Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС в области безопасности

5 мая 2025 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Курбанова с Послом Европейского Союза в Туркменистане Беатой Пекса и экспертами Международного центра передового опыта по противодействию насильственному экстремизму “Хедая”.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия между Туркменистаном и Европейским Союзом в области безопасности. Было отмечено, что региональные программы КАДАП и БОМКА вносят вклад не только в укрепление безопасности границ, но и в межрегиональное сотрудничество и развитие в целом.

Стороны также обсудили возможности двустороннего сотрудничества в рамках региональной программы ЕС Страйв Азиа (STRIVE ASIA). Речь шла о важности проекта «Правоохранительные органы в Центральной Азии» (LEICA) (2020-2024), в рамках которого было проведено множество мероприятий, связанных с повышением потенциала и сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и защиты особо важных объектов.

В ходе встречи стороны также отметили важность совместных документов, таких как Дорожная карта по углублению связей между Центральной Азией и Европейским Союзом, принятая в 2023 году в Люксембурге, Совместное коммюнике 20-й встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза, принятое в Ашхабаде в марте текущего года, Совместная декларация по итогам первого саммита Евросоюза и стран Центральной Азии, принятая в прошлом месяце в Самарканде. /// nCa, 6 мая 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)