию тюркских стран и укрепление взаимопонимания между народами региона.

В последние годы растёт международный интерес к деятельности ОТГ, что связано с ролью тюркских государств в обеспечении региональной стабильности, транспортной связанности Евразии и энергетической безопасности.

ИНТЕГРАЦИОННАЯ МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

ОТГ выступает сегодня как важный механизм институциональной поддержки тюркской интеграции. Деятельность организации направлена на формирование практических инструментов сотрудничества в экономической, транспортной, цифровой и гуманитарной сферах.

В этом контексте ОТГ превращается в действенную платформу для согласования интересов и реализации совместных инициатив, способствующих устойчивому развитию и укреплению взаимной связанности государств региона.

Важным элементом философии ОТГ является идея интеграции через развитие – объединение усилий ради созидания и совместного продвижения к будущему. В этом контексте деятельность организации направлена на укрепление доверия, повышение взаимной связанности и формирование новых центров экономического роста в тюркском мире.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своём выступлении на 12-м саммите глав государств в Габале, «Организация тюркских государств вошла в число быстро развивающихся авторитетных международных структур. Об этом ярко свидетельствуют прежде всего расширение политического диалога на высоком уровне между нашими странами, укрепление взаимного доверия, активная реализация практических партнерских проектов и гуманитарных программ».

На сегодняшний день практическое сотрудничество осуществляется по более чем тридцати пяти направлениям, а объем взаимной торговли между странами объединения стабильно растет.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Сотрудничество тюркских государств всё более приобретает практическое воплощение, прежде всего в сфере транспорта и логистики. Географическое положение стран ОТГ формирует уникальное евразийское пространство, соединяющее Восток и Запад, Север и Юг.

Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, развитие транспортно-логистических связей с тюркскими странами является стратегическим приоритетом, обеспечивающим диверсификацию экспортных маршрутов и укрепление экономической самостоятельности.

Центральное место в этом процессе занимает Транскаспийский Восточно-Западный Срединный коридор — «Шёлковый путь XXI века». Маршрут соединяет Узбекистан с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

В 2025 году Узбекистан утвердил пятилетний план модернизации инфраструктуры и упрощения транзитных процедур, направленный на повышение пропускной способности и снижение логистических издержек.

Ташкент последовательно предлагает оптимизировать транзитные тарифы по Среднему коридору, упростить процессы пересечения границ, создать современные логистические системы и совместных операторов.

Вовлечение узбекской стороны в развитие потенциала данного маршрута выступает важным фактором дополнения усилий прикаспийских государств. Казахстан выступает ключевым сухопутным узлом Среднего коридора, активно развивая железнодорожные линии и порты Актау и Курык. Азербайджан, благодаря инфраструктуре Баку и линии Баку–Тбилиси–Карс, играет роль стратегического моста между Центральной Азией и Европой. Турция завершает этот маршрут, обеспечивая выход к европейским рынкам и выступая связующим звеном в евразийском транзите.

Совместные усилия стран ОТГ превращают Средний коридор в интеграционную платформу нового поколения — пространство экономического взаимодействия, энергетической безопасности и устойчивого развития. Этот транспортный пояс, протянувшийся от Каспия до Европы, становится символом практической реализации тюркской солидарности

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках ОТГ постепенно формируется экономическое пространство, основанное на принципах открытого рынка, взаимной выгоды и промышленной кооперации.

За последние годы значительная часть инициатив — от создания финансовых инструментов до цифровизации торговли — перешла от деклараций к практической реализации.

Ключевым достижением стало создание Тюркского инвестиционного фонда, решение о котором было принято на Самаркандском саммите в 2022 году и реализовано в 2023-м. Уже в 2024 году Фонд начал работу, а в феврале 2025 года его уставный капитал был увеличен до 600 миллионов долларов, включая вклад Узбекистана в 100 миллионов долларов.

Президент Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Габале за формирование в ближайшей перспективе Пространства новых экономических возможностей в рамках ОТГ и подчеркнул важность принятия практической Программы сотрудничества, основанного на принципе «сырье – переработка – наука и технологии – готовый продукт».

Стоить отметить, что экономическая интеграция в рамках ОТГ уже приносит ощутимые результаты: совокупный ВВП стран превышает 5,6 триллионов долларов, имея потенциал для дальнейшего роста. На долю тюркских стран приходится 14,5% внешней торговли Узбекистана, а объём инвестиций с 2017 по 2024 год превысил 7,5 миллиардов долларов.

Для дальнейшего наращивания сотрудничества Глава Узбекистана выдвинул ряд новых инициатив, направленных на углубление экономической интеграции и инновационного развития. Среди них — создание Постоянного совета тюркских государств по экономическому партнёрству с Проектным офисом в Ташкенте, Промышленного альянса тюркских государств, системы «Тюркские зелёные коридоры» и консорциума «Зелёная трансформация». Президент также предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять Дорожную карту по искусственному интеллекту и креативной экономике.

Особенно важно обратить внимание на взаимодополняющий характер стран ОТГ, каждая из которых вносит уникальные элементы в общую экономическую систему: Казахстан обеспечивает энергетическую устойчивость и транспортную связанность, Азербайджан выступает мостом между Центральной Азией и Кавказом, Турция продвигает инновационные, технологические и финансовые инициативы. Узбекистан в свою очередь формирует промышленный и инвестиционный центр региона, а Кыргызстан активно участвует в цифровых и предпринимательских программах ОТГ, развивая проекты в сфере малого бизнеса, туризма и «умной логистики», а также продвигает инициативы по устойчивому развитию горных территорий и экотранспорта.

КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ

Универсальность ОТГ очередь заключается также в общем пространстве культурной и цивилизационной консолидации. Миссия организации заключается в укреплении исторических и ценностных основ, объединяющих тюркские народы — языка, традиций, культурного наследия и общих смыслов, формирующих основу современного тюркского единства.

Культурно-гуманитарное направление стало неотъемлемой частью интеграционной повестки ОТГ. Оно строится на понимании, что устойчивое развитие невозможно без доверия, культурной близости и образовательного обмена. Организация предоставляет поле для инициатив в сферах образования, науки, культуры и молодёжной политики, формируя поколение жителей тюркского пространства.

По инициативе Президента Республики Узбекистан 2022 год был объявлен «Годом поддержки молодёжных инициатив в тюркском мире», а Бухара получила статус первой столицы молодёжных инициатив. В рамках прошедшего саммита в Габале Шавкат Мирзиёев предложил создание Международного университета тюркских государств в Узбекистане, который станет площадкой для совместных исследований, образовательных программ и инноваций, объединяя студентов и экспертов из всех стран организации.

Возрождение тюркской идентичности, поддерживаемое через медиа-образовательные и культурные проекты, формирует общее гуманитарное пространство и усиливает влияние тюркского мира как самостоятельного центра цивилизационного развития. Гуманитарная составляющая придаёт интеграции духовно-культурный смысл, превращая ОТГ в сообщество, основанное на ценностях солидарности, преемственности и единства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация тюркских государств постепенно превращается в уникальную площадку нового типа — пространство доверия и созидания. Цель объединения не направлена «против кого-то», а ради общего будущего, устойчивого развития и стабильности.

Страны ОТГ демонстрируют способность находить баланс интересов и продвигать интеграционные инициативы, основанные на взаимном уважении и выгоде. Главная цель — институционализация успехов: развитие единых механизмов принятия решений, расширение экономического и гуманитарного партнёрства, укрепление взаимодействия с внешними регионами.

Сегодня ОТГ становится одной из моделей сотрудничества в XXI веке, когда региональное стратегическое партнёрство обретает особую ценность, придавая участникам дополнительную устойчивость в эпоху перемен. В этом плане интеграция тюркских государств — это путь прогресса и сотрудничества. ///nCa, 9 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)