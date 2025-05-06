Комментарий бельгийской журналистки о нейтралитете Туркменистана в эфире Avrupa TV

Дерья Сойсал, журналистка из Брюсселя, сотрудничающая с несколькими СМИ, включая EU Reporter и Bruxelles Korner, прокомментировала нейтралитет Туркменистана во время недавней программы на телеканале Avrupa TV.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала Avrupa Хусейна Донмеза, она отметила:

“Постоянный нейтралитет Туркменистана является основой государства, частью его идентичности. С 12 декабря 1995 года страна обладает статусом постоянного нейтралитета, который признан ООН. Постоянный нейтралитет – это выбор страны, а не принудительное обязательство.

Цель Туркменистана – не разделять страны на “дружественные” и “недружественные”, а развивать дипломатические отношения со всеми и поддерживать диалог со каждым. Однако это не означает, что страна хранит молчание по любому вопросу. Туркменистан поддерживает мир и стремится предотвратить войны. Именно поэтому он придает большое значение превентивному диалогу.

В Ашхабаде действует Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА). Туркменистан поддерживает мир как в Центральной Азии, так и во всем мире.

В качестве кратких примеров можно привести оказание гуманитарной помощи Афганистану, посредническую роль в период гражданской войны в Таджикистане, а также предоставление гуманитарной помощи Палестине и Украине.

Статус постоянного нейтралитета Туркменистана не означает молчание. Это означает, что страна не хочет присоединяться ни к каким военным блокам и стремится поддерживать мир. Именно поэтому текущий год объявлен в Туркменистане Годом мира и доверия.

Сегодня, когда некоторые блоки и страны распространяют военную пропаганду, нам нужны страны, поддерживающие мир, такие как Туркменистан.

Именно поэтому я так люблю Туркменистан. Этот дух миролюбия глубоко укоренен в народе Туркменистана. Я чувствую себя в безопасности в Туркменистане”.

Дерья Сойсал также является исследователем отношений между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также экспертом в области экологического менеджмента. /// nCa, 6 мая 2025 г.