Туркменистан твердо придерживается принципа “одного Китая”

Министерство Иностранных Дел Туркменистана озвучило позицию Ашхабада в отношении политики «одного Китая», выступив против любых форм «независимости Тайваня». Об этом заявлено в специальном сообщении пресс-службы МИД Туркменистана для СМИ.

Ниже приводим текст сообщения:

«Туркменистан, обладающий трижды международно-признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права.

В этой связи, исходя из Устава Организации Объединенных Наций, одним из основополагающих принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан вновь подтверждает, что Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным Правительством, представляющим весь Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

Туркменистан твердо придерживается принципиальной позиции в отношении политики «одного Китая», выступает против любых форм «независимости Тайваня», поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, и все усилия Правительства Китайской Народной Республики по объединению страны». ///nCa, 19 мая 2026 г.