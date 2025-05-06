Аркадаг Бердымухамедов встретился с Президентом Макроном во Франции в рамках официального визита  

Национальный Лидер туркменского народа, Аркадаг Бердымухамедов, находящийся с официальным визитом во Франции, был принят Президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 5 мая 2025 года, в Елисейском дворце в Париже.

По данным новостного агентства AFP, в Елисейском дворце был подписан ряд соглашений, однако сотрудничество в области энергетики не упоминалось.

Французская компания Thales Alenia Space Group подписала рамочное соглашение на поставку второго телекоммуникационного спутника Туркменистану.

Правительства двух стран также договорились о сотрудничестве в области устойчивого городского развития, а также утвердили “дорожную карту” образовательного и академического сотрудничества и продлили совместную археологическую миссию в Туркменистане.

Это второй визит Аркадага Бердымухамедова во Францию. Его предыдущий визит состоялся в 2010 году, когда он занимал пост Президента Туркменистана. Во время той встречи он провел переговоры с занимавшим в тот момент должность Президента Николя Саркози. В ходе другого визита в Европу, Аркадаг Бердымухамедов встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине в 2016 году.

Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ) отметило, что туркмено-французское сотрудничество в политико-дипломатической сфере успешно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Между министерствами иностранных дел двух стран регулярно проводятся политические консультации. /// nCa, 6 мая 2025 г. (фото: AFP)