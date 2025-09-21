В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие, посвященное 34-летию Независимости Туркменистана

18 сентября 2025 года в Ташкенте состоялось праздничное мероприятие «Туркмено-узбекские отношения – на новом историческом этапе», посвященное 34-летию Независимости Туркменистана и Республики Узбекистан, совместно организованное Посольством Туркменистана в Республике Узбекистан, Комитетом Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом и Туркменским национальным культурным центром.

В праздничном мероприятии приняли участие руководящий состав и представители Комитета Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом, различных национальных культурных центров, высших учебных заведений, туркменские и узбекские студенты, представители средств массовой информации.

В ходе мероприятия выступили Посол Туркменистана в Республике Узбекистан Ш.Мередов, Председатель Комитета Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и делам соотечественников за рубежом К.Сариев и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также руководитель Туркменского национального культурного центра Г.Авездурдыева.

В своем выступлении Посол Ш.Мередов обратил внимание на большие достижения Туркменистана за годы независимости и отметил, что за последние годы благодаря усилиям Глав государств Туркменистана и Узбекистана двусторонние отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень в различных областях, включая политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

В завершение праздничного мероприятия участникам были представлены музыкальные номера, в исполнении которых приняли участие представители Туркменского национального культурного центра Узбекистана, Государственной филармонии Узбекистана, других национальных культурных центров, а также туркменские студенты. Народные песни, посвящённые дружбе, национальные танцы, в том числе туркменский народный танец “Куштдепди” произвели глубокое впечатление на участников мероприятия.///МИД Туркменистана, 19 сентября 2025 г.