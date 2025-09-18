Инвестиционный форум в Туркменистане подчеркивает возможности для стран, не имеющих выхода к морю

Эльвира Кадырова

Аваза, Туркменистан – 18 сентября 2025 года – Вдохновляющее видеообращение заместителя Генерального секретаря ООН и Высокого представителя по наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатимы прозвучало на пленарной сесии Инвестиционного форума в Туркменистане, ключевое мероприятие, направленное на стимулирование экономического роста в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (СНВМ).

В своём выступлении г-жа Фатима выразила благодарность Туркменистану за успешное проведение третьей Конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая прошла в Авазе в прошлом месяце. Она высоко оценила профессионализм и приверженность Туркменистана, отметив, что итоги конференции продемонстрировали значительные инвестиционные возможности для СНВМ. «Благодаря молодой и динамичной демографии, обильным возобновляемым энергетическим ресурсам и стратегическому географическому положению, СНВМ имеют уникальный потенциал стать центрами устойчивого развития, инноваций и роста», – заявила она.

Авазинская программа действий на 2024–2034 годы, принятая на LLDC3, стала центральной темой выступления г-жи Фатимы. Она охарактеризовала её как всеобъемлющую дорожную карту для реализации потенциала СНВМ, подчеркнув необходимость значительных инвестиций для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР). В этой связи её офис реализует ряд инициатив, включая создание Механизма финансирования инфраструктурных инвестиций, предусмотренного Авазинской программой. Этот механизм призван привлечь около 510 миллиардов долларов США, необходимых для модернизации инфраструктуры СНВМ до мировых стандартов, путём гармонизации инвестиционной политики и обмена передовым опытом.

Г-жа Фатима также подчеркнула запуск Глобальной деловой сети для СНВМ на конференции LLDC3. Эта инициатива направлена на объединение СНВМ с глобальными инвесторами для содействия партнёрствам, которые стимулируют экономический рост и создание рабочих мест. Она пригласила всех участников присоединиться к сети и внести вклад в укрепление связей между СНВМ и международным инвестиционным сообществом. Кроме того, разрабатывается цифровой справочник по продвижению инвестиций – специальный выпуск «Видение будущего: СНВМ», который представит инвестиционный потенциал каждой страны, выделит успешные кейсы и определит приоритетные сектора для сотрудничества.

Совместно с партнёрами из системы ООН был разработан план действий, включающий 319 проектов, программ и мероприятий для реализации Авазинской программы. Этот план акцентирует внимание на вовлечении частного сектора в соответствии с принципами устойчивости, прозрачности и надлежащего управления, чтобы обеспечить инклюзивное и устойчивое развитие во всех странах СНВМ.

В заключение г-жа Фатима подчеркнула важность партнёрств, сформированных на форуме. «Каждое сотрудничество, каждая новая инвестиция приближает нас к превращению СНВМ в динамичные, устойчивые и самодостаточные экономики», – отметила она. Она выразила оптимизм в отношении совместных усилий и поздравила Туркменистан с неизменной приверженностью продвижению повестки СНВМ.

Инвестиционный форум в Туркменистане стал свидетельством нарастающего импульса для устойчивого развития СНВМ, где Туркменистан играет ведущую роль в этом преобразующем процессе. По мере того как заинтересованные стороны объединяются для реализации Авазинской программы действий, видение процветающих и устойчивых СНВМ становится всё более достижимым.///nCa, 18 сентября 2025 г.