Мировая премьера в Ашхабаде 

Уникальное творческое сотрудничество разворачивается в Ашхабаде — культурный диалог, в котором богатые традиции Туркменистана встречаются с современной европейской хореографией и цифровыми искусствами.

Новый танцевальный спектакль Жан-Марка Матоса (хореограф, Франция), Маргериты Бергамо (танцовщица и хореограф, Италия), Государственного танцевального ансамбля Туркменистана, и танцевального ансамбля «Менгли».

В первой части представления фольклорный ансамбль «Акджаяр» Балканского велаята исполнит традиционный танец Куштдепди.

Проект реализуется в рамках инициативы «Европейские культурные пространства», которая экспериментирует и внедряет инновационные модели сотрудничества в сфере культуры между европейскими деятелями — членами EUNIC и делегациями ЕС — и партнёрами в странах вне ЕС, реализуя стратегический подход ЕС к международным культурным связям. «Европейские культурные пространства» реализуются EUNIC в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и Европейской службой внешних связей.

Организаторы — Французский институт в Туркменистане, Министерство культуры Туркменистана, Делегация ЕС в Туркменистане, Посольство Франции, Посольство Италии и Институт имени Гёте в Казахстане.

Проект стал возможен благодаря поддержке EUNIC (Сеть национальных культурных институтов стран ЕС, включающая 39 членов из всех стран ЕС и стран-партнёров), Франко-немецкого культурого фонда и Французского института в Париже.

Вход свободный

Суббота, 10 мая 2025 года, 19:00

Дворец Мукамов, пр. Арчабиль ///nCa, 06 мая 2025г.