Юбилейный OGT 2025 станет драйвером энергетического перехода и инвестиций в Евразии

Подготовка к XXX юбилейной международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025), которая пройдет с 22 по 24 октября в Ашхабаде, идет полным ходом. Все выставочные площади забронированы за несколько месяцев до открытия, что подтверждает статус Туркменистана как стратегического центра по углеводородам и чистой энергетике в Евразии.

Признанная ведущей в Центральной Азии В2В-выставкой в энергетическом секторе, OGT Expo соберет высокопоставленных представителей государственных органов, мировых лидеров энергетической отрасли, поставщиков передовых технологий и инвесторов для обсуждения возможностей в области газа, нефти, водорода, СПГ, нефтехимии, освоения шельфа Каспийского моря и возобновляемой энергетики. В юбилейном выпуске впервые будут представлены живые Презентационные зоны, что позволит повысить узнаваемость брендов и обеспечить прямое взаимодействие с целевыми профессиональными аудиториями.

Программа конференции, проходящей под девизом «Формируя будущее мировой энергии в Международный год мира и доверия – инновации, энергетический переход и стратегическое сотрудничество», включает пленарные заседания высокого уровня, технические сессии и тематические панели, посвящённые расширению инфраструктуры, разработке месторождения Галкыныш, сокращению выбросов метана, инновационным механизмам финансирования и ускорению реализации проектов в области чистой энергетики.

Деловое общение является важнейшей частью OGT 2025: более десяти специальных мероприятий, для нетворкинга включая деловой завтрак , зоны для В2В-встреч, гала-ужины и культурные программы, призваны способствовать установлению долгосрочных партнерств.

Caspian Logistics Solutions, объявленный генеральным партнером OGT 2025, планирует инвестировать до 500 миллионов долларов США в развитие логистической и портовой инфраструктуры Туркменистана. Широкое международное освещение будет обеспечено ведущими СМИ, такими как Energy Intelligence, S&P Global Platts и TRT, что гарантирует глобальный охват ключевых новостей, стратегических решений и инвестиционных возможностей.

С рекордным количеством ранних регистраций — более 100 международных делегатов — и полностью забронированной выставкой, OGT 2025 обещает по масштабу и значимости соперничать с такими ведущими отраслевыми событиями, как ADIPEC и CERAWeek, формируя энергетическую повестку Туркменистана и всего евразийского региона.

Подробности на сайте: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 14 августа 2025 г. (материал предоставлен Организаторами OGT 2025)