Выступление Национального Лидера Туркменистана на Туркмено-Французском экономическом форуме

5 мая 2025 года состоялся визит Национального Лидера туркменского народа, Аркадага Бердымухамедова, во Французскую Республику. В рамках визита он, в частности, выступил на Туркмено-Французском экономическом форуме.

Предлагаем неофициальный, незначительно перефразированный перевод его речи:

Уважаемые участники форума! Дамы и господа!

Я чрезвычайно рад сегодняшней встрече.

Мое выступление будет состоять из трех разделов: первый будет посвящен текущему геополитическому положению Туркменистана, второй – его геоэкономическому состоянию, и третий – вопросам координации совместной работы.

Уважаемые участники форума!

Как известно, Туркменистан является независимым нейтральным государством. В текущем году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в третий раз приняла Резолюцию о признании нейтрального статуса Туркменистана. Это является знаковым событием. Исходя из данного статуса, наша страна, на принципах равноправия и взаимного уважения, проводит политику широкого международного сотрудничества и «открытых дверей».

По инициативе Президента Сердара Бердымухамедова 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия». Данная инициатива получила поддержку со стороны мирового сообщества, включая Францию. В этой связи приглашаю вас принять участие в международных мероприятиях, которые состоятся в нашей стране 12 декабря по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия.

Касаясь геополитической ситуации, следует отметить, что Туркменистан, наряду с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызской Республикой, входит в число стран Центральной Азии. Иран и Афганистан являются нашими региональными соседями. Туркменистан поддерживает с данными государствами добрососедские отношения, основанные на прочном фундаменте многолетней дружбы и братства.

В настоящее время товарооборот между Туркменистаном и Ираном демонстрирует положительную динамику.

Следует отметить, что промышленные объекты, возведенные ранее вашей страной, в частности, завод по выпуску автомобилей Peugeot, успешно функционируют на территории Ирана.

Что касается нашего ближайшего соседа – Афганистана, Туркменистан поддерживает с ним добрососедские отношения. Также налажен стабильный и равноправный диалог с другими государствами региона.

Мы будем и впредь придерживаться нашей политики, основанной на принципах нейтралитета. В этой связи хотел бы отметить встречу в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», которая недавно состоялась в Узбекистане, в городе Самарканде. В ее рамках были проведены двусторонние переговоры, в ходе которых Туркменистан достиг ряда договоренностей с европейскими странами.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, Туркменистан входит в число экономически развивающихся стран. В этой связи мы будем создавать благоприятный инвестиционный климат для компаний, заинтересованных в инвестировании в экономику нашего государства. Нами сформирована солидная нормативно-правовая база, гарантирующая надежность инвестиций: она соответствует общепризнанным нормам международного права и эффективно функционирует на сегодняшний день.

Нами разработаны и приняты две государственные программы в области развития нефтегазовой, газохимической, сельскохозяйственной и строительной отраслей – Программа индустриализации страны на период до 2030 года и Национальная программа социально-экономического развития страны на период до 2052 года.

За годы независимости мы установили и в настоящее время поддерживаем конструктивное сотрудничество с ведущими зарубежными деловыми партнерами, включая французские компании, среди которых такие известные компании и бизнес-структуры, как Cifal, Bouygues, Vinci и Schneider Electric. Они принимают активное участие в крупных программах, реализуемых в нашей стране.

Накопленный опыт совместной работы с его позитивными результатами позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Туркменистан готов предложить французским предпринимателям все благоприятные условия для инвестирования и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Исходя из этого, я хотел бы акцентировать внимание на вопросах партнерства в пяти ключевых областях.

Первое: мы готовы и впредь содействовать продвижению французских товаров и услуг на туркменском рынке, особенно в таких секторах, как нефтегазовая отрасль, спутниковые технологии, транспорт, кадастр, водные ресурсы, химическая промышленность, фармацевтика и другие.

Второе: Туркменистан заинтересован в привлечении передового французского опыта в области городского развития, мониторинга выбросов метана, геологической разведки, поставок нефтегазового оборудования, зеленой и водородной энергетики.

Данные вопросы могут быть включены в повестку дня Туркмено-французской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, очередное заседание которой мы предлагаем провести в текущем году.

Мы также считаем целесообразным продолжить практику проведения международных мероприятий, аналогичных энергетическому форуму, состоявшемуся в Париже в 2024 году.

Третье: изучить возможность привлечения малых и средних французских предприятий для ведения бизнеса в нашей стране.

Четвертое: принимая во внимание лидирующие позиции Франции в мире в сфере туризма и значительный туристический потенциал Туркменистана, наладить сотрудничество в этой перспективной области.

Пятое: мы заинтересованы в активном партнерстве в подготовке наших специалистов во всех вышеуказанных областях.

Мы готовы приступить к практическому обсуждению вышеизложенных и других предложений, что наглядно демонстрируется участием предпринимателей из Туркменистана в настоящей встрече.

Я убежден, что у нас имеются все предпосылки для системного планирования стратегии экономического взаимодействия.

В заключение хотел бы еще раз выразить признательность нашим французским друзьям за организацию данной встречи и пожелать ее участникам плодотворного сотрудничества.

/// nCa, 7 мая 2025 г. (фото: TDH)