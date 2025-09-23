TIF 2025: TotalEnergies представила возможности для энергетического перехода и сотрудничества с Туркменистаном

Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025), прошедший 18-19 сентября в Авазе, собрал лидеров мировой энергетики для обсуждения будущего топливно-энергетического сектора страны. Выступая на сессии 1 “Стабильная и надежная энергетическая устойчивость – развитие приоритетных секторов топливно-энергетического комплекса Туркменистана”, г-жа Донна де Вик, вице-президент TotalEnergies (Франция), изложила видение компании в отношении глобального энергетического перехода и его возможностей для Туркменистана.

В своем выступлении г-жа Донна де Вик подчеркнула, что растущее население мира и растущее благосостояние будут продолжать стимулировать глобальный спрос на энергоносители.

“Мир нуждается в энергии, и нефть и газ могут удовлетворить мировой спрос на энергоносители. И Туркменистан, с его богатыми природными ресурсами, может стать поставщиком, который поможет удовлетворить потребности потребителей по всему миру”, – сказала она.

Де Вик выделила несколько обнадеживающих глобальных тенденций, отметив, что за последнюю четверть века мировой ВВП ежегодно рос более чем на 3%, в то время как спрос на электроэнергию растет быстрее, чем на другие источники энергии.

Представляя корпоративную стратегию TotalEnergies, спикер рассказала о том, что компания сосредоточена на двух ключевых направлениях: нефти и газе; интегрированной энергетике.

“Поскольку спрос на три вида энергии растет, мы стремимся удовлетворить этот спрос”, – пояснила де Вик.

Она высоко оценила усилия Туркменистана по сокращению выбросов метана, включая меры по минимизации сжигания на факелах и сокращение выбросов на знаменитом кратере Дарваза, назвав это знаком общей приверженности экологической ответственности.

TotalEnergies поставила перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов метана. В рамках этого обязательства компания подписала Хартию о декарбонизации нефти и газа – инициативу, направленную на коллективные действия по сокращению выбросов парниковых газов во всем мире.

Ключевым новшеством, продемонстрированным компанией, стала AUSEA – передовая технология, разработанная компанией TotalEnergies, где беспилотники используются для высокоточного измерения выбросов метана с нефтегазовых объектов.

“Мы подписали соглашения с нашими партнерами и национальными нефтяными компаниями о внедрении системы AUSEA, чтобы они могли точно измерять выбросы, производимые их активами”, – отметила вице-президент TotalEnergies.

В дополнение к технологическим достижениям, де Вик подчеркнула важность цифровизации и инноваций – областей, которые, по ее мнению, тесно связаны с национальными целями Туркменистана в области развития. ///nCa, 23 сентября 2025 г.