Отчет – Второй саммит Китай-Центральная Азия

Второй саммит Китай-Центральная Азия, состоявшийся 17 июня 2025 года в Астане, Казахстан, стал поворотным моментом в региональной дипломатии. Саммит, собравший лидеров Китая и пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, — был основан на фундаменте, заложенном во время первой встречи в Сиане, Китай, в мае 2023 года.

В мероприятии, организованном по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин и его центральноазиатские коллеги. Целью саммита было углубление экономического сотрудничества, сотрудничества в области безопасности и культурного сотрудничества, укрепление китайско-центральноазиатского механизма в качестве платформы для взаимной выгоды и региональной стабильности. В настоящем отчете обобщены ключевые итоги, соглашения и перспективы саммита.

Ключевые итоги и соглашения

Экономическое сотрудничество

Саммит способствовал значительному экономическому прогрессу: в ходе Китайско-Центральноазиатского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества было подписано 58 соглашений на общую сумму почти 25 миллиардов долларов. Эти соглашения охватывают множество секторов, включая “зеленые” технологии, энергетику, сельское хозяйство и инфраструктуру, что отражает приверженность высококачественному развитию.

Крупные проекты

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан: Флагманский проект стоимостью около 8 миллиардов долларов, строительство которого планируется начать в июле 2025 года, а завершение намечено на 2030 год. Эта железная дорога улучшит транспортное сообщение по всей Центральной Азии в соответствии с инициативой “Один пояс, один путь” (BRI).

Гидроаккумулирующая электростанция в Алматинской области, Казахстан: Соглашение между Samruk Energy и Китайской Международной водно-электрической корпорацией (CIWEC) о строительстве объекта для сбалансированного использования возобновляемых источников энергии, что имеет решающее значение для устойчивого развития энергетики [The Astana Times].

Завод по газификации угля: По соглашению между QazaqGaz и Shandong Energy Group, этот завод будет производить 2 миллиарда кубометров газа в год, создавая 1500 постоянных рабочих мест и повышая технологический и экспортный потенциал [The Astana Times].

Сельскохозяйственные инициативы: Соглашения включают строительство завода по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области и высокотехнологичного завода по переработке пшеницы в Акмолинской области, Казахстан. [The Astana Times].

Производство экологически чистого водорода: сотрудничество между Казахстаном и китайской компанией Seraphim для продвижения решений в области устойчивой энергетики [The Astana Times].

Финансовая и техническая поддержка

Финансовые обязательства: Китай выделил 1,5 миллиарда юаней (около 209 миллионов долларов) на проекты нацеленные, на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию. [South China Morning Post].

Возможности для обучения: В течение следующих двух лет Китай предоставит 3000 возможностей для обучения в странах Центральной Азии, способствуя наращиванию потенциала в различных секторах [South China Morning Post].

Доступ к зеленым технологиям: Казахстан получил доступ к Китайскому банку зеленых технологий благодаря соглашению о стратегическом сотрудничестве между Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIPC) и Шанхайским центром научно-технического обмена (SSTEC). Это позволит поддержать 20 приоритетных “зеленых” проектов, включая инновации в области возобновляемых источников энергии, водных ресурсов, переработки отходов и агроэкологии [The Astana Times].

Достижения в области торговли

Со времени проведения первого саммита в 2023 году товарооборот между Китаем и Центральной Азией значительно вырос, достигнув в 2024 году 94,82 миллиарда долларов, при этом только на Казахстан приходится 43,82 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.

Конкретные показатели товарооборота за 2023 год включают:

Казахстан: Импорт составляет 18,7 млрд. долларов (30% от общего объема), экспорт – 15 млрд. долларов (16% от общего объема).

Таджикистан: Импорт составляет 3,68 млрд. долларов (56% от общего объема), экспорт – 250 млн. долларов (16% от общего объема).

Кыргызстан: Импорт составляет 3,68 миллиарда долларов (29% от общего объема), экспорт – 887 миллионов долларов (26% от общего объема).

Узбекистан: Импорт составляет 12,7 миллиарда долларов (32% от общего объема), экспорт – 1,82 миллиарда долларов (6% от общего объема).

Туркменистан: Импорт составляет 957 миллионов долларов (20% от общего объема), экспорт – 9,63 миллиарда долларов (62% от общего объема) [Al Jazeera].

Объем торговли за первые 5 месяцев текущего года:

За первые пять месяцев этого года товарооборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном) вырос на 10,4 % в годовом исчислении до 286,42 миллиарда юаней (около 39,91 миллиарда долларов), что является новым рекордным показателем за этот период. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление.

По данным агентства, в январе-мае экспорт из Китая в страны Центральной Азии увеличился на 5,6% до 188,18 млрд юаней. Импорт из Центральной Азии в Китай продемонстрировал более значительный рост – на 21%, составив 98,24 млрд юаней.

Объем импорта сельскохозяйственной продукции из стран Центральной Азии в Китай значительно увеличился и достиг 4,36 млрд юаней, что на 26,9% больше, чем годом ранее.

Объем торговли, осуществляемой автомобильным транспортом, также увеличился, достигнув за отчетный период 143,65 млрд юаней, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [THP]

Сотрудничество в области безопасности

На саммите была подчеркнута важность усиления региональной безопасности с акцентом на противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Ключевые инициативы включают:

• Поддержку модернизации национальной оборонного сектора, правоохранительных органов и служб безопасности в странах Центральной Азии.

• Запуск дополнительных проектов “Безопасный город” и совместных учений для укрепления региональной безопасности.

• Особое внимание уделяется Афганистану с целью содействия миру, стабильности и восстановлению в регионе, Министерство иностранных дел Китая.

Культурные и образовательные обмены

Краеугольным камнем саммита стали культурные и образовательные инициативы, способствующие укреплению связей между людьми:

Культурные центры и образовательные программы: Создание культурных центров, филиалов китайских университетов и мастерских Любань для содействия техническому и образовательному обмену.

Соглашения о безвизовом режиме: Взаимные соглашения о безвизовом режиме с Казахстаном и Узбекистаном, которые облегчили 1,2 миллиона поездок между Китаем и Казахстаном в 2024 году.

Культурные инициативы: 2025 и 2026 годы объявлены годами качественного развития китайско-центральноазиатского сотрудничества. В рамках года пройдут фестивали искусств, будут реализованы туристические программы и культурные обмены, обеспечена популярность китайских СМИ в Центральной Азии.

Институциональные изменения

Китайско-центральноазиатский механизм: Саммит институционализировал китайско-центральноазиатский формат, создав постоянный секретариат в Китае и механизм проведения раз в два года встреч глав государств поочередно в Китае и странах Центральной Азии.

Многосторонние платформы: Создание 19 платформ многостороннего сотрудничества и подписание девяти документов о многостороннем сотрудничестве для оптимизации взаимодействия.

Пакт о дружбе: Шесть стран-участниц подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, символизирующий долгосрочную приверженность региональной солидарности [South China Morning Post].

Стратегическая важность

Инициатива “Один пояс, один путь” (BRI)

Центральная Азия является важнейшим хабом для инициативы “Один пояс – один путь”, служащим воротами в Европу и источником энергетических ресурсов, таких как уран, нефть и редкоземельные металлы. Саммит подтвердил приверженность Китая инициативе “Один путь” посредством реализации таких проектов, как:

• Расширение железнодорожных контейнерных коридоров Китай-Европа через Казахстан.

• Трансграничная цифровая инфраструктура и инициативы в области экологически чистой энергетики.

• Модернизация Транскаспийского международного транспортного маршрута [Global Times].

Геополитический контекст

Саммит проходил на фоне изменения расстановки сил в мире и усиления региональной напряженности, особенно в соседнем Иране.

Итоги саммита свидетельствуют о намерении Китая способствовать региональной стабильности и экономической модернизации, что потенциально может изменить евразийскую геополитику.

Перспективы

Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул “китайско-центральноазиатский дух”, характеризующийся взаимным уважением, доверием, выгодой, помощью и стремлением к общей модернизации посредством качественного развития. Китай рассматривает саммит как шаг к построению более тесного сообщества с общим будущим, противодействию одностороннему подходу и продвижению справедливого международного порядка, сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Страны Центральной Азии

Экономические возможности: доступ к китайским рынкам, технологиям и инфраструктурному опыту.

Развитие инфраструктуры: Такие проекты, как железные дороги и электростанции, улучшают связь и энергетическую безопасность.

Региональная интеграция: Механизм Китай-Центральная Азия способствует солидарности и многостороннему сотрудничеству.

Международная перспектива

Международные СМИ, такие как “Аль-Джазира”, отмечают, что растущее влияние Китая в Центральной Азии является стратегическим шагом, направленным на то, чтобы уравновесить такие мировые державы, как США и Россия. Такие эксперты, как Чжао Лун из Шанхайского института международных исследований (SIIS), утверждают, что партнерство укрепляет региональную стабильность и экономическую модернизацию, предлагая странам Центральной Азии диверсификацию дипломатической деятельности. [Al Jazeera].

Ключевые соглашения

В рамках форума Power Central Asia + China подписаны следующие документы:

1.​ Рамочное соглашение с POWERCHINA – о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации.

2. ​Меморандум с China Southern Power Grid – о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС.

3.​ Меморандум с Huawei Kazakhstan – о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности.

4. ​Договор купли-продажи по проекту СЭС «Сауран» с China Energy Overseas Investment – об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области.

5. ​Соглашение QazaqGaz с China Construction Bank – о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz.

6.​ Соглашение с CNCECI – о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд м³ газа.

7.​ Соглашение с Sinopec – о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки.

8.​ Соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун – о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.

Туркменистан на Саммите «Центральная Азия–Китай» предложил Стратегию глобальной безопасности и новый культурный диалог

Выступая на втором Саммите «Центральная Азия – Китай», Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинул ряд ключевых инициатив, охватывающих сферы глобальной безопасности, энергетики, транспорта и культуры.

В своем выступлении глава Туркменистана предложил участникам формата обратить пристальное внимание на инициативу Туркменистана о разработке под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. Он призвал начать консультации по разработке этой Стратегии в ходе предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начав эту работу с партнерами в Азиатской группе.

В экономической сфере Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул перспективы сотрудничества в транспортной отрасли, отметив, что сопряжение стратегии Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути» с инициативой Китая «Один пояс – один путь» будет содействовать общим интересам. В энергетическом секторе он подтвердил готовность Туркменистана обсуждать вопросы диверсификации поставок туркменского природного газа и расширения географии и объёмов поставок электроэнергии. Кроме того, глава государства выразил надежду на более активное сотрудничество с китайскими партнерами в области инноваций, включая совместные проекты по применению искусственного интеллекта, цифровизации и космических исследований.

Касаясь гуманитарного взаимодействия, Президент Туркменистана выступил с инициативой о формировании новой платформы «Культурный диалог Центральной Азии и Китая». В рамках этого предложения он озвучил идею организации на постоянной основе совместных тематических фестивалей культуры и искусств, которые бы поочерёдно проводились в странах-участницах Саммита.

В завершение, пользуясь случаем, что 2025 год объявлен ООН «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана , Президент Сердар Бердымухамедов пригласил всех глав государств принять участие в крупном Международном форуме, который состоится в декабре в Ашхабаде. [THP]

Президент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с председателем КНР в Астане

17 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках участия во втором саммите в формате «Центральная Азия — Китай» провёл двусторонние переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в городе Астана. Встреча состоялась в гостинице «The St. Regis Astana». Как сообщает газетa «Туркменистан», в ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития туркмено-китайских отношений, имеющих стратегический характер.

Президент Туркменистана и председатель КНР обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям в последние годы отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнёрства в таких сферах, как политика, торгово-экономическое сотрудничество, культура и гуманитарные связи.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил Си Цзиньпина посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. В ответ китайский лидер пригласил Президента Туркменистана принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных мероприятиях, которые пройдут в Китае.

По итогам встречи лидеры Туркменистана и Китая подписали межправительственное соглашение о технико-экономическом сотрудничестве. [THP]

/// nCa, 18 июня 2025 г.