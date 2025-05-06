День Туркменистана в Европейском региональном бюро ВОЗ

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене (Королевство Дания) прошёл День Туркменистана. Мероприятие, организованное в Международном году мира и доверия, ознаменованном празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, позволило представить достижения нашей страны в рамках реализации Государственной программы «Saglyk».

В нём приняли участие представители Туркменистана, директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге, руководители департаментов ВОЗ, а также представители различных государств-членов ВОЗ и профильных организаций, которые присоединились к мероприятию посредством цифровой системы.

На церемонии открытия директор ЕРБ ВОЗ д-р Х.Клюге выразил искреннюю признательность Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу, а также Президенту Туркменистана Аркадаглы Герою Сердару за создаваемые возможности для обмена опытом.

Как отмечалось, достижения Туркменистана в системе здравоохранения, в том числе по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышению медицинской грамотности населения и его охвату профилактическими прививками, объединению усилий во имя здоровья и благополучия человека, организации долгосрочных программных мероприятий соответствуют международным стандартам и являются образцовыми.

В рамках Дня Туркменистана также были определены направления дальнейшего сотрудничества. Так, в ходе встречи главы туркменской делегации с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктором Хансом Клюге обсуждены приоритетные вопросы партнёрства.

Делегация Туркменистана совместно с главами офисов и департаментов ЕРБ ВОЗ приняла участие в «круглом столе», где были представлены успехи и достижения системы здравоохранения страны за последние 30 лет в рамках реализации Государственной программы «Saglyk».

В ходе дискуссий обсуждались вопросы подготовки и повестки дня международной конференции, запланированной к проведению в октябре текущего года в рамках Международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» с участием представителей Европейского регионального бюро ВОЗ, министерств здравоохранения стран этого региона, органов ООН и других международных организаций.

Фотовыставка, организованная в рамках мероприятия, произвела на присутствующих приятное впечатление. /// nCa, 6 мая 2025 г. (кросс-пост из TDH)