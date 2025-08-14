Туркменистан укрепляет усилия по выполнению Кигалийской поправки для защиты озонового слоя

В Ашхабаде состоялась рабочая встреча, посвящённая реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, принятому в 1987 году в рамках Венской конвенции ООН об охране озонового слоя.

Мероприятие собрало представителей министерств энергетики, строительства и архитектуры, Озонового центра экологического ведомства, Государственного концерна «Türkmenhimiýa», Государственной таможенной службы Туркменистана, а также частных компаний, работающих в сфере хладагентов и энергоэффективных технологий. Ключевыми партнёрами выступили представители ЮНИДО и ПРООН.

В ходе встречи были представлены обновлённые законодательные инициативы, направленные на сокращение потребления гидрофторуглеродов (ГФУ) — синтетических газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования. ГФУ являются мощными парниковыми газами, чьё воздействие на глобальное потепление в сотни и тысячи раз превышает влияние углекислого газа (CO2) на единицу массы, несмотря на их относительно короткий срок жизни в атмосфере (около 15 лет). В настоящее время ГФУ составляют около 2% от общего объёма парниковых газов, но их потенциал глобального потепления требует срочных действий.

Кигалийская поправка, дополняющая Монреальский протокол, ставит целью сокращение потребления ГФУ на 85% к 2045 году.

Туркменистан активно поддерживает эту инициативу, совершенствуя национальное законодательство. В частности, в Закон Туркменистана «Об охране озонового слоя» (2009 года) внесены изменения, которые:

Усовершенствовали процедуры лицензирования и сертификации оборудования, использующего озоноразрушающие вещества (ОРВ) и ГФУ;

усиливают мониторинг и отчётность;

вводят запретительные меры по утилизации хладагентов;

расширяют полномочия контролирующих органов;

облегчают доступ к международному финансированию.

Туркменистан разработал Национальный план по поэтапному сокращению потребления ГФУ до 2045 года. Первый этап — заморозка уровня потребления — успешно реализован в 2024 году. Далее запланировано:

сокращение потребления ГФУ на 10% к 2029 году;

на 30% к 2035 году;

на 50% к 2040 году.

Для достижения этих целей страна внедряет природные хладагенты, такие как аммиак и углеводороды, в различных секторах экономики. С 1 января 2027 года для транспортировки хладагентов будут использоваться исключительно многоразовые баллоны, а также введена обязательная маркировка веществ с указанием «вредно для озонового слоя и климата Земли».

Сектор охлаждения остаётся одним из наиболее энергоёмких, поэтому Туркменистан реализует проект по повышению энергоэффективности альтернативных холодильных технологий. Этот проект включает:

создание институционального потенциала для внедрения стандартов энергоэффективности;

сертификацию специалистов в области современных холодильных технологий;

организацию демонстрационных площадок для замены устаревшего оборудования на более энергоэффективное.

Кроме того, в рамках Кигалийской поправки разрабатываются инструкции, регулирующие ввоз и транзит хладагентов и холодильного оборудования через территорию Туркменистана. Таможенная служба будет учитывать энергоэффективные характеристики ввозимого оборудования, что станет важным шагом в модернизации отрасли. ///nCa, 14 августа 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)